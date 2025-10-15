Nhân chứng sống kể lại 'địa ngục trần gian' ở trại lừa đảo Campuchia

Các nhân chứng Hàn Quốc cho biết những người bị ép làm việc trong trại lừa đảo ở Campuchia thường xuyên bị đánh đập, tra tấn, hoặc thậm chí lấy nội tạng.

Một tòa nhà được cho là nơi diễn ra hoạt động lừa đảo việc làm ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: Yonhap News.

“Không hiếm người chết vì bị đánh đập. Cứ khoảng một người chết mỗi ngày. Không chỉ người Hàn Quốc là nạn nhân, có rất nhiều quốc tịch khác như Indonesia, Malaysia hay Trung Quốc”, một người Hàn Quốc đang cư trú tại Campuchia chia sẻ với Yonhap News.

Thực trạng người Hàn Quốc bị cuốn vào nạn lừa đảo ở Campuchia đã trở thành tâm điểm chú ý sau cái chết của một sinh viên đại học hồi tháng 8.

Ngày 15/10, cảnh sát Campuchia xác nhận đã phát hiện thi thể công dân Hàn Quốc Park Min-ho (22 tuổi) trong một chiếc ôtô bị bỏ lại tại làng Kompong Bay, phía nam Campuchia, vào khoảng 14h ngày 8/8. Trước khi bay đến Campuchia vào ngày 17/7, nam sinh viên từ tỉnh Bắc Gyeongsang nói với gia đình rằng anh sẽ làm việc ngắn hạn tại một hội chợ triển lãm ở Phnom Penh.

Một tuần sau, cha mẹ Park nhận được cuộc gọi yêu cầu khoản tiền chuộc 38.500 USD , cáo buộc con trai họ “gây rối” nhưng mất liên lạc với kẻ bắt cóc ngay sau đó.

Cảnh sát Campuchia xác nhận nguyên nhân tử vong do ngừng tim vì bị tra tấn dữ dội. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy Park bị bạo hành trong thời gian dài với nhiều dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng.

Tra tấn, đánh đập "như cơm bữa"

Kompong Bay - khu vực tìm thấy thi thể Park - nổi tiếng tập trung các tổ hợp lừa đảo tại Campuchia, một người Hàn Quốc sống tại Campuchia chia sẻ với Yonhap. “Mọi người thường tới đó để bán tài khoản ngân hàng. Nhưng họ bị mắc kẹt ở đó và cuối cùng làm công việc bất hợp pháp, thậm chí mất mạng”, người này kể.

Một số nạn nhân bị bán cho các tổ chức tội phạm có tổ chức hoạt động ở những thị trấn biên giới, như Poipet và Bavet. Sau đó, nạn nhân bị lấy nội tạng khi không còn khả năng lao động hoặc tiền.

Theo các cuộc phỏng vấn của Yonhap News với nhân chứng từng làm việc cho các đường dây tội phạm Campuchia, hoạt động tra tấn - như nhổ móng tay hay cắt ngón tay - được thực hiện trong các trại lừa đảo. Không chỉ vậy, tình trạng nạn nhân bị bán cho các trại khác để lấy tiền cũng thường xuyên diễn ra.

Một người đàn ông bị trói tay vào giường sắt được cho là ở khu phức hợp tội phạm ở Campuchia. Ảnh: Yonhap News.

Các trại tội phạm ở Campuchia rất đa dạng về quy mô, thực hiện nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến khác nhau, như lừa tình, lừa đảo qua điện thoại và giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết. Một quan chức ước tính có khoảng 400 đường dây tội phạm như vậy ở Campuchia.

“Có hai lý do họ cần người Hàn Quốc tham gia vào đường dây tội phạm. Đầu tiên, họ cần tài khoản ngân hàng để rửa tiền. Thứ hai, công dân Hàn Quốc sẽ tham gia tiếp thị qua điện thoại, trò chuyện và dịch vụ khách hàng lừa đảo nhắm vào chính đồng bào”, một nhân chứng kể.

“Không phải tất cả khu vực ở Campuchia đều giống nhau. Không giống Phnom Penh và Sihanoukville, các thị trấn biên giới như Poipet và Bavet nằm trong số những nơi nguy hiểm nhất và là nơi cuối cùng nạn nhân bị đưa tới”, người này nói thêm.

Một nhân chứng khác đồng tình “những cá nhân làm việc kém hiệu quả ở Phnom Penh hay Sihanoukville, hoặc mắc nợ tại sòng bạc, sẽ bị bán tới Poipet hoặc Bavet. Có rất nhiều người như vậy”.

Một nhân chứng nữa cho biết một số nạn nhân “có thành tích kém” sau khi bị đánh đập sẽ bị bán cho mục đích buôn bán nội tạng.

“Nếu nạn nhân mắc nợ và không hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, họ buộc phải bán nội tạng đi. Đầu tiên, họ sẽ bị lấy nhãn cầu vì giác mạc tương đối dễ ghép và giá thành lại đắt đỏ”, người này nói.

Hàng trăm nghìn người trong 'ngành công nghiệp lừa đảo'

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết tình trạng lạm dụng tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia đang diễn ra trên "quy mô lớn". Tổ chức này ước tính có ít nhất 53 cơ sở lừa đảo tại quốc gia này, nơi các nhóm tội phạm có tổ chức buôn người, cưỡng bức lao động và tra tấn.

Ngày 15/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac cho biết có khoảng 1.000 người Hàn Quốc có khả năng đang làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

“Có khoảng 200.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang làm việc trong ‘ngành công nghiệp’ lừa đảo ở Campuchia, nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó có Hàn Quốc”, ông Wi chia sẻ.

Tỉnh Sihanoukville của Campuchia được biết đến là khu vực tập trung nhiều nhóm tội phạm. Ảnh: Yonhap News.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ban hành lệnh cấm di chuyển tới một số khu vực của Campuchia.

“Núi Bokor ở tỉnh Kampot, thành phố Bavet và thành phố Poipet được chỉ định là khu vực cấm đi lại. Công dân Hàn Quốc đến thăm hoặc lưu trú tại những khu vực này có thể bị phạt theo Đạo luật Hộ chiếu và các quy định liên quan. Do đó, chúng tôi khuyến cáo công dân có kế hoạch tới đây hãy hủy chuyến đi”, thông báo cho hay.

Seoul cũng sẽ cử một đội phản ứng chung đến Campuchia vào tối 15/10, do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jin-ah dẫn đầu. Cảnh sát Hàn Quốc sẽ thành lập “bộ phận Hàn Quốc” chuyên trách và mở rộng đội điều tra tại Campuchia lên 30 thành viên. Cảnh sát hai nước dự kiến ​​gặp nhau tại Seoul vào ngày 23/10 để thảo luận chi tiết.

Hôm 14/10, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chia sẻ 330 công dân nước này được báo cáo mất tích hoặc giam giữ trái ý muốn sau khi nhập cảnh vào Campuchia từ tháng 1-8. Tính tới tháng 8, tình trạng của khoảng 80 người vẫn chưa được xác minh.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh các vụ bắt cóc gần đây “ảnh hưởng đáng kể cho công dân Hàn Quốc”.

“Con số này không hề nhỏ. Nhiều công dân rất lo lắng cho gia đình, bạn bè và hàng xóm đang bị giam giữ tại Campuchia. Chính phủ phải ngay lập tức triển khai tất cả biện pháp để đảm bảo an toàn cho công dân”, ông phát biểu trong cuộc họp nội các.

Một số nhà lập pháp thúc giục chính phủ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn, trong đó có “chiến dịch giải cứu quân sự”.

Hôm 14/10, chính trị gia đảng đối lập Song Eon-seog kêu gọi can thiệp trực tiếp, trích dẫn nhiệm vụ giải cứu con tin quân sự năm 2011. “Trước đây, chính phủ đã thực hiện chiến dịch quân sự toàn diện - nhiệm vụ ‘Bình minh Vịnh Aden’ - để giải cứu công dân Hàn Quốc bị bắt làm con tin”, ông Song nói.