Thế giới

Quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

  • Thứ bảy, 20/9/2025 19:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt Omar Abdul Qader, người đang lên kế hoạch tấn công nước Mỹ, nhưng không đề cập có dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công hay không.

Hiện trường vụ tấn công tại Syria. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 19/9, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành một cuộc đột kích tại Syria, tiêu diệt một phần tử cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt Omar Abdul Qader, người đang lên kế hoạch tấn công nước Mỹ. Tuy nhiên, thông cáo không đề cập có dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công hay không.

Trước đó cùng ngày, lực lượng chống khủng bố của Iraq cũng thông báo một thủ lĩnh cấp cao của IS đã bị tiêu diệt trong chiến dịch an ninh tại Syria, được thực hiện với sự phối hợp của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Theo lực lượng Iraq, kẻ bị tiêu diệt còn được biết đến với tên gọi “Abdul Rahman Al-Halabi," đứng đầu bộ phận tác chiến và an ninh đối ngoại của IS.

Người này bị cáo buộc chỉ đạo các vụ tấn công ở nhiều quốc gia, bao gồm cả vụ đánh bom Đại sứ quán Iran tại Liban, đồng thời lên kế hoạch cho các hoạt động khác ở châu Âu và Mỹ, nhưng đã bị ngăn chặn.

Thời gian gần đây, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các nhân vật IS ở Syria.

Giới chức Mỹ cảnh báo nhóm này đang tìm cách quay trở lại Syria sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12 năm ngoái.

Vấn đề Trung Đông

Vấn đề Trung Đông

  • Nhà nước Hồi giáo (tự xưng)

    Nhà nước Hồi giáo (IS)

    Nhà nước Hồi giáo (Islamic State hay IS) là một nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Mục tiêu tối hậu của IS là thiết lập một "vương quốc Hồi giáo" (caliphate) thống nhất toàn Trung Đông, tại đó những giá trị của đạo Hồi sẽ được khôi phục như thuở ban đầu khi nhà tiên tri Muhammad còn tại thế. Mầm mống của IS hình thành từ khi cuộc chiến tranh tại Iraq nổ ra (2003), nhưng đến năm tháng 6/2014, IS mới có tên như hiện nay sau khi Abu Bakr al-Baghdadi trở thành lãnh đạo tối cao. Trong tình trạng tự xưng và không được công nhận là một nhà nước độc lập, IS tuyên bố lãnh thổ của chúng bao gồm Iraq và Syria, với dự định tuyên bố lãnh thổ trong tương lai bao trùm cả khu vực Levant, tức cả Lebanon, Israel, Jordan, Syria, Cyprus và một phần Thổ Nhĩ Kỳ.

    Bạn có biết: IS có tên đầy đủ là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (viết tắt theo tiếng Arab là Daesh, theo tiếng Anh là ISIL), còn được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (viết tắt tiếng Anh: ISIS)

    • Thủ đô tự xưng: Raqqa (thuộc Syria)
    • Ngày thành lập: 29/06/2014
    • Lãnh đạo: Abu Bakr al-Baghdadi (chưa rõ sống chết)
    • Số lượng chiến binh: từ 10.000 đến khoảng 200.000

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

