Thực hư tin phiến quân IS hành quyết tướng Nigeria

  • Thứ ba, 18/11/2025 15:31 (GMT+7)
Các tay súng thuộc tỉnh bang Tây Phi của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISWAP) ngày 17/11 tuyên bố đã bắt giữ và hành quyết một chuẩn tướng Nigeria dù thông tin bị quân đội nước này kiên quyết phủ nhận.

Theo hãng tin Al Amaq, cơ quan truyền thông liên kết với tổ chức IS, Chuẩn tướng M. Uba bị sát hại sau khi bị bắt trong lúc tuần tra gần khu vực Wajiroko, bang Borno.

Tuy nhiên, hôm 15/11, Lục quân Nigeria đã đăng thông báo bác bỏ thông tin tướng Uba bị bắt, khẳng định: “Bộ Tổng tham mưu Lục quân bác bỏ hoàn toàn câu chuyện bịa đặt đang lan truyền trên một số nền tảng trực tuyến về việc một chỉ huy lữ đoàn bị bắt cóc”.

Song, ISWAP gọi tuyên bố của quân đội Nigeria là “sự dối trá trắng trợn”.

ISWAP là một trong hai nhánh chính của Boko Haram, lực lượng nổi dậy đã trỗi dậy mạnh mẽ trở lại trong vài năm gần đây. Nhóm này khét tiếng với các vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự, đã ít nhất 15 lần áp đảo lực lượng chính phủ từ đầu năm tới nay, sát hại binh sĩ và cướp vũ khí, theo thống kê của AP cùng giới chuyên gia và các báo cáo an ninh.

Tháng 5 vừa qua, ISWAP tấn công hàng loạt tiền đồn ở Gajibo, Buni Gari, Marte, Izge và Rann, đồng thời mở cuộc tập kích vào căn cứ chung Nigeria - Cameroon tại Wulgo và Soueram. Trong năm, nhóm này cũng nhiều lần đánh vào Malam Fatori, Goniri, Sabon Gari, Wajiroko và Monguno, chủ yếu vào ban đêm.

Nhánh còn lại - Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad (JAS) - ngày càng chuyển sang tấn công dân thường và những người bị coi là “cộng tác viên”, chủ yếu sống nhờ các vụ cướp bóc và bắt cóc tống tiền.

Chuyên gia khu vực Sahel Wassim Nasr, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Soufan, nhận định với AP: “Việc một vị tướng bị sát hại cho thấy cuộc chiến với ISWAP vẫn đang diễn ra ác liệt, và quân đội Nigeria vẫn phải dốc nhiều nguồn lực vào mặt trận này”.

Suốt nhiều năm, Nigeria vật lộn trong cuộc chiến chống Boko Haram và các nhóm vũ trang khác, không ít lần vô tình không kích trúng dân thường khi nhằm vào phiến quân. Quân đội nước này cũng tiến hành nhiều chiến dịch đặc nhiệm và không kích vào các hang ổ của những băng nhóm vũ trang hoạt động tại khu vực.

Khủng bố IS trở lại, đang tuyển thành viên

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lần đầu dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tuyển các tay súng thánh chiến người Anh.

Quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt Omar Abdul Qader, người đang lên kế hoạch tấn công nước Mỹ, nhưng không đề cập có dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công hay không.

Iraq tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ngày 14/3 tuyên bố thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đã bị tiêu diệt, đồng thời mô tả đối tượng này là "một trong những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất” trên thế giới.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Lâm Phương

IS Nigeria hành quyết tướng Nigeria quân đội Nigeria phiến quân IS chuẩn tướng Nigeria tin tức Nigeria IS Trung Đông ISWAP Boko Haram chiến sự Nigeria khủng bố IS an ninh Nigeria Trung Đông tấn công quân sự

  • Nhà nước Hồi giáo (tự xưng)

    Nhà nước Hồi giáo (IS)

    Nhà nước Hồi giáo (Islamic State hay IS) là một nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Mục tiêu tối hậu của IS là thiết lập một "vương quốc Hồi giáo" (caliphate) thống nhất toàn Trung Đông, tại đó những giá trị của đạo Hồi sẽ được khôi phục như thuở ban đầu khi nhà tiên tri Muhammad còn tại thế. Mầm mống của IS hình thành từ khi cuộc chiến tranh tại Iraq nổ ra (2003), nhưng đến năm tháng 6/2014, IS mới có tên như hiện nay sau khi Abu Bakr al-Baghdadi trở thành lãnh đạo tối cao. Trong tình trạng tự xưng và không được công nhận là một nhà nước độc lập, IS tuyên bố lãnh thổ của chúng bao gồm Iraq và Syria, với dự định tuyên bố lãnh thổ trong tương lai bao trùm cả khu vực Levant, tức cả Lebanon, Israel, Jordan, Syria, Cyprus và một phần Thổ Nhĩ Kỳ.

    Bạn có biết: IS có tên đầy đủ là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (viết tắt theo tiếng Arab là Daesh, theo tiếng Anh là ISIL), còn được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (viết tắt tiếng Anh: ISIS)

    • Thủ đô tự xưng: Raqqa (thuộc Syria)
    • Ngày thành lập: 29/06/2014
    • Lãnh đạo: Abu Bakr al-Baghdadi (chưa rõ sống chết)
    • Số lượng chiến binh: từ 10.000 đến khoảng 200.000

