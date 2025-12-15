Kỳ nghỉ hóa ác mộng của gia đình Singapore tại Australia

Du lịch Sydney cùng 4 con nhỏ, một gia đình Singapore bất ngờ rơi vào tâm điểm vụ xả súng tại Australia, phải bỏ lại toàn bộ hành lý để chạy trốn giữa làn đạn kinh hoàng.

Bà Karin Lee cùng chồng Edward Wong, ba cô con gái và một cậu con trai của họ. Ảnh: Karin Lee.

Một gia đình sáu người đến từ Singapore đang du lịch tại Sydney đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi bất ngờ rơi vào tâm điểm vụ xả súng tại Australia hôm 14/12, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Chia sẻ với Straits Times qua điện thoại vài giờ sau biến cố, bà Karin Lee (44 tuổi) và chồng là bác sĩ nha khoa Edward Wong (49 tuổi) cho biết gia đình họ có mặt tại bãi biển nổi tiếng này từ khoảng 13h giờ địa phương, cùng ba con gái sinh ba 12 tuổi và cậu con trai 5 tuổi.

Gia đình đã đến Australia từ ngày 6/12 để mừng các con hoàn thành kỳ thi PSLE và dự kiến trở về Singapore vào ngày 15/12.

Trốn thoát trong gang tấc

Theo bà Lee, khi đặt chân tới bãi biển, không khí vô cùng yên bình, nắng đẹp, xung quanh là nhiều gia đình có con nhỏ vui chơi. Sau khi sắp xếp đồ đạc ở giữa bãi cát, các con của họ xuống biển nô đùa.

Khoảng năm giờ sau, khi cả nhà chuẩn bị thu dọn để rời đi, họ bất ngờ nghe thấy những tiếng động lớn giống như tiếng súng.

“Phản xạ đầu tiên của tôi là: chuyện này không bình thường”, ông Wong kể lại.

“Tiếng súng vang lên liên tục. Rồi tôi thấy chim mòng biển bay tán loạn, đám đông bắt đầu hoảng loạn. Xa xa là tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương. Lúc đó tôi biết chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra”, ông Wong nói.

Ngay lập tức, ông tìm cách đưa các con ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bà Lee, vừa rời đi ít phút để vào nhà vệ sinh, quay lại kịp lúc và cả gia đình bắt đầu chạy trong hoảng loạn.

Bản đồ địa điểm vụ xả súng tại Australia. Ảnh: Straits Times.

Theo hãng tin Reuters, vụ xả súng kéo dài khoảng 10 phút, khiến khoảng 1.000 người có mặt tại bãi biển tháo chạy tán loạn vào các con phố và công viên lân cận.

“Chúng tôi không kịp mang theo bất cứ thứ gì”, bà Lee, hiện là trợ giảng mầm non, cho biết.

“Chỉ còn ví, điện thoại, thẻ và tiền trên người. Xe đẩy của con, túi xách, đồ mua sắm đều bỏ lại, thậm chí chúng tôi chạy chân trần khỏi bãi biển”.

Điều may mắn là cả nhà vẫn mang theo hộ chiếu.

Ông Wong cho biết việc chạy trên cát vô cùng khó khăn. “Chúng tôi cố gắng chạy, nhưng cát khiến việc di chuyển rất chậm và nặng nề”.

Giữa cảnh hỗn loạn, gia đình có lúc bị lạc mất một trong ba cô con gái.

“Con bé gần như bị cuốn vào dòng người hoảng loạn. Dù chỉ vài phút, với tôi cảm giác như dài vô tận”, bà Lee nhớ lại.

Cả sáu người tiếp tục chạy lên tới đỉnh một ngọn đồi, nơi cảnh sát đã có mặt và liên tục ra hiệu cho đám đông tiếp tục di chuyển đến khu vực an toàn hơn.

“Chúng tôi không biết mình đã chạy bao xa, bao lâu. Tôi còn bị chuột rút vì chạy quá sức”, bà Lee nói.

"Tôi gặp được họ như một phép màu"

Khi dừng lại trú ẩn ở lối vào một khu chung cư, họ được một cặp vợ chồng sống ở tầng hai cùng một phụ nữ khác gọi vào nhà để lánh nạn.

Gia đình đã chấp nhận lời giúp đỡ và ở lại đó vài giờ cho đến khi tình hình lắng dịu. Qua tin tức, họ mới biết vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố.

“Họ thật sự rất tốt bụng, cho chúng tôi nước uống và chỗ trú an toàn. Người đàn ông còn lái xe đưa chúng tôi về khách sạn vì nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa. Thật đáng sợ, nhưng chúng tôi vô cùng biết ơn. Gặp được họ đúng lúc như một phép màu”, ông Wong chia sẻ.

Vụ xả súng xảy ra trong khuôn khổ một sự kiện lễ hội của người Do Thái tại bãi biển. Trong số khoảng 40 người bị thương có hai cảnh sát.

Các thành viên trong gia đình bà Karin Lee đang xem tin tức trên truyền hình tại nhà của một cặp vợ chồng địa phương, những người đã cho họ trú ẩn để cập nhật thông tin về vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Ảnh: Karin Lee.

Reuters cho biết một nghi phạm đã bị bắn chết tại hiện trường, nghi phạm còn lại trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cũng đang điều tra khả năng có kẻ thứ ba tham gia, đồng thời đội rà phá bom được triển khai để xử lý nhiều thiết bị nổ tự chế nghi vấn.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã lên án vụ tấn công vào tối 14/12, gọi mức độ tàn ác của hành vi này là “vượt ngoài sức tưởng tượng”.

Do bãi biển Bondi hiện vẫn đóng cửa để phục vụ điều tra, một người dì của ông Wong đang sinh sống tại Sydney đã đồng ý hỗ trợ gia đình thu gom lại đồ đạc bỏ quên.

Dù chuyến đi là lần đầu tiên gia đình tới Australia, ông Wong vẫn cho rằng đó là một trải nghiệm “tuyệt vời”, chỉ tiếc là rơi vào thời điểm không may.

“Bọn trẻ vẫn còn hoảng sợ nhưng đều an toàn. Chúng tôi liên tục nhắn tin trấn an bạn bè, người thân ở quê nhà. Cả gia đình chỉ biết biết ơn cặp vợ chồng đã cưu mang chúng tôi và cảm tạ Chúa vì đã được bình an”, hai vợ chồng nói.

'Người hùng' tay không vật ngã, tước vũ khí từ tay súng tại Australia Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.