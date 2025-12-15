Hai nghi phạm xả súng ở Australia là cha con, 15 người chết

Những kẻ khủng bố tại bãi biển Bondi được cho là hai cha con, sở hữu hợp pháp 6 khẩu súng - bất chấp luật kiểm soát súng nghiêm ngặt ở Australia.

Naveed Akram, 24 tuổi, được cho là có quan hệ huyết thống với đồng phạm trong vụ xả súng gây chết người tại bãi biển Bondi. Ảnh: Sky News.

Giới chức cho biết hôm thứ Hai rằng nghi phạm Naveed Akram, 24 tuổi, và người đàn ông 50 tuổi đi cùng đã được xác định có quan hệ cha - con. Họ sở hữu ít nhất sáu khẩu súng, tất cả đều được cấp phép hợp pháp.

Theo nhà chức trách, số người thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra chiều tối qua tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney (Australia), đã tăng thêm 3 người, nâng tổng số nạn nhân lên 15.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố chính phủ sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để dập tắt chủ nghĩa bài Do Thái sau vụ tấn công khủng bố “độc ác” nhằm vào một lễ hội của người Do Thái tại bãi biển Bondi, Sydney.

Một báo cáo cho biết các tay súng là hai cha con. Ảnh: Sky News.

Vụ tấn công khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 10 tuổi. Một trong hai nghi phạm nổ súng cũng đã tử vong, trong khi 42 người khác được đưa vào bệnh viện điều trị.

Đây là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất ở Australia kể từ thảm sát Port Arthur, khiến 35 người thiệt mạng.

Giới chức bang New South Wales cho biết sáng nay rằng số nạn nhân tử vong trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi đã tăng thêm ba người, nâng tổng số người thiệt mạng lên 15, trong đó có một bé gái 10 tuổi và một đối tượng nổ súng.