Liều mình cứu người ở Bondi, chủ tiệm trái cây nhận hỗ trợ toàn cầu

Ahmed Al Ahmed, chủ cửa hàng trái cây ở Sydney, bị bắn nhiều phát khi cứu người trong vụ xả súng tại Australia. Sự quả cảm của ông được ghi nhận bằng làn sóng ủng hộ chưa từng có.

Australia đang chìm trong nỗi đau sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Bondi, nhưng giữa bi kịch ấy, hình ảnh một người đàn ông lao vào hiểm nguy để cứu người đã thắp lên tia hy vọng và truyền cảm hứng toàn cầu.

Vị "anh hùng" đó là Ahmed Al-Ahmed, chủ tiệm trái cây 43 tuổi ở vùng Sutherland Shire, người được ca ngợi như “người hùng Bondi” sau khi dũng cảm khống chế một trong các tay súng và bị bắn nhiều phát.

Trong khi Ahmed vẫn đang nằm viện điều trị, làn sóng sẻ chia và tri ân đã lan rộng khắp Australia và vươn ra toàn cầu.

Chỉ trong vài giờ, chiến dịch gây quỹ trực tuyến dành cho anh đã thu hút gần nửa triệu USD, trong đó đáng chú ý là khoản quyên góp gần 100.000 USD từ tỉ phú Mỹ, nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng Bill Ackman, theo Yahoo News.

Một người hùng "không phân biệt tín ngưỡng"

Vụ tấn công xảy ra hôm 14/12 tại khu vực Bondi, khi hai nghi phạm - được xác định là cha và con - nổ súng vào đám đông các gia đình đang tụ tập mừng ngày đầu của lễ Hanukkah.

Vụ việc khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có một tay súng, và 42 người khác bị thương. Đây được xem là vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Australia kể từ thảm sát Port Arthur năm 1996.

Theo lời kể của gia đình, Ahmed Al-Ahmed khi đó đang ngồi uống cà phê cùng bạn thì nghe thấy tiếng súng. Nhận thấy một tay súng đang ẩn nấp phía sau gốc cây và dường như đã cạn đạn, anh lập tức lao tới từ phía sau, giằng co và tước được khẩu súng dài khỏi tay đối tượng.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới, được phát sóng trên các hãng tin quốc tế và thu hút hơn 22 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Trong đoạn phim, một người dân khác cũng chạy tới hỗ trợ, ném vật cứng về phía kẻ tấn công, buộc hắn phải rút lui.

Tuy nhiên, hành động quả cảm ấy khiến Ahmed bị bắn nhiều phát vào vai, tay và cánh tay. Gia đình cho biết có từ bốn đến năm viên đạn vẫn còn găm trong người anh.

Cha mẹ của ông Ahmed Al-Ahmed. Ảnh: ABC News.

Mustafa, anh họ của Ahmed, gọi anh là “một người hùng tuyệt đối”. Khi nói chuyện với báo chí, Mustafa cho biết Ahmed vẫn đang đau đớn và chờ thêm các ca phẫu thuật tiếp theo.

“Cậu ấy bị thương nặng nhưng vẫn rất kiên cường”, ông nói.

Cha mẹ Ahmed - ông Mohamed Fateh Al Ahmed và bà Malakeh Hasan Al Ahmed - vừa từ Syria sang Australia cách đây vài tháng và chưa có nhiều thời gian đoàn tụ với con trai, người đã định cư tại Australia từ năm 2006.

“Tôi khóc rất nhiều khi nghe tin con bị bắn”, bà Malakeh kể. “Nó thấy người ta đang chết, thấy mọi người mất mạng. Khi tên đó hết đạn, nó lao vào giật súng. Nó bị bắn, nhưng nó đã cứu được rất nhiều người”.

Ông Mohamed cho biết con trai mình là người không phân biệt nguồn gốc hay tín ngưỡng.

“Khi nó làm điều đó, nó không nghĩ mình đang cứu ai, người Do Thái, người Hồi giáo hay bất kỳ ai. Ở Australia, mọi người đều như nhau”.

Ahmed là cha của hai bé gái, hiện mới ba và sáu tuổi.

Được cả thế giới vinh danh

Trong lúc Ahmed nằm viện, cộng đồng Australia đã nhanh chóng đứng lên hỗ trợ. Một chiến dịch gây quỹ trên nền tảng GoFundMe do Car Hub Australia khởi xướng đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Chỉ trong vài giờ đầu, số tiền quyên góp đã vượt mốc 250.000 USD và tiếp tục tăng với tốc độ hàng nghìn USD mỗi phút.

Tính đến chiều thứ Hai, tổng số tiền gây quỹ đã xấp xỉ 500.000 USD , và sau 12 giờ con số này đã vượt 550.000 USD .

“Chiến dịch này được lập ra để bày tỏ lòng biết ơn và sự ủng hộ đối với một người đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường vào thời khắc quan trọng nhất”, Car Hub Australia chia sẻ. Đơn vị này cũng cam kết đóng góp ban đầu 50.000 USD để “nêu gương và tôn vinh người hùng”.

Gần 500.000 đô la đã được quyên góp cho ông Ahmed al-Ahmed, chủ cửa hàng dũng cảm, người đã liều mạng tước vũ khí của một trong những kẻ bị cáo buộc tấn công ở Bondi. Nguồn: GFM/7News.

Đáng chú ý, tỉ phú Mỹ Bill Ackman đã quyên góp gần 100.000 USD - khoản ủng hộ lớn nhất cho đến nay. Các khoản đóng góp khác dao động từ vài chục đến vài trăm USD, phản ánh sự chung tay của hàng nghìn người dân bình thường.

Câu chuyện về Ahmed Al-Ahmed không chỉ gây xúc động tại Australia mà còn lan sang Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã nhắc đến anh trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng, gọi anh là “một người rất dũng cảm” và khẳng định anh đã “cứu được rất nhiều mạng sống”.

Trong khi đó, giới chức Australia cũng ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng cảnh sát và y tế, đồng thời cho biết những bài học từ vụ tấn công bằng dao ở Bondi Junction năm ngoái đã giúp cải thiện đáng kể công tác ứng phó.

Thủ tướng Anthony Albanese đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Quốc gia, với sự tham gia của cảnh sát liên bang và cơ quan tình báo ASIO, đồng thời lên kế hoạch họp nội các quốc gia với lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ.