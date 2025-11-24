Lộ thêm 'mắt xích' liên quan đến Trần Chí tại Singapore

Nhà chức trách nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục truy quét các tổ chức và cá nhân dính líu đến mạng lưới lừa đảo của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí).

Chủ tịch Prince Group Trần Chí. Ảnh: Ảnh: Prince Holdings

Theo thông cáo của Cảnh sát Singapore ngày 23/11, giới chức Singapore đang “điều tra doanh nhân Trung Quốc Trần Chí và các công ty có liên quan” tập đoàn Prince. Cơ quan an ninh đã khám xét trụ sở SRS Auto Holdings Pt và bắt giữ ông Tan Yew Kiat, chủ sở hữu duy nhất của công ty, vì cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Hồ sơ công khai cho thấy SRS từng nhận khoản tín dụng từ Skyline Investment Management Pte., công ty bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì bị cáo buộc do Trần Chí kiểm soát. Tài liệu vay vốn cũng cho thấy SRS có tài khoản tại ngân hàng United Overseas Bank (UOB) và Maybank Singapore.

Đây là diễn biến mới nhất trong loạt cuộc điều tra và phong tỏa tài sản liên quan đến mạng lưới lừa đảo - rửa tiền mà Mỹ cáo buộc Trần Chí cầm đầu. Tháng trước, Mỹ truy tố ông với cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, vận hành các trung tâm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân trên toàn cầu và rửa hàng tỷ USD. Mỹ và Anh cũng đã áp trừng phạt đối với Trần Chí, nhiều cộng sự và các doanh nghiệp liên quan.

Cáo buộc từ phía Mỹ đã khiến nhiều cơ quan chức năng châu Á mở cuộc rà soát: Singapore, Hồng Kông và Đài Loan đều tiến hành điều tra. Cảnh sát Singapore cho biết đã tịch thu hơn 150 triệu SGD tài sản liên quan đến Trần Chí và tập đoàn Prince, gồm bất động sản, ô tô và tài khoản ngân hàng. Trong khi đó, Prince Holding Group ra tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc tập đoàn hoặc Chủ tịch Trần Chí dính líu hoạt động phi pháp.

Một số công ty như Skyline và các thực thể liên quan đang nỗ lực tiếp cận các tài khoản bị đóng băng tại Maybank và Revolut, cho rằng việc phong tỏa tài sản gây “ảnh hưởng nghiêm trọng” đến nhân viên và gia đình họ.

Ở diễn biến khác, ngày 23/11, chính quyền Myanmar cho biết tiếp tục triệt phá các ổ lừa đảo, bắt gần 2.000 người. Quân đội Myanmar phối hợp Lực lượng Bảo vệ Biên giới Karen (BGF) đẩy mạnh chiến dịch tại khu phức hợp Shwe Kokko ở thị trấn Myawaddy.

Nhà chức trách đã bắt 1.590 người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại khu phức hợp Shwe Kokko, đồng thời tịch thu 2.893 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 bộ thu Starlink, 21 bộ định tuyến và nhiều thiết bị công nghiệp phục vụ hoạt động lừa đảo, cờ bạc. Trong số đó có khoảng 900 công dân Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Đợt truy quét đã khiến nhiều cơ sở phục vụ hoạt động phi pháp tê liệt: khách sạn cao cấp, nhà hàng VIP và siêu thị lớn ở Shwe Kokko đồng loạt đóng cửa; nhiều chủ doanh nghiệp Myanmar - Trung Quốc rời khu vực và thuê kín các khách sạn trong thị trấn để lánh nạn.