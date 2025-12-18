Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Australia siết an ninh sau cảnh báo âm mưu bạo lực mới

  • Thứ năm, 18/12/2025 21:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cảnh sát Australia triển khai lực lượng vũ trang chặn bắt một nhóm đàn ông trên đường tới bãi biển Bondi, sau tin tình báo về nguy cơ bạo lực mới chỉ ít ngày sau vụ khủng bố đẫm máu.

Bảy người đàn ông đã bị cảnh sát trang bị vũ trang hạng nặng của Australia bắt giữ tại Sydney ngày 18/12. Ảnh: 9News.

Cảnh sát Australia được trang bị vũ khí hạng nặng đã đồng loạt triển khai lực lượng, chặn bắt một nhóm đàn ông đang trên đường tới bãi biển Bondi vào ngày 18/12, sau khi cơ quan chức năng nhận được thông tin tình báo cho thấy nhóm này có thể đang lên kế hoạch thực hiện một “âm mưu bạo lực”, New York Post đưa tin.

Các nghi phạm bị bắt giữ khi đang di chuyển trên hai chiếc ôtô mang biển số ngoài bang, tại khu vực tây nam thành phố Sydney.

Động thái này diễn ra không lâu sau vụ xả súng rúng động tại bãi biển Bondi do hai phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện, khiến 15 người thiệt mạng.

Những đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy cảnh hỗn loạn khi lực lượng đặc nhiệm SWAT bao vây, khám xét và khống chế năm người đàn ông, một số bị thương và dính máu, sau khi cảnh sát đâm thẳng xe để chặn dừng phương tiện của họ giữa ban ngày.

Theo các nguồn tin, cảnh sát có thể đã phát hiện một vũ khí bên trong chiếc xe, Sydney Morning Herald cho biết.

am muu bao luc anh 1

Bảy nghi phạm bị xếp hàng và còng tay. Ảnh: 9News.

Song song đó, lực lượng chức năng cũng đồng loạt kiểm tra một chiếc ôtô khác cách hiện trường vài con phố và còng tay thêm hai người đàn ông.

Hiện giới điều tra chưa công bố cụ thể nhóm đối tượng này bị cáo buộc đang chuẩn bị thực hiện hành vi gì, song khẳng định chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa họ và vụ thảm sát tại Bondi.

“Cảnh sát thuộc Đơn vị Tác chiến chiến thuật đã phản ứng sau khi nhận được thông tin cho thấy khả năng một hành vi bạo lực đang được lên kế hoạch. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tiến hành chặn bắt hai phương tiện”, Cảnh sát bang New South Wales cho biết trong một thông cáo.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng, tại thời điểm này, chưa có bằng chứng cho thấy nhóm đối tượng trên có liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Bondi.

am muu bao luc anh 2

Một nghi phạm được đưa đi trên cáng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: 9News.

Trước đó, hai kẻ tấn công là Sajid Akram, 50 tuổi, và con trai 24 tuổi Naveed Akram, đã nổ súng nhằm vào hàng chục người Do Thái đang tham gia lễ Hanukkah hôm 14/12, khiến 15 người thiệt mạng. Sajid Akram đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.

Trong khi đó, Naveed Akram - người bị bắn nhưng sống sót - đã tỉnh lại sau cơn hôn mê tại một bệnh viện ở Sydney và bị truy tố hôm 17/12 với 59 tội danh, trong đó có 15 cáo buộc giết người.

Philippines bác tin kẻ xả súng ở Bondi sang huấn luyện ở nước này

Chiều 17/12, giới chức Philippines bác bỏ thông tin cho rằng hai nghi can gây ra vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi đã từng đến nước này tham gia khóa học huấn luyện quân sự.

31:1833 hôm qua

Nghi phạm thảm sát ở Bondi bị truy tố 59 tội danh

Trưa 17/12 Cảnh sát Australia cho biết đã truy tố nghi phạm nổ súng tại bãi biển Bondi, Sydney, với tổng cộng 59 tội danh, trong đó có cáo buộc liên quan đến khủng bố.

37:2192 hôm qua

Ba người hùng mãi mãi ngã xuống khi ngăn chặn khủng bố ở Bondi

Trước họng súng khủng bố tại Bondi, bốn người dân thường đã dũng cảm lao vào ngăn chặn thảm sát. Ba người trong số họ đã hy sinh, để lại câu chuyện lay động nước Australia.

16:25 16/12/2025

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

âm mưu bạo lực Australia Bondi Australia khủng bố Do Thái IS cảnh sát xả súng

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Thieu nu Nga bi lua mang bom vao trung tam thanh pho hinh anh

Thiếu nữ Nga bị lừa mang bom vào trung tâm thành phố

1 giờ trước 21:49 18/12/2025

0

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay, một nữ sinh 16 tuổi đã cố gắng mang bom vào một tòa nhà hành chính sau khi bị những kẻ lừa đảo dụ dỗ. Theo FSB, cô gái suýt trở thành “kẻ đánh bom tự sát”.

Trung Quoc cao buoc My 'bat nat' Venezuela hinh anh

Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'bắt nạt' Venezuela

4 giờ trước 19:30 18/12/2025

0

Sau lệnh phong tỏa tàu dầu Venezuela của Tổng thống Trump, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Caracas bảo vệ chủ quyền, đồng thời chỉ trích Mỹ phô trương sức mạnh quân sự.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý