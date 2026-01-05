'Phòng điều hành' các chiến dịch tuyệt mật của ông Trump

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida đang dần trở thành một "đại bản doanh" quen thuộc chứng kiến nhiều lần Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo các hoạt động quân sự quan trọng.

Ngày 3/1, đứng dưới mái che của Phòng Trà tại dinh thự Mar-a-Lago, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro và Washington sẽ tạm thời “điều hành” Venezuela. Chỉ vài giờ sau, ông Trump xuất hiện giữa sân hiên của Mar-a-Lago với vẻ mặt đắc thắng giữa những tiếng reo hò.

CNN nhận định khung cảnh này không còn xa lạ. Mar-a-Lago - khu nghỉ dưỡng xa hoa theo phong cách Italy ở Palm Beach, Florida - đang trở thành một địa điểm quen thuộc, thường xuyên chứng kiến những hoạt động tối mật và rủi ro của Mỹ, với kết cục là các nhà lãnh đạo bị phế truất, các tướng lĩnh bị ám sát và các nhóm phiến quân bị tấn công.

Xa Washington, gần quyền lực

Trong khi ông Trump chuẩn bị thông báo về việc bắt giữ ông Maduro, khung cảnh xung quanh Mar-a-Lago lại khá yên bình. Khách mời trong trang phục tennis màu trắng vẫn đến dinh thự như thường lệ, lái BMW và Tesla Cybertruck qua khu vực an ninh. Những chiếc dù màu vàng trắng phấp phới trong gió, còn mặt biển Đại Tây Dương xanh biếc lấp lánh khi một chiếc tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ lướt qua.

Bên trong một vài căn phòng, bầu không khí lại nghiêm trọng hơn hẳn. Những tấm rèm đen che chắn khu vực ông Trump theo sát lực lượng đặc nhiệm Delta của quân đội Mỹ xông vào nhà ông Maduro. Hệ thống đường truyền Internet bảo mật, hệ thống điện thoại hiện đại và nhiều màn hình - trong đó có một màn hình hiển thị trực tiếp các bài đăng trên X - được lắp đặt nhằm đảm bảo tổng thống có thể tiếp cận thông tin theo thời gian thực.

“Chúng tôi có một căn phòng và theo dõi mọi thứ từ đó. Rất nhiều người, trong đó có các tướng lĩnh, sẽ bao quanh chúng tôi. Họ nắm được mọi diễn biến”, ông Trump chia sẻ với Fox News.

Theo một nguồn tin, hệ thống theo dõi này được lắp đặt ở một khu vực kín đáo, tránh xa tầm mắt của khách tới Mar-a-Lago.

Ông Trump cùng các quan chức Mỹ trong chiến dịch tấn công Venezuela. Ảnh: Truth Social/Donald Trump.

Từ lâu, nhiều quan chức tình báo Mỹ đã lo ngại các thành viên của Mar-a-Lago có thể nắm giữ những bí mật an ninh quốc gia nhạy cảm nhất. Cơ quan Mật vụ Mỹ kiểm tra khách trước khi họ vào bên trong song không quyết định ai được phép lui tới.

Điều này đôi khi dẫn tới một số tình huống khó xử. Hồi đầu nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã cùng Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ Shinzo Abe ăn món salad rau diếp bên hiên sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Các vị khách có mặt tại dinh thự đã nhìn thấy, nghe ngóng cuộc thảo luận về cách phản ứng của hai nhà lãnh đạo và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.

Sau vụ đó, ông Trump và các phụ tá đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ hơn liên quan tới việc khách chụp ảnh. Hệ thống liên lạc mật của khu nghỉ dưỡng được mở rộng và tăng cường đáng kể, một phần nhờ vào vận hành thường xuyên.

Những quyết định được bật đèn xanh

Danh sách hoạt động tuyệt mật được phê duyệt từ Mar-a-Lago đang ngày càng dài.

Hồi năm 2020, trong một căn hầm không cửa sổ, ông Trump đã gặp gỡ các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ để đưa ra quyết định cuối cùng về chiến dịch tiêu diệt Tướng cấp cao Qasem Soleimani của Iran.

Trong một căn phòng khác, ông Trump phê duyệt tấn công Syria vì “dùng vũ khí hóa học” vào năm 2017. Sau đó, ông dùng bữa tối với nhà lãnh đạo Trung Quốc và kể lại sự kiện đó trong lúc ăn bánh socola. “Ông ấy đang ăn bánh. Và ông ấy chẳng nói gì”, ông Trump kể lại về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chỉ trong 9 tháng qua, ông Trump có mặt ở Mar-a-Lago khi Mỹ bắt đầu chiến dịch không kích phiến quân Houthi ở Yemen, quan sát những loạt đạn đầu tiên được khai hỏa từ sân golf; khi tên lửa Tomahawk rơi vào các trại được cho là của IS ở Nigeria trong Giáng sinh; và khi chiến dịch bắt giữ tổng thống Venezuela diễn ra cuối tuần qua.

Theo một quan chức Mỹ, đan xen với lịch chơi golf gần như hàng ngày, ông Trump đã thảo luận về chiến dịch Venezuela từ cơ sở an ninh trong khuôn viên Mar-a-Lago, yêu cầu sát sao các biện pháp phòng ngừa bổ sung nhằm tránh rò rỉ thông tin tình báo.

Ông Trump quan sát đòn tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen hồi tháng 3. Ảnh: Nhà Trắng.

Trước đây, ông Trump từng bị cáo buộc lơ là an ninh tại Mar-a-Lago, đáng chú ý nhất là vụ ông xử lý các tài liệu mật. Trong một đợt khám xét, FBI đã tìm thấy nhiều thùng tài liệu trong nhà kho dưới tầng hầm và rải rác nhiều nơi khác trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Mar-a-Lago, vốn được người thừa kế tập đoàn ngũ cốc Marjorie Merriweather Post xây dựng vào những năm 1920, sở hữu những "tấm khiên" tự nhiên đầy kiên cố. Được neo chặt vào rạn san hô bằng thép và bê tông, công trình có khả năng chống chịu bão dữ. Trong khi đó, những bức tường được xây từ đá Dorian dày dặn nhập từ Italy.

Ông Trump đã cho bổ sung những lớp phòng thủ hiện đại, bao gồm lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ dò bom và tàu tuần tra dọc tuyến đường thủy nội địa, cùng hệ thống cáp điện thoại và Internet bảo mật kéo dài hàng km.

Đối với ông Trump, Mar-a-Lago là chốn yên bình thoát khỏi Washington và giao lưu với những vị khách sẵn sàng chi tới một triệu USD phí gia nhập. Thế nhưng, đằng sau vẻ thư thái đó, ông vẫn định kỳ lui vào những căn phòng mật, ra lệnh cho các cuộc không kích hoặc bãi chức các nhân vật cấp cao.

Khi bước ra khu vực trung tâm của Mar-a-Lago vào tối 3/1 cùng phu nhân Melania Trump và tỷ phú Elon Musk, ông Trump nhận được những tràng pháo tay đứng vang dội từ các thực khách. "Cảm ơn", ông mấp máy môi khi chậm rãi bước qua đám đông cuồng nhiệt.

Sau vụ bắt giữ của Mỹ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.