Chi tiết các mục tiêu mới Tổng thống Trump nhắm tới sau Venezuela

Những phát ngôn của ông Trump đã trở thành hiện thực khi quân đội Mỹ đột kích vào thủ đô Caracas của Venezuela vào hôm 3/1, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro về New York xét xử và có thể đây chưa phải là lần cuối cùng.





Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Kyiv Post của Ukraine cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng tự tin đã phát tín hiệu rằng còn có nhiều quốc gia khác trong tầm ngắm của ông sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, khiến thế giới đặt câu hỏi mục tiêu tiếp theo sẽ là đâu?

Chỉ trong vòng nửa giờ trao đổi với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One vào hôm 4/1, Tổng thống Trump đã công kích hàng loạt nước, bao gồm Colombia, Cuba, Greenland, Mexico và Iran.

Tổng thống Trump - người từng công khai vận động cho giải Nobel Hòa bình năm ngoái và lâu nay chế giễu chủ nghĩa can thiệp - giờ tuyên bố ông đang thực thi “quyền” của Washington làm những gì mình muốn trong “sân sau” của Mỹ.

Greenland

Những ngày sau chiến dịch tại Venezuela, Tổng thống Trump tiếp tục đẩy mạnh mong muốn sáp nhập Greenland từ Đan Mạch.

Trong một phát biểu với hãng tin AFP, chuyên gia Asli Aydintasbas của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ và châu Âu thuộc Viện Brookings cho biết: “Ông Trump đã đưa ra một danh sách dài các cuộc chinh phục tiềm tàng trong tương lai, nhưng mục tiêu có khả năng cao nhất của chính quyền ông ấy sẽ là Greenland”.

Tổng thống Trump khẳng định Washington cần vùng lãnh thổ bán tự trị, giàu khoáng sản này vì lý do an ninh quốc gia, trong khi cho rằng Đan Mạch không đủ khả năng bảo vệ Greenland trước Liên bang Nga và Trung Quốc.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đáp trả bằng cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào nhằm chiếm Greenland bằng vũ lực có thể đồng nghĩa với sự chấm dứt của liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn dắt.

Tuy vậy, Washington có thể chọn cách gia tăng sức ép ngoại giao lên các đồng minh châu Âu vốn đã lo lắng như thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý tại Greenland.

Nhà Trắng bắt đầu tính toán chi phí nếu Mỹ tiếp quản Greenland. Ảnh: Reuters

Colombia

Colombia là mục tiêu của những lời đe dọa cứng rắn nhất từ Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Tổng thống Colombia Gustavo Petro phải “coi chừng”, và nói rằng hành động quân sự “nghe có vẻ ổn”.

Tổng thống Trump cáo buộc người đồng cấp Petro thông đồng với các trùm ma túy giống như cách ông từng làm với Tổng thống Maduro trước khi đưa lực lượng đột kích và trung tâm thủ đô Caracas, bắt giữ ông Maduro.

Vào hôm 5/1, Tổng thống Petro, người đã nhiều tháng khẩu chiến với Tổng thống Trump liên quan đến chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với nước láng giềng Venezuela, đáp lại rằng ông sẵn sàng “cầm vũ khí” trước các mối đe dọa từ nhà lãnh đạo Mỹ.

Tuy nhiên, Colombia có thể là một thách thức hoàn toàn khác, với nhiều nhóm vũ trang còn sót lại từ cuộc nội chiến kéo dài. Thay vào đó, Tổng thống Trump có thể đang dựa vào Venezuela để gửi thông điệp tới các nhà lãnh đạo Mỹ Latin khác rằng họ phải cúi đầu.

“Về cơ bản, ông ấy đang nói: ‘Tôi có thể bắt nạt quốc gia này để buộc họ phục tùng’, và rằng quyền bá chủ của Mỹ phải được chấp nhận nếu họ muốn duy trì chủ quyền”, chuyên gia Aydintasbas nhận định.

Cuba

Vào hôm 4/1, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Cuba đang “sắp sụp đổ”.

Cuba, chỉ cách Florida vài chục km, từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Trong quá trình Mỹ thực hiện chiến dịch bắt giữ ông Maduro, 32 vệ sĩ người Cuba đã thiệt mạng và điều này đã được Havana xác nhận.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói ông tin rằng hành động quân sự chống Cuba sẽ không cần thiết, dự đoán rằng quốc gia đang chịu trừng phạt này không thể trụ vững nếu mất nguồn dầu được trợ giá lớn từ Venezuela.

Mexico

Vào ngày 4/1, Tổng thống Trump nói Mexico cần “chấn chỉnh lại”, sau nhiều tháng gây sức ép liên quan đến ma túy và thương mại đối với quốc gia láng giềng phía Nam của nước Mỹ.

Ông Trump cho biết Tổng thống Claudia Sheinbaum - người ông gặp tại Washington vào tháng 12/2025 trong lễ bốc thăm World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai - là một “người tuyệt vời”.

Tuy vậy, Tổng thống Trump nói ông đang thúc ép bà Sheinbaum cho phép Mỹ điều quân sang Mexico để trấn áp các băng đảng ma túy, một đề nghị mà theo ông, trước đó đã bị bà Sheinbaum từ chối.

Vào ngay 5/1, bà Sheinbaum đã phản bác các tuyên bố về quyền thống trị khu vực của Mỹ, khẳng định châu Mỹ “không thuộc về” bất kỳ cường quốc nào.

Iran

Giống như Venezuela, Iran là một quốc gia sản xuất dầu lớn, đã hứng chịu các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào chương trình hạt nhân hồi tháng 6/2025, và nay lại chịu áp lực mới từ ông Trump vì đàn áp các cuộc biểu tình.

Vào hôm 4/1, Tổng thống Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ bị “đánh đòn rất mạnh” nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đăng tải một bức ảnh Tổng thống Trump đội chiếc mũ đen có dòng chữ “Make Iran Great Again” khi họ cùng di chuyển trên Air Force One.

Tuy nhiên, chuyên gia Aydintasbas cảnh báo Tổng thống Trump không nên trở nên “quá dễ bóp cò súng”.

Chuyên gia Aydintasbas nói: “Ngay lúc này, ông ấy dường như đang tận hưởng khoảnh khắc của một ‘tổng thống đế chế’Nhưng nếu mọi thứ bắt đầu xấu đi, dù là ở Venezuela hay Trung Đông, chúng ta sẽ thấy Tổng thống Trump rất nhanh chóng mất hứng thú với vai trò này”.