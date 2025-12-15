Anh hùng tay không vật ngã tay súng dần hồi phục sau trúng đạn

Người dân được ca ngợi là “người hùng” sau khi bị ghi hình lao vào vật lộn và tước súng của một trong các tay súng tại bãi biển Bondi đã được xác định là Ahmed al Ahmed, 43 tuổi.

Tối ngày 14/12, một vụ xả súng đã xảy ra đúng thời điểm hơn 1.000 người đang tham dự một sự kiện mừng lễ Hanukkah, đã khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cảnh sát tuyên bố đây là một vụ tấn công khủng bố, nhằm trực tiếp vào cộng đồng người Do Thái.

Hiện trường vụ xả súng tại Australia tối 14/12. Ảnh: Reuters.

Tay không "vật ngã" nghi phạm

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ông Ahmed can thiệp đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Video cho thấy một tay súng đứng sau một cây cọ gần cây cầu dành cho người đi bộ, chĩa súng và nổ đạn về một mục tiêu ngoài khung hình.

Ông Ahmed al Ahmed, lúc đó đang ẩn nấp sau một chiếc ô tô đỗ ven đường, bất ngờ lao ra, quật ngã kẻ tấn công. Ông giật được khẩu súng, đẩy đối phương ngã xuống đất và chĩa súng về phía hắn, khiến tay súng phải lùi dần về phía cây cầu.

Sau đó, ông Ahmed hạ thấp vũ khí và giơ một tay lên, dường như để cảnh sát nhận ra ông không phải là kẻ xả súng.

Tuy nhiên, cùng tay súng này sau đó lại xuất hiện trên cây cầu, nhặt một vũ khí khác và tiếp tục nổ súng. Một tay súng khác cũng bắn từ trên cầu, song chưa rõ họ nhắm vào mục tiêu nào.

Theo gia đình chia sẻ với 7News Australia, ông Ahmed - cha của hai con - hiện vẫn đang điều trị trong bệnh viện sau khi phải phẫu thuật vì trúng đạn ở cánh tay và bàn tay.

“Tôi hy vọng anh ấy sẽ ổn. Tôi gặp anh ấy tối qua, tình trạng chưa tốt, giờ chúng tôi đang chờ quyết định của bác sĩ”, người thân tên Mustafa nói vào sáng 15/12 (giờ địa phương), cho biết Ahmed đang “rất đau” và vẫn chưa được phẫu thuật.

“Anh ấy thực sự là một người hùng. Anh ấy sẵn sàng đánh đổi mạng sống để cứu người khác. Tôi mong mọi người ở Australia đều cầu chúc những điều tốt đẹp nhất để Ahmed sớm trở về với gia đình”, Mustafa nói.

'Người hùng' tay không vật ngã, tước vũ khí từ tay súng tại Australia Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.

Cảnh sát cho biết hai tay súng liên quan đến vụ tấn công là cha và con trai, lần lượt 50 và 24 tuổi. Người đàn ông 50 tuổi đã chết tại hiện trường, trong khi nghi phạm 24 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Người hùng Bondi Beach

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gửi lời động viên tới các nạn nhân đang được điều trị, nhấn mạnh rằng nhiều người còn sống “nhờ sự dũng cảm và phản ứng nhanh của cảnh sát bang New South Wales, các lực lượng ứng cứu đầu tiên, cũng như những người dân bình thường đã không ngần ngại đối mặt hiểm nguy để bảo vệ đồng bào”.

“Chúng ta đã thấy những người Australia chạy thẳng vào nơi nguy hiểm để cứu giúp người khác. Họ là những người hùng, và sự quả cảm ấy đã cứu sống nhiều sinh mạng”, ông Albanese nói.

Thủ hiến bang New South Wales, Chris Minns, nói với báo chí tối 14/12: “Hành động bạo lực hèn nhát và khủng bố này thật rúng động và đau lòng, phản ánh những nỗi lo sợ tồi tệ nhất của chúng ta về khủng bố tại Sydney.”

Ông Minns ca ngợi “những hành động phi thường về lòng can đảm và dũng cảm của các cá nhân trong cộng đồng”, nhấn mạnh rằng: “Giữa tất cả cái ác và nỗi buồn, vẫn có những người Australia tuyệt vời, sẵn sàng liều mạng để giúp đỡ một người xa lạ”.

Hàng trăm người đến đặt hoa tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân Do Thái trong vụ xả súng tại Australia và Israel. Ảnh: Reuters.

Theo ông, vụ tấn công “được thiết kế nhằm vào cộng đồng người Do Thái ở Sydney trong ngày đầu lễ Hanukah”, Guardian cho biết.

“Điều đáng lẽ là một đêm bình yên, tràn đầy niềm vui bên gia đình và người thân đã bị xé nát bởi hành động tàn ác này. Tôi chỉ có thể hình dung nỗi đau mà họ đang phải chịu khi chứng kiến người thân bị sát hại trong lúc đang mừng một ngày lễ cổ xưa”, ông nói.

“Đó là trách nhiệm của tất cả người Australia: dang rộng vòng tay, sát cánh cùng cộng đồng Do Thái để giúp họ vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn này”.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước hành động quả cảm ấy.

“Phần lớn mọi người sẽ chạy trốn khỏi nguy hiểm, nhưng người đàn ông có mặt trong vụ thảm sát tại Bondi Beach vừa xảy ra thì không”, một tài khoản viết trên nền tảng X, theo Reuters.

“Một người đàn ông Australia đã cứu sống vô số người khi giật khẩu súng khỏi tay một kẻ khủng bố tại Bondi Beach. Anh hùng”, một người khác bình luận.

Cảnh sát Australia hạ gục hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng Ít nhất 12 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra trên bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia, ngày 14/12, theo giờ địa phương.