Ám ảnh hiện trường xả súng đẫm máu ở Australia

Một ngày sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi khiến 16 người thiệt mạng, nhà chức trách và người dân đặt các bó hoa tưởng niệm nạn nhân. Giới chức Australia đang cân nhắc siết chặt hơn nữa luật kiểm soát súng đạn. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết sẽ đề xuất Nội các xem xét việc giới hạn số lượng vũ khí mà người có giấy phép được sở hữu, đồng thời rút ngắn thời hạn hiệu lực của giấy phép sử dụng súng.
“Hoàn cảnh của con người có thể thay đổi. Quá trình cực đoan hóa có thể diễn ra theo thời gian. Giấy phép không thể có hiệu lực vĩnh viễn”, ông Albanese nói. Australia vốn là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới, nơi các vụ xả súng hàng loạt hiếm khi xảy ra.
Không khí tang thương bao trùm bãi biển Bondi (Sydney, Australia) khi dòng người đổ về tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng. Thủ tướng Albanese gọi vụ việc là “hành động của cái ác thuần túy, một hành vi bài Do Thái và khủng bố ngay trên đất Australia”. “Cộng đồng Do Thái đang đau đớn. Hôm nay, tất cả người Australia sát cánh bên họ, chúng ta sẽ làm mọi điều cần thiết để xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái”, ông Albanese nhấn mạnh.
Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh Australia ghi nhận sự gia tăng các vụ tấn công mang tính bài Do Thái trong vài năm trở lại đây trên thế giới. Cộng đồng Do Thái sinh sống tại Australia có khoảng 150.000 người trong tổng số 27 triệu dân. Gần 1/3 cộng đồng Do Thái tại Australia sinh sống ở các vùng ngoại ô Sydney, trong đó có khu vực quanh bãi biển Bondi.
Trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi, hai cha con đã nã súng vào nhóm người đang tổ chức lễ kỷ niệm Hanukkah, một dịp lễ quan trọng đối với cộng đồng Do Thái. Vụ việc khiến 15 người thiệt mạng tại chỗ. Theo cảnh sát, người cha 50 tuổi đã bị tiêu diệt ngay tại hiện trường, nâng tổng số người thiệt mạng lên 16. Con trai ông ta, 24 tuổi, bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Các nạn nhân trong vụ xả súng có độ tuổi từ 10 đến 87. Trong ngày 15/12, cảnh sát đã đưa thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường vụ xả súng.
Khoảng 40 người khác được đưa tới bệnh viện điều trị vì bị thương, trong đó có hai cảnh sát bị thương nặng. Cảnh sát chưa công bố danh tính các nghi phạm, song cho biết người cha có giấy phép sử dụng súng từ năm 2015 và sở hữu 6 khẩu súng đã đăng ký hợp pháp. Một trong hai nghi phạm từng nằm trong diện theo dõi của cơ quan chức năng, nhưng không bị đánh giá là mối đe dọa nghiêm trọng.
Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho hay người cha, nghi phạm trong vụ xả súng, tới Australia năm 1998 theo diện visa du học, còn người con là công dân Australia, được sinh ra tại nước này. Trong ảnh, các cảnh sát điều tra có mặt tại hiện trường để thu thập bằng chứng.
Cảnh sát chưa công bố chi tiết về loại vũ khí được sử dụng, nhưng các video ghi tại hiện trường cho thấy hai đối tượng sử dụng súng trường nạp đạn tay và một khẩu súng shotgun, hay còn gọi là súng hoa cải.
Theo lời nhân chứng, vụ xả súng xảy ra tối 14/12 khiến khoảng 1.000 người có mặt trên bãi biển Bondi hoảng loạn tháo chạy vào các con phố xung quanh bãi biển. Tiếng súng vang lên trong khoảng 10 phút.
Những vật dụng cá nhân bị bỏ lại khi đám đông tháo chạy khỏi bãi biển Bondi tối 14/12 đã được thu thập lại, xếp dọc bờ biển.
Những nhân viên y tế làm nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn tâm lý cho những người bị sang chấn sau vụ việc liên tục túc trực ở khu vực gần hiện trường vụ xả súng.
Tại nhà của hai nghi phạm ở Bonnyrigg, nằm cách trung tâm Sydney khoảng 36 km, cảnh sát đã có mặt để thu thập bằng chứng phục vụ điều tra.
