Toàn cảnh vụ xả súng giữa ban ngày khiến 15 người chết ở Australia

Thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 2.000 người đang có mặt trên bãi biển và hoảng loạn sơ tán, tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn. Ảnh: Reuters.
Nhân chứng Shmulik Scuri kể rằng ông đang ở cùng gia đình thì hai nghi phạm bắt đầu nổ súng vào đám đông tín đồ từ một cây cầu gần đó. “Họ bắn liên tục suốt 20 phút. Bắn, thay băng đạn rồi lại bắn”, ông nói với các phóng viên. Ảnh: NYPost.
Ông Shmulik Scuri cho biết bốn cảnh sát đã “đứng chôn chân” trong suốt 20 phút xảy ra vụ xả súng. “Phải mất 20 phút mới có bốn cảnh sát xuất hiện. Không ai nổ súng đáp trả, không có phản ứng gì - như thể họ bị đông cứng”, ông Shmulik Scuri nói về phản ứng chậm chạp. “Tôi không hiểu vì sao”. Ảnh: BACKGRID.
Các nhân chứng mô tả tiếng súng vang lên khiến đám đông hoảng loạn tháo chạy. Ảnh: BACKGRID.
Vụ tấn công khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 10 tuổi. Một trong hai nghi phạm nổ súng cũng đã tử vong, trong khi 42 người khác được đưa vào bệnh viện điều trị. Ảnh: The Guadian.
Đây là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất ở Australia kể từ thảm sát Port Arthur, khiến 35 người thiệt mạng. Ảnh: The Guadian.
Cảnh sát có mặt tại hiên trường giúp đỡ các nạn nhân và phong tỏa vụ xả súng. Hiện 5 người vẫn nguy kịch. Ảnh: Reuters.
Ngoài hai đối tượng nổ súng đã được xác định, cảnh sát đang truy tìm một nghi phạm thứ ba. Giới chức cho biết đã phát hiện hai thiết bị nổ tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: BACKGRID.
Một người đàn ông đã khống chế và tước vũ khí của một trong các tay súng, và đang được công chúng ca ngợi như một người hùng vì hành động kịp thời giúp cứu sống nhiều người. Danh tính người đàn ông dũng cảm này được xác định là Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, chủ một cửa hàng trái cây tại địa phương. Ảnh: Dialoguepakistan.
Những kẻ khủng bố tại bãi biển Bondi được cho là hai cha con, sở hữu hợp pháp 6 khẩu súng - bất chấp luật kiểm soát súng nghiêm ngặt ở Australia. Ảnh: Sky News.
Hai nghi phạm được xác định là Naveed Akram, 24 tuổi, và một người đàn ông 50 tuổi. Theo giới chức, hai đối tượng này sở hữu ít nhất sáu khẩu súng, tất cả đều được cấp phép hợp pháp. Ảnh: Sky News.
