Nhiều nước lên án vụ tấn công khủng bố tại Australia

Nhiều nước đã lên án mạnh mẽ những kẻ chủ mưu và thực hiện vụ tấn công ngày 14/12 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương.

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã lên án mạnh mẽ vụ xả súng tại buổi lễ mừng lễ hội Hanukkah (Ánh sáng) trên bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, bang New South Wales (NSW) của Australia, ngày 14/12.

Phát biểu tại một sự kiện tại Phủ Tổng thống ở Jerusalem, Tổng thống Herzog lên án những đối tượng tấn công khủng bố tàn bạo, gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương trong vụ xả súng. Ông kêu gọi hành động quyết liệt nhằm đối phó với làn sóng bài Do Thái tại Australia.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trên thế giới. Trong khi đó, Chính phủ Anh cho biết đang rà soát công tác an ninh trước thềm các sự kiện Hanukkah - Lễ hội Ánh sáng của người Do Thái kéo dài 8 ngày (từ tối 14/12) - sau vụ tấn công tại bãi biển Bondi nói trên.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố đang phối hợp chặt chẽ với cộng đồng Do Thái tại Anh.

Các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước chủ nghĩa bài Do Thái và cam kết cùng Australia chống lại thù hận tôn giáo.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc gia khác đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ xả súng tại Australia.

Thủ hiến bang Chris Minns xác nhận ít nhất 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 1 tay súng. Ông cho biết đây là một cuộc điều tra “quy mô lớn, phức tạp và mới chỉ bắt đầu”, đồng thời thừa nhận vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải.