Hơn 300 học sinh bị bắt cóc ở Nigeria

50 học sinh Công giáo Nigeria đã tự trốn thoát sau vụ bắt cóc hơn 300 em tại trường St. Mary, trong khi hơn 250 học sinh và 12 giáo viên vẫn bị các tay súng giữ làm con tin.

303 học sinh và 12 giáo viên bị bắt làm con tin khi một nhóm vũ trang đột nhập trường học tại Nigeria từ hôm 21/11. Ảnh: Reuters.

Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria (CAN) và Giáo hội Công giáo xác nhận hôm 23/11 rằng một nhóm học sinh trốn thoát trong vụ bắt cóc ở Nigeria vào ngày 21 và 22/11, Reuters đưa tin. Ngay khi nghe tin, hàng chục phụ huynh đã đổ về Trường Trung học St. Mary ở bang Niger, phía tây thủ đô Abuja, để tìm con.

Anh Amose Ibrahim - cha của ba học sinh - cho biết các con của anh, trong đó có bé nhỏ nhất mới 6 tuổi, vẫn chưa được tìm thấy.

“Nhiều phụ huynh và người thân vẫn đang lang thang quanh khu trường học, cố tìm manh mối”, Ibrahim nói qua điện thoại.

Trường St. Mary bị các tay súng tấn công rạng sáng 21/11, chỉ vài ngày sau khi một trường trung học ở bang Kebbi lân cận bị tập kích, khiến 25 nữ sinh bị bắt đi. Theo dữ liệu cập nhật sau kiểm đếm, có 303 học sinh và 12 giáo viên của St. Mary bị bắt cóc - chiếm gần một nửa tổng số học sinh của trường.

Chính quyền bang Niger cho biết lực lượng an ninh đang thống kê số nạn nhân và truy tìm manh mối. Trước tình hình khẩn cấp, bang này đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học; nhiều bang lân cận cũng làm điều tương tự. Bộ Giáo dục Liên bang sau đó yêu cầu ngừng hoạt động 47 trường nội trú trên toàn quốc.

Tổng thống Tinubu cũng hủy toàn bộ lịch trình quốc tế, bao gồm tham dự hội nghị G20 ở Johannesburg, để tập trung xử lý khủng hoảng.

Trước làn sóng bắt cóc ở Nigeria gia tăng, Tổng thống Bola Tinubu đã ra lệnh tuyển gấp 30.000 cảnh sát mới và rút toàn bộ lực lượng khỏi nhiệm vụ bảo vệ VIP để tập trung xử lý an ninh tại các khu vực xa xôi, nơi thường xuyên xảy ra tấn công.

Một đoạn video do CAN công bố cho thấy một nhân viên trường St. Mary hoảng loạn kể lại thời điểm vụ tấn công xảy ra.

“Tiếng xe máy và ôtô ập đến, rồi tiếng đập cửa vang lên khắp nơi. Trẻ con khóc hét”, bà nói với Guardian. Một bảo vệ bị thương, và nhóm tấn công ung dung di chuyển suốt gần ba giờ qua các khu ký túc xá.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nigeria chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đầu tháng 11 đã đe dọa “hành động quân sự” liên quan đến tình trạng tấn công người theo đạo Cơ đốc tại quốc gia châu Phi này.

Nigeria vẫn chưa nguôi vết thương từ vụ gần 300 nữ sinh bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc tại Chibok cách đây hơn 10 năm. Nhiều em trong số đó đến nay vẫn mất tích.