Australia tìm thấy bom tự chế tại hiện trường vụ xả súng

Thủ tướng Australia triệu tập họp Hội đồng An ninh quốc gia vào tối 14/12, sau khi xảy ra vụ xả súng khủng bố tại bãi biển nổi tiếng Bondi ở thành phố Sydney làm 12 người thiệt mạng.

Cảnh sát phong tỏa khu vực hiện trường. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia họp vào tối nay tại thủ đô Canberra. Trong cuộc họp này, Thủ tướng Anbanese sẽ được nghe người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia, Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Australia báo cáo về vụ việc.

Tại hiện trường vụ xả súng, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy bom tự chế.

Trước đó, Thủ tướng Anbanese đã tuyên bố: “Đây là vụ tấn công nhằm vào người Do Thái tại Australia vào ngày đầu tiên của lễ hội Hanuka, ngày đáng lẽ là ngày vui, ngày kỷ niệm đức tin. Vụ tấn công là một hành động bài Do thái độc ác, một vụ khủng bố nhằm vào trái tim của chúng ta. Không có chỗ dành cho thù hận, bạo lực ở đất nước này và tôi khẳng định rằng chúng ta sẽ loại bỏ những hành động này”.

Theo thông tin ban đầu, có 2 đối tượng đã thực hiện vụ tấn công song cảnh sát bang New South Wales đang điều tra xem vụ việc này có liên quan đến người thứ ba hay không.

Trong tối nay, cảnh sát cũng đã công bố danh tính của một đối tượng gây ra vụ nổ súng là một nam thanh niên 24 tuổi và đến khám nhà đối tượng này. Tại hiện trường vụ xả súng, cảnh sát đã tìm thấy bom tự chế.

Vào lúc 18h45 phút chiều nay, 2 đối tượng đã xả súng vào người dân tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney làm 11 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Một đối tượng tiến hành xả súng đã bị bắn chết ngay tại hiện trường và đối tượng thứ hai cũng bị thương.