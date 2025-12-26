Mỹ không kích Nigeria

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/12 cho biết ông đã ra lệnh tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria.

Ông Trump gặp gỡ báo chí tại New York, Mỹ, ngày 26/4/2024. Ảnh: Reuters.

“Đêm nay, theo chỉ đạo của tôi trên cương vị Tổng tư lệnh, Mỹ đã phát động cuộc tấn công mạnh mẽ và mang tính sát thương cao nhằm vào băng nhóm khủng bố IS ở khu vực Tây Bắc Nigeria. Đây là những kẻ đã tàn sát dã man những người Cơ đốc giáo vô tội, ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều năm, thậm chí là chưa từng thấy trong nhiều thế kỷ qua”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông cho biết trước đó đã cảnh báo các tay súng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) rằng nếu không chấm dứt việc sát hại người Cơ đốc giáo, họ sẽ phải “trả giá đắt”.

“Tối nay, điều đó đã xảy ra. Bộ Chiến tranh đã thực hiện nhiều đòn tấn công chính xác hoàn hảo, theo cách mà chỉ nước Mỹ mới có thể làm được”, ông Trump cho biết thêm thông qua đăng tải trên mạng xã hội.

“Dưới sự lãnh đạo của tôi, đất nước chúng ta sẽ không cho phép chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan tồn tại. Cầu Chúa phù hộ cho quân đội của chúng ta và chúc mừng Giáng sinh tất cả, bao gồm cả những tên khủng bố đã chết. Sẽ còn nhiều tên khủng bố bị tiêu diệt hơn nữa nếu việc sát hại người Cơ đốc giáo còn tiếp diễn”, Tổng thống Mỹ kết luận.

Trong vài tháng gần đây, ông Trump thường xuyên đề cập đến tình trạng của cộng đồng Cơ đốc giáo tại Nigeria. Hồi tháng 11, ông từng kêu gọi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ “chuẩn bị cho khả năng hành động”, đồng thời cảnh báo Washington có thể đưa quân vào Nigeria “với hỏa lực áp đảo” nhằm bảo vệ người Cơ đốc giáo tại quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Thông báo của ông Trump trên Truth Social vào đêm Giáng sinh.

Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM) cho biết cuộc tấn công được tiến hành theo đề nghị của chính quyền Nigeria tại bang Sokoto, khu vực giáp biên giới Niger ở phía bắc. Cuộc không kích khiến nhiều tay súng IS thiệt mạng.

Trong một bài đăng riêng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông “biết ơn sự ủng hộ và hợp tác của chính phủ Nigeria”.

Đêm Giáng sinh, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã đăng tải “thông điệp thiện chí lễ Giáng sinh”, ông Tinubu gửi lời chúc mừng tới cộng đồng Cơ đốc giáo trong nước và trên toàn thế giới, đồng thời kêu gọi hòa bình giữa các nhóm tôn giáo khác nhau.

“Tôi cam kết làm mọi điều trong khả năng để bảo đảm tự do tôn giáo tại Nigeria và bảo vệ người Cơ đốc giáo, người Hồi giáo cũng như toàn thể người dân Nigeria khỏi bạo lực”, ông Tinubu viết trên mạng xã hội X.

Nigeria nhiều năm qua đối mặt với các vấn đề an ninh, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có các vụ tấn công mang động cơ tôn giáo. Theo các nhà quan sát, bạo lực tại quốc gia này còn bắt nguồn từ xung đột cộng đồng, sắc tộc, cũng như tranh chấp giữa nông dân và người chăn thả gia súc.

Tháng trước, ông Trump cáo buộc Nigeria vi phạm tự do tôn giáo, cho rằng “Cơ đốc giáo đang đối mặt với mối đe dọa sống còn tại Nigeria”, đồng thời xếp nước này vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế.

Theo CNN, cả tín đồ Cơ đốc giáo và tín đồ Hồi giáo - hai cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại Nigeria, quốc gia có dân số hơn 230 triệu người - đều là nạn nhân của các cuộc tấn công do những phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành. Tình cảnh của người Cơ đốc giáo tại Nigeria từ lâu đã là chủ đề được giới chính trị gia bảo thủ tại Mỹ quan tâm.

Một số đồng minh thân cận của ông Trump, trong đó có Thượng nghị sĩ Ted Cruz, gần đây kêu gọi Mỹ can thiệp, cho rằng chính phủ Nigeria chưa làm đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng này.