'Mỹ không điều hành Venezuela, chỉ gây sức ép bằng dầu mỏ'

Khác với tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio nói Mỹ không quản lý Venezuela, chỉ duy trì phong tỏa dầu mỏ để thúc đẩy cải cách chính sách.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 5/1 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Mỹ không tham gia quản lý công việc thường nhật của Venezuela, ngoài việc tiếp tục thực thi “lệnh cách ly dầu mỏ” đã được áp đặt trước đó, nhằm gây sức ép buộc Caracas điều chỉnh chính sách, Euronews cho biết.

Theo giới quan sát, tuyên bố này dường như nhằm xoa dịu lo ngại rằng hành động cứng rắn của Mỹ có thể đẩy quốc gia Nam Mỹ vào một giai đoạn can thiệp nước ngoài kéo dài hoặc một nỗ lực “tái thiết quốc gia” thất bại khác.

Lập trường của ông Rubio được xem là sự điều chỉnh so với những phát biểu ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng khẳng định Washington sẽ “điều hành” Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi đạt được một giải pháp dân chủ lâu dài.

Trong khi ông Trump đưa ra những tuyên bố rộng nhưng chưa rõ ràng về việc Mỹ sẽ tạm thời “quản lý” quốc gia giàu dầu mỏ này - hàm ý khả năng Caracas nằm dưới một cơ chế kiểm soát của Washington, thì Ngoại trưởng Rubio đưa ra cách tiếp cận thận trọng và cụ thể hơn.

Theo đó, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt, vốn đã được áp dụng từ trước khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt giữ, và sử dụng đòn bẩy này để gây sức ép buộc Venezuela thay đổi chính sách.

“Đó chính là dạng kiểm soát mà Tổng thống muốn nói tới”, ông Rubio giải thích trong một cuộc phỏng vấn.

“Chúng tôi tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa này và kỳ vọng sẽ thấy những thay đổi, không chỉ trong cách ngành dầu mỏ được vận hành vì lợi ích của người dân, mà còn để chấm dứt hoạt động buôn bán ma túy”, ông cho biết thêm.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết việc phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt, trong đó một số đã bị Mỹ thu giữ, vẫn được duy trì và sẽ tiếp tục là công cụ gây sức ép mạnh mẽ cho đến khi Washington thấy những thay đổi vừa phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ, vừa mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Venezuela.

Vài giờ sau tuyên bố của ông Rubio, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã mời Tổng thống Trump “hợp tác” và bày tỏ mong muốn xây dựng “quan hệ tôn trọng lẫn nhau”, thể hiện giọng điệu hòa dịu rõ rệt so với lập trường trước đó.

“Chúng tôi mời Chính phủ Mỹ hợp tác với chúng tôi trên một chương trình nghị sự vì phát triển chung, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhằm củng cố sự chung sống hòa bình và bền vững”, bà Rodríguez viết trong một bài đăng trực tuyến.

Trước đó, trong các bài phát biểu vào cuối tuần, bà Rodríguez từng thể hiện lập trường cứng rắn, kêu gọi Washington ngay lập tức trả tự do cho ông Maduro. Tuy nhiên, tuyên bố bằng tiếng Anh trên tài khoản Instagram của bà đánh dấu sự thay đổi đáng kể về giọng điệu.

Ngay cả trước chiến dịch bắt giữ ông Maduro và vợ, tính hợp pháp của chiến dịch gây sức ép do chính quyền Trump tiến hành đối với nhà lãnh đạo Venezuela đã gây nhiều tranh cãi, bao gồm các vụ không kích nhằm vào những con tàu mà Nhà Trắng cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy - hành động mà nhiều học giả cho rằng đã đẩy giới hạn của luật pháp quốc tế.

Sau vụ bắt giữ của Mỹ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.