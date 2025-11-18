Thực hư tin phiến quân IS hành quyết tướng Nigeria

Các tay súng thuộc tỉnh bang Tây Phi của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISWAP) ngày 17/11 tuyên bố đã bắt giữ và hành quyết một chuẩn tướng Nigeria dù thông tin bị quân đội nước này kiên quyết phủ nhận.

Theo hãng tin Al Amaq, cơ quan truyền thông liên kết với tổ chức IS, Chuẩn tướng M. Uba bị sát hại sau khi bị bắt trong lúc tuần tra gần khu vực Wajiroko, bang Borno.

Tuy nhiên, hôm 15/11, Lục quân Nigeria đã đăng thông báo bác bỏ thông tin tướng Uba bị bắt, khẳng định: “Bộ Tổng tham mưu Lục quân bác bỏ hoàn toàn câu chuyện bịa đặt đang lan truyền trên một số nền tảng trực tuyến về việc một chỉ huy lữ đoàn bị bắt cóc”.

Song, ISWAP gọi tuyên bố của quân đội Nigeria là “sự dối trá trắng trợn”.

ISWAP là một trong hai nhánh chính của Boko Haram, lực lượng nổi dậy đã trỗi dậy mạnh mẽ trở lại trong vài năm gần đây. Nhóm này khét tiếng với các vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự, đã ít nhất 15 lần áp đảo lực lượng chính phủ từ đầu năm tới nay, sát hại binh sĩ và cướp vũ khí, theo thống kê của AP cùng giới chuyên gia và các báo cáo an ninh.

Tháng 5 vừa qua, ISWAP tấn công hàng loạt tiền đồn ở Gajibo, Buni Gari, Marte, Izge và Rann, đồng thời mở cuộc tập kích vào căn cứ chung Nigeria - Cameroon tại Wulgo và Soueram. Trong năm, nhóm này cũng nhiều lần đánh vào Malam Fatori, Goniri, Sabon Gari, Wajiroko và Monguno, chủ yếu vào ban đêm.

Nhánh còn lại - Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad (JAS) - ngày càng chuyển sang tấn công dân thường và những người bị coi là “cộng tác viên”, chủ yếu sống nhờ các vụ cướp bóc và bắt cóc tống tiền.

Chuyên gia khu vực Sahel Wassim Nasr, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Soufan, nhận định với AP: “Việc một vị tướng bị sát hại cho thấy cuộc chiến với ISWAP vẫn đang diễn ra ác liệt, và quân đội Nigeria vẫn phải dốc nhiều nguồn lực vào mặt trận này”.

Suốt nhiều năm, Nigeria vật lộn trong cuộc chiến chống Boko Haram và các nhóm vũ trang khác, không ít lần vô tình không kích trúng dân thường khi nhằm vào phiến quân. Quân đội nước này cũng tiến hành nhiều chiến dịch đặc nhiệm và không kích vào các hang ổ của những băng nhóm vũ trang hoạt động tại khu vực.