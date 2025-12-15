Nhiều thành phố trên thế giới siết chặt an ninh sau vụ xả súng

Hàng loạt thành phố lớn trên thế giới, trong đó có New York, Berlin và London, đã đồng loạt tăng cường các biện pháp an ninh cho các hoạt động của cộng đồng Do Thái nhân dịp lễ Hanukkah.

Nhiều người dân hoảng loạn khi vụ xả súng xảy ra. Ảnh: BACKGRID.

Sau vụ xả súng nhằm vào một sự kiện mừng lễ của người Do Thái tại bãi biển Bondi, Sydney, Australia, chính quyền thành phố New York, Mỹ đã triển khai thêm lực lượng bảo vệ tại các giáo đường Do Thái và các sự kiện Hanukkah trên khắp thành phố.

Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Thị trưởng New York Eric Adams nhấn mạnh New York sẽ tiếp tục đảm bảo để cộng đồng Do Thái có thể đón lễ trong an toàn, bao gồm cả các lễ thắp nến Menorah công cộng. “Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị thương và cùng nhau đứng lên chống lại hận thù”, ông viết.

Ở châu Âu, cảnh sát Berlin thông báo tăng cường an ninh xung quanh Cổng Brandenburg, nơi đặt cây đèn Menorah điện lớn được thắp sáng nhân đêm đầu tiên của lễ Hanukkah. Người phát ngôn cảnh sát cho biết các biện pháp bảo vệ toàn diện vốn đã được lên kế hoạch từ trước, song sau sự việc tại Sydney, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục siết chặt an ninh và duy trì sự hiện diện dày đặc của cảnh sát tại khu vực này.

Tại Anh, Sở Cảnh sát Đô thị London cũng xác nhận đã nâng mức an ninh cao hơn. Trong thông cáo phát đi, Sở Cảnh sát Đô thị London cho biết hiện không có thông tin nào cho thấy vụ tấn công ở Sydney có liên quan trực tiếp đến mức độ đe dọa tại London. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn tăng cường tuần tra, triển khai thêm cảnh sát tại cộng đồng và chủ động trao đổi với đại diện cộng đồng Do Thái để đánh giá những biện pháp cần thiết trong những giờ và ngày tới.

Động thái đồng loạt của các thành phố lớn phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng về an ninh đối với các cộng đồng Do Thái trên toàn cầu, trong bối cảnh những vụ tấn công mang động cơ thù hận tiếp tục phủ bóng lên các dịp lễ mang ý nghĩa tôn giáo và văn hóa sâu sắc.

Trước đó, khoảng 6h45 chiều hôm 14/12, lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được gọi đến khu vực bãi biển Bondi, Sydney sau khi nhận được báo cáo về việc có tiếng súng nổ. Cảnh sát New South Wales cho biết các sĩ quan chuyên trách đang kiểm tra một số vật thể khả nghi được tìm thấy trong khu vực và một vùng cấm đã được thiết lập. Tính đến nay đã có ít nhất 15 người thiệt mạng trong đó có 1 em nhỏ 10 tuổi và 1 đối tượng xả súng.