SpaceX của Elon Musk có thể chạm mốc 800 tỷ USD

Đợt bán cổ phần sắp tới được kỳ vọng có thể nâng định giá của hãng hàng không vũ trụ do Elon Musk sở hữu, qua đó giúp doanh nghiệp này giành lại vị trí công ty tư nhân giá trị nhất nước Mỹ.

Việc chuẩn bị mở bán cổ phần thứ cấp có thể đưa định giá SpaceX lên 800 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin từ Wall Street Journal ngày 5/12, SpaceX đang chuẩn bị mở bán cổ phần thứ cấp cho các nhà đầu tư. Các nguồn thạo tin cho biết thương vụ này có thể nâng định giá công ty lên gấp đôi so với mức 400 tỷ USD trong lần huy động gần nhất.

Nếu con số này thành hiện thực, SpaceX sẽ vượt qua OpenAI để trở thành công ty tư nhân đắt giá nhất tại Mỹ, theo Crunchbase. Trước đó, đợt bán cổ phần vào tháng 10 định giá OpenAI ở mức 500 tỷ USD.

Nguồn tin của The Information cũng tiết lộ SpaceX cũng đề cập với một số nhà đầu tư về khả năng IPO toàn bộ công ty bao gồm cả mảng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink vào nửa cuối năm tới.

Thực tế, Elon Musk từng nói năm 2020 rằng SpaceX sẽ cân nhắc niêm yết Starlink sau khi mảng này đạt mức tăng trưởng doanh thu ổn định và có thể tách thành một công ty độc lập.

Hiện SpaceX dẫn đầu thị trường dịch vụ không gian với dòng tên lửa Falcon, phục vụ vận chuyển con người và hàng hóa vào quỹ đạo cho NASA cùng nhiều cơ quan chính phủ. Công ty tiếp tục rót vốn mạnh vào công nghệ tên lửa tái sử dụng, hệ thống vệ tinh và các cơ sở phóng.

SpaceX anh 1

Tên lửa Starship trong một chuyến bay thử nghiệm độ cao lớn. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc đua giành hợp đồng chính phủ, SpaceX đối mặt sự cạnh tranh ngày càng lớn từ Blue Origin của Jeff Bezos. Tuy nhiên, lợi thế của SpaceX vẫn rất rõ rệt, đặc biệt nhờ mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp lớn nhất thế giới thông qua Starlink.

Musk gần đây cũng nhắc đến khả năng niêm yết SpaceX trong Đại hội cổ đông Tesla. Ông cho rằng việc điều hành một công ty đại chúng không phải lựa chọn yêu thích vì dễ đối mặt với “các vụ kiện vô căn cứ” và khiến hoạt động trở nên phức tạp hơn.

Dù vậy, Musk thừa nhận ông muốn “tìm cách để cổ đông Tesla có cơ hội tham gia SpaceX”.

“Có lẽ đến một thời điểm thích hợp, SpaceX nên trở thành công ty đại chúng, dù điều này không tránh khỏi những bất lợi nhất định”, Musk nói.

Lâm Phương

