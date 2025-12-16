Ba người hùng mãi mãi ngã xuống khi ngăn chặn khủng bố ở Bondi

Trước họng súng khủng bố tại Bondi, bốn người dân thường đã dũng cảm lao vào ngăn chặn thảm sát. Ba người trong số họ đã hy sinh, để lại câu chuyện lay động nước Australia.

Ông Boris Gurman và vợ - Sofia Gurman đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại bãi biển Bondi hôm 14/12. Ảnh: Gia đình Gurman.

Lá cờ đen tự chế của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) được trùm lên kính chắn gió chiếc Hyundai màu bạc, đỗ sát cây cầu đi bộ - nơi mỗi ngày có hàng nghìn người qua lại từ đường Campbell Parade ra bãi biển Bondi.

Biểu tượng chết chóc ấy đã không qua mắt được Boris và Sofia Gurman, hai cư dân địa phương ở North Bondi, những người đã cố gắng ngăn chặn một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất lịch sử Australia trước khi phát súng đầu tiên vang lên.

Họ đã phải trả giá cho lòng dũng cảm ấy bằng chính mạng sống của mình.

Lao vào quật ngã nghi phạm

Chiều 14/12, khi đang đi bộ dọc Campbell Parade, cặp vợ chồng gốc Do Thái - Nga nhìn thấy Sajid Akram xuất hiện từ phía sau chiếc xe mang cờ IS.

Đoạn video từ camera hành trình của một tài xế đi ngang cho thấy Boris Gurman, 69 tuổi, không hề do dự. Khi Akram mở cửa xe, ông lao tới quật ngã kẻ tấn công ngay giữa con đường đông đúc bậc nhất khu vực ven biển Sydney, giằng co và tước khẩu súng trường khỏi tay hắn.

Trong khi nhiều người hoảng loạn ẩn nấp phía sau trạm xe buýt, Boris nhặt khẩu súng của kẻ khủng bố, chĩa ngược lại về phía hắn. Những chiếc xe vẫn chạy ngang qua, dường như chưa hay biết về thảm kịch kinh hoàng sắp xảy ra.

Đoạn phim cho thấy Boris tạm thời chiếm ưu thế, trong khi vợ ông - Sofia Gurman, 61 tuổi - lao tới hỗ trợ, cùng chồng cố buộc tay súng phải rút lui, ngăn chặn kế hoạch thảm sát.

Nhưng Akram không đầu hàng. Hắn lao vào Boris, rồi nhặt thêm một khẩu súng khác.

Camera hành trình bất ngờ ngắt. Những hình ảnh ghi lại sau đó đã phơi bày sự thật đau lòng: Boris và Sofia bị bắn ở cự ly gần. Cặp vợ chồng chung sống 34 năm qua đời trong vòng tay của nhau.

Cặp vợ chồng thiệt mạng khi cố ngăn kẻ xả súng tại Australia Đoạn video ghi lại cảnh vợ chồng ông Gurman mở cửa xe, lao tới quật ngã đối tượng xuống lòng đường, tước vũ khí và giằng khẩu súng trường khỏi tay tên khủng bố 50 tuổi. Tuy nhiên Akram - tay súng còn lại - đã nhặt thêm một khẩu súng khác và sát hại cặp vợ chồng ở cự ly gần.

“Chúng tôi đau đớn tột cùng trước sự ra đi đột ngột và vô nghĩa của Boris và Sofia yêu dấu,” gia đình Gurman viết trong thông cáo ngày 16/12.

“Những đoạn phim cho thấy Boris, với Sofia luôn ở bên, đã dũng cảm tìm cách tước vũ khí của kẻ tấn công để bảo vệ người khác. Dù nỗi mất mát không gì bù đắp được, chúng tôi vô cùng tự hào về lòng quả cảm và sự hy sinh của họ. Đó chính là con người của Boris và Sofia - luôn giúp đỡ người khác một cách chân thành nhất”, thông cáo cho biết.

Boris là thợ cơ khí đã nghỉ hưu, còn Sofia làm việc cho Australia Post. Họ là những nạn nhân đầu tiên trong chuỗi tấn công của Sajid Akram và con trai 24 tuổi Naveed Akram, vụ xả súng khiến 13 người khác thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, đàn ông và bé gái 10 tuổi Matilda, chỉ hơn một giờ trước hoàng hôn tại bãi biển Bondi.

Hình ảnh từ flycam cho thấy hai vợ chồng Gurman ôm chặt lấy nhau, nằm bất động cạnh chiếc xe treo cờ IS, trong khi Sajid và Naveed tiếp tục nã đạn từ trên cầu đi bộ.

“Boris và Sofia là trụ cột của gia đình chúng tôi”, người thân chia sẻ. “Sự ra đi của họ để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi”.

Thi thể cặp vợ chồng trên vỉa hè sau khi đối đầu tay súng. Ảnh: 9News.

"Bố bạn đã cứu chúng tôi"

Cảnh sát bang New South Wales xác nhận, bên trong chiếc Hyundai còn phát hiện hai thiết bị nổ tự chế cùng một lá cờ IS khác.

Số thương vong có thể còn lớn hơn nhiều nếu không có hành động quả cảm của vợ chồng Gurman và những người hùng khác ở Sydney, trong đó có Ahmed al Ahmed - người đã tước súng của Sajid chỉ cách nơi vợ chồng Gurman bị sát hại vài mét, và Reuven Morrison, người ném gạch về phía Sajid khi hắn tháo chạy về cầu vượt, theo Sydney Morning Herald.

Morrison, 62 tuổi, đã thiệt mạng khi cố bảo vệ cộng đồng, dù không có vũ khí và đơn độc lao về phía các tay súng.

Khi con gái ông, Sheina Gutnick, xem đoạn video ghi lại cảnh cha mình xông về phía kẻ tấn công, cô lập tức nhận ra. “Đó là bố tôi”, cô nói.

“Tôi có những người bạn đã phải che thân cho con nhỏ trên mặt đất và nói với tôi rằng: ‘Bố bạn đã cứu chúng tôi’, vì ông ấy đã kéo dài thời gian, buộc các tay súng rời xa khu vực đông người”, Sheina kể lại.

“Nếu có một cách để bố tôi ra đi, thì đó chính là chiến đấu với khủng bố. Không có cách nào khác. Ông ấy đã ngã xuống khi bảo vệ những người ông yêu thương nhất”, cô gái nghẹn ngào.

Khoảnh khắc người đàn ông đơn độc lao vào tay súng tại Australia Dù không mang vũ khí và chỉ có một mình, ông Reuven Morrison, ném gạch về phía Sajid khi hắn tháo chạy về cầu vượt để bảo vệ cộng động. Con gái ông, Sheina Gutnick, nhận ra cha mình ngay khi xem đoạn phim ghi lại khoảnh khắc ông lao về phía tay súng.

Ahmed - người thứ hai tước súng của Sajid - đã tiếp cận tên khủng bố ở khoảng cách chưa đầy 100 mét từ nơi vợ chồng Gurman bị sát hại.

Sau khi ẩn nấp sau cốp xe trong bãi đỗ, Ahmed bất ngờ lao tới khi Sajid đang bắn về phía lễ hội, giằng lấy khẩu súng và buộc hắn phải rút lui.

Bị bắn năm phát vào cánh tay trái, Ahmed hiện đang hồi phục sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện St George.

“Anh ấy đang rất yếu. Cơ thể chi chít vết đạn. Người hùng của chúng ta đang phải chiến đấu để hồi phục,” luật sư di trú của Ahmed, ông Sam Issa, nói tối 15/12.

Thủ tướng Anthony Albanese hôm 16/12 gọi Ahmed là “một người hùng Australia đích thực” sau khi tới thăm anh tại bệnh viện.

“Anh ấy chỉ định đi mua một ly cà phê, đơn giản vậy thôi, nhưng rồi rơi vào khoảnh khắc chứng kiến người khác bị bắn trước mắt. Anh ấy đã chọn hành động, và lòng dũng cảm ấy là nguồn cảm hứng cho tất cả người Australia”, ông Albanese nói.

'Người hùng' tay không vật ngã, tước vũ khí từ tay súng tại Australia Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.

Bên cạnh đó, hai cảnh sát - hạ sĩ Scott Dyson và cảnh sát tập sự Jack Hibbert - bị thương nặng trong vụ nổ súng và hiện vẫn đang điều trị. Hình ảnh từ Bondi tối 14/12 cho thấy kính chắn gió xe cảnh sát thủng chi chít vết đạn.

Ông Ian Allwood, quyền Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát NSW, cho biết Dyson, 25 tuổi, vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Thủ tướng Anthony Albanese hôm 16/12 gọi Ahmed là “một người hùng Australia đích thực” sau khi tới thăm anh tại bệnh viện. Ảnh: cắt từ video

“Scott bị thương rất nặng, với nhiều tổn thương phức tạp,” ông Allwood nói. “Cậu ấy sẽ còn phải phẫu thuật thêm, quá trình hồi phục sẽ rất dài và gian nan. Đây là cơn ác mộng của mọi bậc cha mẹ: đưa con đi làm trong niềm tự hào, rồi nhận lại con mình đầy thương tích vì đạn. Điều đó không công bằng”.

Đoạn video được công bố hôm 16/12 cho thấy khoảnh khắc một thám tử Bondi dường như đã bắn hạ Sajid, chỉ vài phút sau khi hắn bị Ahmed tước súng và quay trở lại cầu vượt - nơi hai cha con bắt đầu cuộc tấn công đẫm máu.

Sajid đã lấy thêm một khẩu súng từ con trai trước khi chiếm vị trí trên cầu.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy viên cảnh sát nấp sau một gốc cây rồi nổ súng về phía cầu vượt.

Cảnh sát NSW hiện chưa chính thức công bố danh tính sĩ quan đã bắn hạ Sajid.

Trong khi đó, Naveed - nghi phạm còn lại đang bị thương nặng - vẫn đang được canh gác nghiêm ngặt tại bệnh viện.