Khủng bố IS trở lại, đang tuyển thành viên

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lần đầu dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tuyển các tay súng thánh chiến người Anh.

Các tay súng IS tại tỉnh Anbar, Iraq. Ảnh: TTXVN.

Theo tờ Telegraph, việc tổ chức khủng bố này dùng AI để thu hút người theo dõi mới khiến các cơ quan tình báo Anh lo ngại.

Cơ quan An ninh Nội địa Anh (MI5) và Cơ quan Tình báo Đối ngoại Anh (MI6) theo dõi hoạt động dùng AI làm vũ khí tuyên truyền trong bối cảnh lo ngại IS và al-Qaeda trỗi dậy trở lại tại Trung Đông và Sừng châu Phi.

Trong bản cập nhật các mối đe dọa hằng năm, công bố tháng trước, ông Ken McCallum, Tổng giám đốc MI5, nói: “Các nhóm ở nước ngoài tiếp tục tìm cách đưa khủng bố vào Anh và châu Âu. Al-Qaeda và IS một lần nữa trở nên tham vọng hơn, lợi dụng bất ổn ở nước ngoài để giành chỗ đứng vững chắc hơn. Chúng trực tiếp khuyến khích và gián tiếp kích động những kẻ có ý định tấn công ở phương Tây”.

Nhưng ngoài việc dùng công nghệ để xúi giục và chỉ đạo các vụ tấn công khủng bố tại châu Âu, IS còn mở chiến dịch mới để tuyển mộ các tay súng nước ngoài vào Syria.

Thời kỳ đỉnh cao hơn một thập kỷ trước, ít nhất 30.000 tay súng nước ngoài đã tới Trung Đông để chiến đấu cho mạng lưới khủng bố Hồi giáo cực đoan này.

Hơn 1/4 trong số đó thiệt mạng và nhiều người tìm cách trở về đã bị điều tra và truy tố về tội khủng bố.

Nhưng chiến dịch tuyển mộ mới dùng công nghệ tối tân và mạng xã hội để lan truyền thông điệp, khiến giới chức lo ngại rằng một thế hệ thanh niên mới ở Anh có thể bị lôi kéo tham gia.

Tuần trước, một thanh niên ở Nam London xuất hiện tại tòa với cáo buộc khủng bố sau khi bị cảnh sát bắt tại sân bay Gatwick lúc tìm cách lên chuyến bay tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh niên 18 tuổi này bị cáo buộc lên kế hoạch vượt biên sang Syria rồi gia nhập các tay súng IS tại đây. Người này bị truy tố với tội danh có ý định thực hiện hành vi khủng bố.

Hoạt động của IS tại Syria tăng trong những tháng gần đây khi các nhóm tay súng nhỏ thực hiện các vụ tấn công kiểu du kích nhằm vào binh sĩ chính phủ và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Cùng lúc đó, chúng dùng công nghệ AI kết hợp với các nền tảng mạng xã hội phổ biến để công khai hoạt động và tiếp cận các đối tượng toàn cầu.

Những người làm công tác tuyên truyền của IS có thể dịch và phát tán ngay lập tức các tài liệu tiếng Arab, như các bài xã luận trong tờ báo tuần của tổ chức, sang hàng chục ngôn ngữ khác.

Chúng đăng các tài liệu này lên Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác, nhanh chóng tiếp cận lượng lớn người xem trước khi bị phát hiện và gỡ bỏ.

Trong khi đó, Không quân Hoàng gia Anh tiếp tục hỗ trợ nỗ lực quân sự nhằm vào các phần tử IS trong khu vực.

Tháng 9, một tay súng đã chết trong một vụ không kích bằng tên lửa của Anh ở Bắc Syria. Vụ không kích này là hoạt động mới nhất Anh thực hiện trong khuôn khổ Chiến dịch Shader, sứ mệnh của Anh nhằm vào các tay súng IS tại Iraq và Syria.

Năm 2024, Mỹ thông báo nước này ngừng sứ mệnh tại Iraq, nói rằng sẽ có giai đoạn giảm dần kéo dài 12 tháng trước khi chấm dứt.

Tuy nhiên, Anh vẫn duy trì Chiến dịch Shader, chuyển trọng tâm sang Syria để ngăn IS giành chỗ đứng tại nước này.