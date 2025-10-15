Cơn ác mộng lừa đảo Campuchia rúng động Hàn Quốc

Cái chết của một sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia làm dấy lên nỗi ám ảnh về “thiên đường việc nhẹ lương cao” - nơi hàng trăm người bị giam cầm, đánh đập và biến mất.

Số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc sang Campuchia ngày càng tăng trong thời gian gần đây. Ảnh: Yonhap News.

Tại cuộc họp nội các ngày 14/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh “bảo vệ tính mạnh và an toàn của công dân là trách nhiệm lớn nhất của chính phủ”, đồng thời kêu gọi nhanh chóng hồi hương tất cả nạn nhân bị lừa đảo sang nước ngoài.

Ông Lee đưa ra những yêu cầu trên trong bối cảnh số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng vọt trong những tháng gần đây.

Hôm 8/8, một sinh viên đại học Hàn Quốc ngoài 20 tuổi - được xác định mang họ Park - được phát hiện đã chết tại tỉnh Kampot, Campuchia. Trước đó 3 tuần, anh nói với gia đình sẽ tham dự một hội chợ việc làm địa phương. Giới chức tin rằng anh đã bị dụ dỗ bởi lời mời việc làm, bị giam giữ và cuối cùng bị sát hại.

Ngày 13/10, chính quyền đang điều tra một báo cáo khác về một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 30 tuổi. Người thân mất liên lạc với anh vào ngày 22/8, 3 ngày sau khi rời Hàn Quốc tới Campuchia. Theo cảnh sát, nạn nhân đã gọi cho gia đình qua Telegram vào ngày 24/8, nói anh sẽ được thả nếu họ chuyển 20 triệu won.

Hai vụ việc trên nằm trong số nhiều vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc sang Campuchia trong thời gian gần đây. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, báo cáo công dân bị giam giữ trái ý muốn tại Campuchia đã lên tới 330 trường hợp tính tới tháng 8/2025, tăng đáng kể so với 220 ca vào năm 2023 và 17 ca vào năm 2022.

Chiếc bẫy quen thuộc

"Từ tháng 1 đến tháng 8, tổng cộng 330 trường hợp được nộp thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia. Có nhiều báo cáo do chính nạn nhân hoặc gia đình và người quen tại Hàn Quốc nộp. Tính đến tháng 8, khoảng 260 trường hợp đã được giải quyết", một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết.

Hàn Quốc hiện tồn đọng khoảng 80 vụ bắt cóc sang Campuchia.

Trong bối cảnh đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac đã thành lập lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để nhanh chóng hồi hương những công dân bị ảnh hưởng bởi các vụ lừa đảo.

Theo nhiều nguồn tin, nạn nhân trong các vụ lừa đảo thường rơi vào bẫy việc nhẹ lương cao. Họ được hứa hẹn có thể kiếm hàng triệu won mỗi tháng qua các công việc biên dịch hoặc máy tính đơn giản mà không cần bằng cấp. Để chiếm được lòng tin, kẻ lừa đảo đề nghị chi trả vé máy bay và các chi phí đi lại khác.

Ba nghi phạm bị truy tố vì tội giết một sinh viên đại học Hàn Quốc 22 tuổi tại Campuchia. Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Campuchia.

Trên thực tế, sau khi đến nơi, nạn nhân bị tịch thu hộ chiếu, điện thoại và nhiều đồ vật có giá trị. Họ bị giam giữ trong các khu nhà ở và bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là lừa đảo qua điện thoại. Những người kháng cự sẽ bị đánh đập bằng gậy và thiết bị sốc điện.

Kể từ tháng 7, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo công dân nâng cao cảnh giác với những lời mời làm việc từ người quen, tránh xa quảng cáo việc nhẹ lương cao hoặc chi trả vé máy bay, xác minh thông tin chi tiết về công việc với đại diện địa phương và không bao giờ ký kết tài liệu khi chưa hiểu rõ.

Thi thể của nạn nhân họ Park vẫn ở Campuchia hơn 2 tháng sau khi anh qua đời. Trong một cuộc phỏng vấn, gia đình mô tả tình huống hiện tại không khác gì “con tôi bị giết hai lần”. Hàn Quốc đang tìm cách khám nghiệm tử thi chung với phía Campuchia.

Gia đình Park gặp anh lần cuối vào giữa tháng 7. Một tuần sau, gia đình nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc 50 triệu won vì Park “đã gây rắc rối”. Liên lạc chấm dứt sau vài ngày. Hai tuần sau, thi thể anh được tìm thấy gần núi Bokor ở tỉnh Kampot, khu vực nổi tiếng với các ổ tội phạm và nạn buôn người.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, sinh viên này chết do bị "tra tấn dã man" và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, dựa trên kết quả điều tra và khám nghiệm tử thi sơ bộ.

Một nhân chứng bị giam giữ cùng Park sau khi được giải cứu chia sẻ rằng Park bị đánh đập tới mức không thể thở hay đi lại. Anh được cho là đã tử vong trong xe trên đường tới bệnh viện.

Khúc mắc

Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa hai nước, Hàn Quốc đang tìm cách cử cảnh sát đến Campuchia để thiết lập "bộ phận Hàn Quốc". Bộ phận này sẽ cho phép các sĩ quan Hàn Quốc làm việc trực tiếp với cảnh sát Campuchia thay vì thông qua Đại sứ quán. Hai bên dự kiến gặp nhau vào tuần tới.

Ngoài ra, để cải thiện khả năng ứng phó khẩn cấp, Hàn Quốc yêu cầu Campuchia cho phép cảnh sát hành động dựa trên danh tính và địa điểm được cho là của nạn nhân. Theo chính sách hiện tại, nạn nhân phải trực tiếp báo cáo vụ việc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại cuộc họp nội các ngày 14/10. Ảnh: Korea Times.

Bộ Nội vụ Campuchia đã bác bỏ một số thông tin trên phương tiện truyền thông. Cơ quan này tuyên bố không nhận được khiếu nại nào từ gia đình Park hoặc Đại sứ quán Hàn Quốc trước khi cảnh sát phát hiện thi thể, đồng thời đang hợp tác với quan chức Hàn Quốc điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, theo quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA) Yoo Jae-seong ngày 13/10, cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia hợp tác “tương đối kém suôn sẻ”. Theo KNPA, Hàn Quốc đã nhiều lần gửi yêu cầu hợp tác điều tra nhanh chóng tới cảnh sát Campuchia, trong đó có tham gia khám nghiệm tử thi nạn nhân Park và tiếp cận hồ sơ vụ án liên quan.

Trong khi đó, phía Campuchia trả lời rằng những yêu cầu như vậy cần thông qua các thủ tục tương trợ pháp lý chính thức, song KNPA cho biết là tốn thời gian và cần chấp thuận từ Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao của cả hai nước.