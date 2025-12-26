Tổng thống Nigeria nói gì sau khi Mỹ không kích?

Ngày 25/12, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria. Về động thái này, phía Nigeria đã có những phát ngôn chính thức đầu tiên.

Hình ảnh về cuộc tấn công của quân đội Mỹ tiến hành tại Nigeria trong ngày 25/12. Ảnh: DOD.

Đêm Giáng sinh, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã đăng tải “thông điệp thiện chí lễ Giáng sinh”, ông Tinubu gửi lời chúc mừng tới cộng đồng Cơ đốc giáo trong nước và trên toàn thế giới, đồng thời kêu gọi hòa bình giữa các nhóm tôn giáo khác nhau.

“Tôi cam kết làm mọi điều trong khả năng để bảo đảm tự do tôn giáo tại Nigeria và bảo vệ người Cơ đốc giáo, người Hồi giáo cũng như toàn thể người dân Nigeria khỏi bạo lực”, ông Tinubu viết trên mạng xã hội X.

Trong tuyên bố gửi tới CNN, Bộ Ngoại giao Nigeria xác nhận đã phối hợp với Mỹ trong các cuộc không kích nhằm vào “những mục tiêu khủng bố”, đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ quyền lợi của tất cả công dân, “không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc”.

Daniel Bwala, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, nói với CNN rằng: “Mỹ và Nigeria đang cùng chung lập trường trong cuộc chiến chống khủng bố.”

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu. Ảnh: Empiremagazineafrica.

Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM) cho biết thêm rằng cuộc tấn công được tiến hành theo đề nghị của chính quyền Nigeria tại bang Sokoto, khu vực giáp biên giới Niger ở phía bắc. Cuộc không kích khiến nhiều tay súng IS thiệt mạng.

Trong một bài đăng riêng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh ông “biết ơn sự ủng hộ và hợp tác của chính phủ Nigeria”.

Trong vài tháng gần đây, ông Trump thường xuyên đề cập đến tình trạng của cộng đồng Cơ đốc giáo tại Nigeria. Hồi tháng 11, ông từng kêu gọi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ “chuẩn bị cho khả năng hành động”, đồng thời cảnh báo Washington có thể đưa quân vào Nigeria “với hỏa lực áp đảo” nhằm bảo vệ người Cơ đốc giáo tại quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Nigeria nhiều năm qua đối mặt với các vấn đề an ninh, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có các vụ tấn công mang động cơ tôn giáo. Theo các nhà quan sát, bạo lực tại quốc gia này còn bắt nguồn từ xung đột cộng đồng, sắc tộc.

Tháng trước, ông Trump cáo buộc Nigeria vi phạm tự do tôn giáo, cho rằng “Cơ đốc giáo đang đối mặt với mối đe dọa sống còn tại Nigeria”, đồng thời xếp nước này vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế.

Theo CNN, cả tín đồ Cơ đốc giáo và tín đồ Hồi giáo - hai cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại Nigeria, quốc gia có dân số hơn 230 triệu người - đều là nạn nhân của các cuộc tấn công do những phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành. Tình cảnh của người Cơ đốc giáo tại Nigeria từ lâu đã là chủ đề được giới chính trị gia bảo thủ tại Mỹ quan tâm.

Hình ảnh đòn không kích của Mỹ tại Nigeria Ngày 25/12, Bộ Chiến tranh Mỹ đăng clip ghi lại cảnh quân đội Mỹ tiến hành không kích tại Nigeria lên mạng xã hội X. Đăng tải này không cung cấp thêm thông tin cụ thể nào, ngoài việc dẫn lại bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định Mỹ đã tiến hành không kích tại Nigeria.