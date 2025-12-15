Nghi phạm thảm sát đẫm máu ở Australia từng liên hệ với IS

Trước khi gây ra vụ tấn công khiến Australia rúng động, nghi phạm Naveed Akram từng được ca ngợi vì học tập tôn giáo xuất sắc tại một học viện Hồi giáo ngoại ô Sydney.

Nghi phạm Naveed Akram. Ảnh: Vinnews

Nghi phạm Naveed Akram, 24 tuổi, kẻ bị cáo buộc đã nổ súng vào đám đông hàng nghìn người Do Thái đang mừng lễ Hanukkah, từng được gắn thẻ trong một bài đăng mạng xã hội hồi tháng 2/2022, theo New York Post.

Bài viết ca ngợi Akram đã nắm vững “toàn bộ các quy tắc tajweed” - hệ thống quy chuẩn đọc Kinh Qur’an - tại Viện Al-Murad, nằm ở khu vực ngoại ô Sydney.

“Thêm một học trò thân mến của tôi, Naveed Akram, đã hoàn thành các sách Iqra và tajweed sáng nay, hoàn thiện toàn bộ các quy tắc tajweed”, ông Adam Ismail, người đứng đầu viện, viết trong bài đăng trên Facebook hiện đã bị xóa.

Akram và một đồng phạm 50 tuổi, được cho là cha của hắn, đã xông vào bãi biển với những khẩu súng săn và súng trường nạp đạn bằng tay, sát hại ít nhất 15 người. Ảnh: Sky News.

Bài đăng kèm hình ảnh hai người mỉm cười trước ống kính trong không gian giống thư viện, Akram tự hào giơ cao chứng chỉ vừa nhận.

Đài ABC đưa tin, Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) - tương đương FBI của Mỹ - từng điều tra Akram từ năm 2019 vì nghi ngờ có liên hệ khủng bố.

Theo ABC, dẫn nguồn thạo tin, ASIO tin rằng Akram và cha của hắn là Sajid, 50 tuổi, đã tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trước khi xảy ra vụ tấn công.

Các điều tra viên chống khủng bố còn phát hiện một lá cờ IS trong chiếc xe của họ.

Sau vụ việc, Viện Al-Murad đã xóa toàn bộ website và các tài khoản mạng xã hội.

Ông Ismail cho biết đã mất liên lạc với cựu học viên này từ đầu năm 2022, đồng thời nói rằng vụ xả súng đẫm máu đã khiến ông và gia đình nhận nhiều lời đe dọa tử vong, buộc họ phải rời bỏ nhà cửa, theo tờ Sydney Morning Herald.

“Tôi vô cùng đau đớn trước những hình ảnh của các nạn nhân ở Bondi”, ông nói với tờ báo.

Trong thời gian điều hành và giảng dạy tại Viện Al-Murad, ông Ismail còn giữ vai trò cố vấn tại tổ chức 5 Before 5 Solutions, một đơn vị có trụ sở tại Australia chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và các chương trình phát triển thanh thiếu niên Hồi giáo, theo thông tin trên website của tổ chức này.

Hồ sơ cá nhân cho biết ông làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ, tị nạn và phục hồi chức năng cho thanh thiếu niên, giúp đỡ những người “ở mọi lứa tuổi” đang chịu sang chấn tâm lý, gặp vấn đề sức khỏe tinh thần hoặc vô gia cư.

5 Before 5 Solutions và ông Ismail hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Vụ xả súng ở Australia xảy ra vào tối 14/12, khi khoảng 1.000 người tụ tập tham dự sự kiện “Chanukah by the Sea” tại bãi biển nổi tiếng của Sydney.

Akram cùng một đồng phạm 50 tuổi, được cho là cha ruột của hắn, đã xông vào bãi biển với các loại vũ khí giống súng shotgun và súng trường lên đạn bằng tay, sát hại ít nhất 15 người trong độ tuổi từ 10 đến 87, phần lớn được cho là người Do Thái, và làm bị thương thêm khoảng 40 người.

Tiếng la hét vang lên giữa những loạt đạn chát chúa kéo dài suốt 10 phút kinh hoàng, trước khi một người bán trái cây địa phương, Ahmed Al-Ahemd (43 tuổi), lén tiếp cận và quật ngã Akram xuống đất.

Kẻ tấn công còn lại đã bị bắn chết tại hiện trường trong cuộc đấu súng với cảnh sát, trong khi Akram đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị cảnh sát bắn trọng thương.

Đây là vụ xả súng hàng loạt gây chết chóc nhất tại Australia kể từ thảm kịch Port Arthur năm 1996.

Cảnh sát Australia hạ gục hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng Ít nhất 12 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra trên bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia, ngày 14/12, theo giờ địa phương.