Ông Trump đe doạ điều quân tới Nigeria

Lời đe doạ này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xếp Nigeria vào danh sách “quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” với cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025 ở Gyeongju, Hàn Quốc ngày 29/10/2025. Ảnh: Yonhap

NBC News cho biết vào ngày 1/11, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng “chuẩn bị cho hành động có thể xảy ra” tại Nigeria, liên quan đến cáo buộc nước này giết hại các tín đồ Cơ Đốc giáo.

“Nếu chính phủ Nigeria tiếp tục cho phép việc sát hại người Cơ Đốc giáo, Mỹ sẽ ngay lập tức chấm dứt toàn bộ viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria”, ông Trump viết trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh Mỹ hoàn toàn có thể tiến vào Nigeria “để tiêu diệt tận gốc những phần tử khủng bố Hồi giáo đang gây ra những tội ác khủng khiếp này”.

Nhà lãnh đạo Mỹ viết tiếp: “Nếu chúng ta tấn công, nó sẽ nhanh, dữ dội và mãn nhãn, giống như cách lũ khủng bố tấn công những người Cơ Đốc thân yêu của chúng ta! CẢNH BÁO: CHÍNH PHỦ NIGERIA TỐT NHẤT LÀ HÃY HÀNH ĐỘNG NHANH!”.

Theo NBC News, tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi ông xếp Nigeria vào danh sách “quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” - một danh sách bao gồm các quốc gia bị Mỹ cho là “vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo”.

Sau khi bị đưa vào danh sách này, trong tuyên bố đưa ra hôm 1/11, Chính phủ Nigeria cho biết nước này vẫn cam kết đấu tranh chống lại cái gọi là “chủ nghĩa cực đoan bạo lực”.

“Giống như nước Mỹ, Nigeria không có lựa chọn nào khác ngoài việc tôn vinh sự đa dạng - điều tạo nên sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Nigeria là một quốc gia tôn kính Thượng đế, nơi chúng tôi tôn trọng đức tin, lòng khoan dung, sự đa dạng và hòa nhập, phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, Bộ Ngoại giao Nigeria nêu trong thông cáo.

Trong khi đó, phản ứng trên mạng xã hội, theo Politico tối 1/11, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cho rằng việc mô tả Nigeria là quốc gia thiếu khoan dung tôn giáo “không phản ánh đúng thực tế quốc gia của chúng tôi”.

Ông Tinubu nói thêm rằng tự do tôn giáo “là nguyên tắc cốt lõi trong bản sắc chung của chúng tôi và sẽ luôn như vậy”.

Theo Politico, những lời đe dọa của ông Trump trên mạng Truth Social được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz (đảng Cộng hòa, bang Texas) hồi đầu tháng này đã nêu bật vấn đề trên, cáo buộc Nigeria dung túng cho một “cuộc thảm sát” người Cơ Đốc giáo, và dẫn chứng số vụ tấn công nhắm vào nhóm tôn giáo này đang gia tăng.

Ủy ban Lưỡng đảng Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) cũng đã kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Nigeria vào danh sách các “quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” trong báo cáo thường niên năm 2025, nhấn mạnh tình trạng đàn áp tôn giáo đối với cả người Cơ Đốc và Hồi giáo.

Thượng nghị sĩ bang Texas cũng đã giới thiệu một dự luật nhằm trừng phạt các quan chức Nigeria bị cáo buộc “phớt lờ hoặc thậm chí tiếp tay cho các vụ thảm sát người Cơ Đốc giáo do phần tử thánh chiến Hồi giáo thực hiện”.

Trong bài đăng hôm 31/10 khi tuyên bố việc xếp hạng Nigeria vào danh sách “quốc gia đặc biệt đáng quan ngại”, ông Trump nói rằng ông đã chỉ đạo các Hạ nghị sĩ Riley Moore (đảng Cộng hòa, bang Tây Virginia) và Tom Cole (đảng Cộng hòa, bang Oklahoma) “ngay lập tức điều tra vấn đề này”.

Ông Trump viết: “Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn khi những tội ác dã man như vậy đang xảy ra ở Nigeria và nhiều quốc gia khác. Chúng ta sẵn sàng, quyết tâm và có đủ khả năng để bảo vệ dân số Cơ Đốc vĩ đại của chúng ta trên khắp thế giới!”

Lời đe dọa 1/11 của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Washington đã tiến hành một số hành động quân sự đáng kể ở nước ngoài.

Vào tháng 8, Mỹ đã bắt đầu triển khai lực lượng hải quân và quân đội quy mô lớn tại vùng biển phía Nam Caribe, ngoài khơi Venezuela, tiến hành các cuộc tấn công chết người gây tranh cãi nhằm vào các tàu nhỏ trên vùng biển quốc tế với cáo buộc đây là tàu buôn lậu ma túy.