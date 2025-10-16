Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Campuchia lên tiếng về việc bắt giữ tỷ phú Chen Zhi

  • Thứ năm, 16/10/2025 07:01 (GMT+7)
Chính phủ Campuchia hy vọng phía Mỹ và Anh có đủ bằng chứng trong quá trình điều tra ông Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch tập đoàn Prince Holding, xung quanh cáo buộc lừa đảo.

Ông Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Holding. Ảnh: Prince Group.

Khaosod đưa tin, ngày 15/10, Chính phủ Campuchia đã lên tiếng bày tỏ hy vọng phía Mỹ và Anh sẽ có đầy đủ bằng chứng thuyết phục trong quá trình điều tra Chủ tịch tập đoàn Prince Holding - ông Trần Chí.

Hiện Chính phủ Mỹ và Anh cùng cáo buộc tập đoàn Prince Holding có trụ sở tại Campuchia là một tập đoàn chuyên lừa đảo online và sử dụng lao động cưỡng bức.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak - cho hay tập đoàn Prince Holding đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để có thể hoạt động hợp pháp tại Campuchia.

Từ trước đến nay, nhà chức trách Campuchia vẫn đánh giá Prince Holding là một tập đoàn lớn đầu tư kinh doanh hợp pháp tại quốc gia này. Việc Trần Chí, một người gốc Trung Quốc, có quốc tịch Campuchia cũng hoàn toàn tuân thủ quy định pháp luật.

Ông Touch Sokhak khẳng định Campuchia sẽ phối hợp điều tra nếu có yêu cầu chính thức đi kèm với những bằng chứng thuyết phục.

"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật", ông Touch Sokhak khẳng định. Ông Touch Sokhak cũng nhấn mạnh rằng trong quá khứ, nhà chức trách Campuchia chưa từng phát hiện sai phạm tại tập đoàn Prince Holding.

Ngày 14/10, Bộ Tài chính Mỹ và Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh tuyên bố cùng phối hợp điều tra tỷ phú Trần Chí và tập đoàn của ông này, với cáo buộc lừa đảo xuyên quốc gia, bóc lột lao động cưỡng bức đến từ nhiều quốc gia Đông Nam Á. Hiện tại, phía Mỹ và Anh đang tìm cách bắt giữ doanh nhân Trần Chí.

Các nhà điều tra tại Mỹ và Anh cáo buộc hệ thống lừa đảo do Prince Holding vận hành lập nên các khu phức hợp sử dụng lao động cưỡng bức, những người làm việc ở đây đều là nạn nhân của những vụ bắt cóc và buôn người. Các nạn nhân này sau đó phải tiến hành các vụ lừa đảo qua mạng theo nhiều hình thức khác nhau, như tán tỉnh online hoặc mời gọi đầu tư.

An Hòa

