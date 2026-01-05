TT Trump: Mỹ có thể tiếp tục tấn công quân sự nhằm vào Venezuela

Ngày 4/1, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể tiến hành một đợt tấn công quân sự thứ hai nhằm vào Venezuela, sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Trump không loại trừ khả năng Mỹ tiến hành đòn tấn công quân sự thứ hai nhằm vào Venezuela. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One), Tổng thống Trump để ngỏ khả năng mở rộng can thiệp quân sự của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời cảnh báo Colombia và Mexico cũng có thể đối mặt với hành động quân sự nếu không kiểm soát được dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Hiện Tổng thống Nicolas Maduro đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ ở New York và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 5/1 (theo giờ địa phương) với các cáo buộc liên quan đến ma túy. Việc ông Maduro bị bắt giữ đã làm gia tăng mạnh mẽ sự bất ổn về tương lai chính trị của Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn hàng đầu thế giới.

Theo ông Trump, chính quyền Mỹ sẽ tìm cách làm việc với các quan chức còn lại trong bộ máy của ông Maduro nhằm trấn áp nạn buôn bán ma túy và tái cơ cấu ngành dầu mỏ, thay vì thúc đẩy ngay lập tức các cuộc bầu cử để thành lập một chính phủ mới.

Trong khi đó, nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Maduro vẫn đang nắm quyền kiểm soát và gọi việc bắt giữ ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores là một vụ “bắt cóc”.

"Ở đây chỉ có một tổng thống duy nhất, đó là Nicolas Maduro Moros. Người dân không nên mắc bẫy những hành động khiêu khích của kẻ thủ", Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello khẳng định trong một thông điệp do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) công bố.

Hình ảnh ông Maduro, 63 tuổi, bị bịt mắt và còng tay đã gây chấn động dư luận Venezuela. Chiến dịch bắt giữ này được đánh giá là hành động can thiệp gây tranh cãi nhất của Mỹ tại Mỹ Latinh kể từ vụ tấn công Panama cách đây 37 năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino, cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã khiến binh sĩ, dân thường và “một phần lớn” lực lượng bảo vệ của Tổng thống Maduro thiệt mạng, đồng thời khẳng định quân đội Venezuela đã được kích hoạt để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, đồng thời là Bộ trưởng Dầu mỏ đã tiếp quản vai trò Tổng thống lâm thời với sự hậu thuẫn của Tòa án Tối cao Venezuela và khẳng định ông Maduro vẫn là Tổng thống hợp pháp.

Bà Rodriguez, người lâu nay được xem là nhân vật thực dụng nhất trong nội bộ chính quyền Maduro, đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng bà sẵn sàng hợp tác với Mỹ.

Tổng thống Trump cảnh báo bà Rodriguez có thể phải “trả giá đắt hơn cả ông Maduro” nếu không “làm điều đúng đắn”, theo một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí The Atlantic.

Trên bình diện quốc tế, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc Mỹ bắt giữ một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp trong ngày 5/1 để thảo luận về vụ việc, trong khi Nga và Trung Quốc – hai đồng minh lớn của Venezuela đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Washington.

Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.