Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hai nghi phạm xả súng ở Australia là cha con, 15 người chết

  • Thứ hai, 15/12/2025 06:23 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Những kẻ khủng bố tại bãi biển Bondi được cho là hai cha con, sở hữu hợp pháp 6 khẩu súng - bất chấp luật kiểm soát súng nghiêm ngặt ở Australia.

Naveed Akram, 24 tuổi, được cho là có quan hệ huyết thống với đồng phạm trong vụ xả súng gây chết người tại bãi biển Bondi. Ảnh: Sky News.

Giới chức cho biết hôm thứ Hai rằng nghi phạm Naveed Akram, 24 tuổi, và người đàn ông 50 tuổi đi cùng đã được xác định có quan hệ cha - con. Họ sở hữu ít nhất sáu khẩu súng, tất cả đều được cấp phép hợp pháp.

Theo nhà chức trách, số người thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra chiều tối qua tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney (Australia), đã tăng thêm 3 người, nâng tổng số nạn nhân lên 15.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố chính phủ sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để dập tắt chủ nghĩa bài Do Thái sau vụ tấn công khủng bố “độc ác” nhằm vào một lễ hội của người Do Thái tại bãi biển Bondi, Sydney.

Australia, xa sung, Sydney, so tan anh 1

Một báo cáo cho biết các tay súng là hai cha con. Ảnh: Sky News.

Vụ tấn công khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 10 tuổi. Một trong hai nghi phạm nổ súng cũng đã tử vong, trong khi 42 người khác được đưa vào bệnh viện điều trị.

Đây là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất ở Australia kể từ thảm sát Port Arthur, khiến 35 người thiệt mạng.

Giới chức bang New South Wales cho biết sáng nay rằng số nạn nhân tử vong trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi đã tăng thêm ba người, nâng tổng số người thiệt mạng lên 15, trong đó có một bé gái 10 tuổi và một đối tượng nổ súng.

Australia, xa sung, Sydney, so tan anh 2

Nhiều người dân hoảng loạn khi vụ xả súng xảy ra. Ảnh:

BACKGRID.
Người hùng vật ngã và tước vũ khí của tay súng tại Australia

Xuân Tùng

Australia xả súng Sydney sơ tán Pháp Australia Hai nghi phạm xả súng cha con Australia xả súng Sydney sơ tán

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý