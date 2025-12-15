Ám ảnh hiện trường xả súng đẫm máu ở Australia

Trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi, hai cha con đã nã súng vào nhóm người đang tổ chức lễ kỷ niệm Hanukkah, một dịp lễ quan trọng đối với cộng đồng Do Thái. Vụ việc khiến 15 người thiệt mạng tại chỗ. Theo cảnh sát, người cha 50 tuổi đã bị tiêu diệt ngay tại hiện trường, nâng tổng số người thiệt mạng lên 16. Con trai ông ta, 24 tuổi, bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Các nạn nhân trong vụ xả súng có độ tuổi từ 10 đến 87. Trong ngày 15/12, cảnh sát đã đưa thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường vụ xả súng.