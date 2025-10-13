Hàn Quốc cùng Campuchia giải quyết nạn lừa đảo trực tuyến

Cuộc đàm phán diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia sau khi một sinh viên Hàn Quốc được báo cáo là đã tử vong do bị tra tấn liên quan đến lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Ngày 12/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Campuchia đã tiến hành đàm phán về tăng cường hỗ trợ lãnh sự và năng lực điều tra nhằm đối phó với các hình thức tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Cuộc đàm phán diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia sau khi có một sinh viên Hàn Quốc được báo cáo là đã tử vong do bị tra tấn liên quan đến lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết bộ này đã tham vấn ngoại giao với phía Campuchia để tăng số lượng cảnh sát được điều động đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh, cũng như thành lập Ban Hàn Quốc trong Cảnh sát Quốc gia Campuchia với nhiệm vụ chuyên xử lý các vụ việc liên quan đến người Hàn Quốc ở Campuchia.

Hiện tại, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh có một cảnh sát và 2 nhân viên liên lạc cảnh sát được giao nhiệm vụ hợp tác. Phía Hàn Quốc cho rằng quân số này là chưa đủ để giải quyết tình trạng gia tăng tội phạm gần đây như lừa đảo việc làm và giam giữ trái pháp luật.

Theo các thông tin trước đó, một sinh viên đại học Hàn Quốc được cho là đã bị tra tấn đến chết sau khi sang Campuchia tham dự triển lãm hôm 17/7. Vụ việc đã làm rúng động dư luận Hàn Quốc và làm dấy lên lời kêu gọi cần có thêm cảnh sát tăng cường phối hợp để hỗ trợ tốt hơn cho các nạn nhân người Hàn Quốc.

Hôm 10/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun đã triệu Đại sứ Campuchia tại Seoul để bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ việc và yêu cầu Chính phủ Campuchia đưa ra các biện pháp mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng lừa đảo trực tuyến cũng như giam giữ người Hàn Quốc đang có xu hướng gia tăng.

Ngoài ra, Bộ cũng nâng cảnh báo đi lại tới Phnom Penh đối với công dân Hàn Quốc, từ cấp độ 2 (thận trọng) lên cấp độ 2,5 (khuyến cáo đặc biệt) trong hệ thống cảnh báo 4 cấp, vốn được áp dụng khi có nguy cơ khẩn cấp trong ngắn hạn với hiệu lực tối đa 90 ngày kể từ ngày ban hành.