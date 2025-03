Iraq tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ngày 14/3 tuyên bố thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đã bị tiêu diệt, đồng thời mô tả đối tượng này là "một trong những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất” trên thế giới.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Theo Thủ tướng Iraq, đối tượng này là Abdallah Makki Muslih al-Rufay'i, còn được gọi là Abu Khadija, đã bị lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS.

IS từng áp đặt luật Hồi giáo cực đoan đối với hàng triệu người ở Syria và Iraq trong nhiều năm, và đang tìm cách quay trở lại ở Trung Đông, phương Tây và châu Á.

Năm 2014, cựu thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo trên 1/4 lãnh thổ Iraq và Syria. Trùm khủng bố này bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong một cuộc đột kích ở Tây Bắc Syria năm 2019 khi tổ chức này sụp đổ.

Tháng 7 năm ngoái, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đánh giá IS đang cố gắng trỗi dậy sau nhiều năm suy giảm năng lực. Nhận định này được đưa ra dựa trên tuyên bố của IS về việc tổ chức này đã thực hiện 153 vụ tấn công tại Iraq và Syria trong nửa đầu năm 2024 và cho thấy sự gia tăng đáng kể hoạt động khủng bố của IS so với năm 2023.