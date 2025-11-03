Ông Trump dọa không kích Nigeria

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Bộ Quốc phòng đã được yêu cầu “chuẩn bị hành động” tại Nigeria, giữa cáo buộc nước này để xảy ra các vụ sát hại người theo đạo Cơ đốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên Không lực Một ngày 2/11. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump ngày 2/11 cho biết “có thể” sẽ triển khai binh sĩ Mỹ hoặc tiến hành không kích tại Nigeria, sau khi ông chỉ đạo Bộ Chiến tranh “chuẩn bị cho khả năng hành động” nhằm phản ứng với các vụ tấn công nhắm vào cộng đồng Cơ đốc giáo tại quốc gia châu Phi này, theo AFP.

“Có thể, ý tôi là còn nhiều yếu tố khác. Tôi đang cân nhắc nhiều khả năng. Họ đang sát hại số lượng kỷ lục tín đồ Cơ đốc giáo ở Nigeria và chúng tôi sẽ không để điều đó tiếp diễn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngày 2/11, khi được hỏi liệu ông có ý định triển khai bộ binh hoặc tiến hành không kích tại quốc gia châu Phi này hay không.

Phản hồi sau phát biểu trên, Daniel Bwala - người phát ngôn của Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu - cho biết Abuja hoan nghênh mọi hỗ trợ của Washington trong cuộc chiến chống khủng bố, với điều kiện Mỹ phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nigeria. Ông nhấn mạnh hai bên vẫn là đối tác trong nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Ông Bwala cũng hé lộ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong thời gian tới.

“Liệu các phần tử cực đoan có chỉ tấn công tín đồ Cơ đốc hay đang gây hại cho nhiều cộng đồng tôn giáo khác, đây sẽ là vấn đề được thảo luận khi Tổng thống Tinubu và ông Trump gặp nhau tại Dinh Tổng thống Nigeria hoặc Nhà Trắng trong vài ngày tới”, ông nói.

Trước đó một ngày, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo sẽ chấm dứt toàn bộ viện trợ và “ra tay mạnh mẽ” tại Nigeria để “xóa sổ những kẻ khủng bố” nếu chính quyền nước này không ngăn chặn các vụ sát hại người Cơ đốc giáo.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đáp lại ông Trump trên mạng xã hội X: “Vâng, thưa ngài”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ đưa Nigeria trở lại danh sách “các quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” - nhóm nước mà Washington cho là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.

Phát ngôn viên Bwala cho biết chính phủ Nigeria không xem phát biểu của ông Trump theo nghĩa đen. “Chúng tôi hiểu rằng ông Donald Trump có phong cách diễn đạt riêng”, ông nói, ngụ ý bài đăng có thể nhằm thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo để tìm tiếng nói chung trong vấn đề an ninh.

Nigeria nhiều lần phủ nhận cáo buộc rằng cộng đồng Cơ đốc giáo bị nhắm mục tiêu hơn so với các nhóm tôn giáo khác.

Là quốc gia đông dân nhất châu Phi, Nigeria có hơn 200 nhóm sắc tộc theo Cơ đốc giáo, Hồi giáo và các tín ngưỡng bản địa. Đất nước này nhiều năm qua chìm trong các vụ bạo lực do xung đột sắc tộc, tranh chấp tài nguyên và hoạt động của các tổ chức cực đoan như Boko Haram, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, chủ yếu ở khu vực miền Bắc.

Các chuyên gia nhận định nếu tuyên bố của ông Trump được hiện thực hóa, chính sách của Mỹ tại Tây Phi có thể thay đổi đáng kể, trong bối cảnh Washington từng rút quân khỏi Niger vào năm ngoái và hiện chỉ duy trì một căn cứ lớn tại Djibouti, khu vực Đông Phi.