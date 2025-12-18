Australia siết an ninh sau cảnh báo âm mưu bạo lực mới

Cảnh sát Australia triển khai lực lượng vũ trang chặn bắt một nhóm đàn ông trên đường tới bãi biển Bondi, sau tin tình báo về nguy cơ bạo lực mới chỉ ít ngày sau vụ khủng bố đẫm máu.

Bảy người đàn ông đã bị cảnh sát trang bị vũ trang hạng nặng của Australia bắt giữ tại Sydney ngày 18/12. Ảnh: 9News.

Cảnh sát Australia được trang bị vũ khí hạng nặng đã đồng loạt triển khai lực lượng, chặn bắt một nhóm đàn ông đang trên đường tới bãi biển Bondi vào ngày 18/12, sau khi cơ quan chức năng nhận được thông tin tình báo cho thấy nhóm này có thể đang lên kế hoạch thực hiện một “âm mưu bạo lực”, New York Post đưa tin.

Các nghi phạm bị bắt giữ khi đang di chuyển trên hai chiếc ôtô mang biển số ngoài bang, tại khu vực tây nam thành phố Sydney.

Động thái này diễn ra không lâu sau vụ xả súng rúng động tại bãi biển Bondi do hai phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện, khiến 15 người thiệt mạng.

Những đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy cảnh hỗn loạn khi lực lượng đặc nhiệm SWAT bao vây, khám xét và khống chế năm người đàn ông, một số bị thương và dính máu, sau khi cảnh sát đâm thẳng xe để chặn dừng phương tiện của họ giữa ban ngày.

Theo các nguồn tin, cảnh sát có thể đã phát hiện một vũ khí bên trong chiếc xe, Sydney Morning Herald cho biết.

Bảy nghi phạm bị xếp hàng và còng tay. Ảnh: 9News.

Song song đó, lực lượng chức năng cũng đồng loạt kiểm tra một chiếc ôtô khác cách hiện trường vài con phố và còng tay thêm hai người đàn ông.

Hiện giới điều tra chưa công bố cụ thể nhóm đối tượng này bị cáo buộc đang chuẩn bị thực hiện hành vi gì, song khẳng định chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa họ và vụ thảm sát tại Bondi.

“Cảnh sát thuộc Đơn vị Tác chiến chiến thuật đã phản ứng sau khi nhận được thông tin cho thấy khả năng một hành vi bạo lực đang được lên kế hoạch. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tiến hành chặn bắt hai phương tiện”, Cảnh sát bang New South Wales cho biết trong một thông cáo.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng, tại thời điểm này, chưa có bằng chứng cho thấy nhóm đối tượng trên có liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Bondi.

Một nghi phạm được đưa đi trên cáng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: 9News.

Trước đó, hai kẻ tấn công là Sajid Akram, 50 tuổi, và con trai 24 tuổi Naveed Akram, đã nổ súng nhằm vào hàng chục người Do Thái đang tham gia lễ Hanukkah hôm 14/12, khiến 15 người thiệt mạng. Sajid Akram đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.

Trong khi đó, Naveed Akram - người bị bắn nhưng sống sót - đã tỉnh lại sau cơn hôn mê tại một bệnh viện ở Sydney và bị truy tố hôm 17/12 với 59 tội danh, trong đó có 15 cáo buộc giết người.