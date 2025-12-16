Nghi phạm thảm sát ở Australia từng sang nước ngoài huấn luyện

Cảnh sát Australia xác nhận hai tay súng cha con gây thảm sát Bondi Beach được cho là từng sang Philippines huấn luyện vũ trang, có liên hệ mạng lưới IS và quay về chỉ vài tuần trước vụ tấn công.

Hàng trăm người tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng. Ảnh: ABC

ABC cho biết Naveed Akram, 24 tuổi, có mối liên hệ lâu dài với các thành viên trong mạng lưới ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Australia, trong đó có giáo sĩ thánh chiến khét tiếng Wisam Haddad và Youssef Uweinat - kẻ từng bị kết án vì tuyển mộ thanh thiếu niên cho IS.

Tuy nhiên, thông qua luật sư, ông Haddad “kịch liệt phủ nhận mọi hiểu biết hay liên quan” đến vụ nổ súng xảy ra tại Bondi Beach.

Theo các quan chức được thông báo về cuộc điều tra, giới chức đang rà soát mối liên hệ của hai nghi phạm với một mạng lưới thánh chiến quốc tế, sau khi phát hiện họ đã tới Manila vào đầu tháng 11.

Một quan chức chống khủng bố cấp cao, đề nghị giấu tên, cho biết Naveed và Sajid Akram sau đó di chuyển xuống miền nam Philippines và tham gia huấn luyện vũ trang. Hai người quay trở lại Australia vào cuối tháng 11, chỉ vài tuần trước vụ thảm sát hôm Chủ nhật tại Bondi Beach.

Philippines từ lâu là điểm nóng của các nhóm Hồi giáo cực đoan kể từ đầu những năm 1990, khi các trại huấn luyện khủng bố từng đặt dọc biên giới Pakistan - Afghanistan được tái lập tại miền nam đảo Mindanao. Tuy nhiên, các nguồn tin an ninh chưa xác nhận cụ thể địa điểm và lộ trình di chuyển của hai nghi phạm tại khu vực này.

ABC cũng tiết lộ, Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO) từng điều tra Naveed Akram vào năm 2019 vì mối quan hệ của anh ta với một cơ sở IS đặt tại Sydney. Một nguồn tin an ninh cấp cao cho biết khi đó Naveed, mới 18 tuổi, thể hiện “những dấu hiệu về ý đồ” và các mối liên hệ đáng lo ngại, song ASIO kết luận chưa cần mở rộng điều tra thêm.

Thủ tướng Anthony Albanese nói với chương trình 7h30 tối 15/12 rằng trong cuộc điều tra kéo dài sáu tháng, ASIO không tìm thấy “bằng chứng” cho thấy cả hai cha con đã bị cực đoan hóa.

Trước thời điểm xảy ra vụ tấn công, họ không nằm trong danh sách theo dõi khủng bố; riêng Sajid Akram - người có giấy phép sở hữu súng - cũng không bị ngăn cản tiếp cận vũ khí một cách hợp pháp.

Khi được hỏi trên Radio National về việc chuyến đi Philippines của hai nghi phạm có lọt vào tầm ngắm của các cơ quan an ninh quốc gia hay không, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke không trả lời trực diện. Ông cho biết, kể từ sau cuộc điều tra năm 2019, “hồ sơ rủi ro của cá nhân này đã thay đổi một cách đáng kể”.

Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại Australia ngày 14/12. Ảnh: Cắt từ video

Hôm 15/12, ABC còn cho biết lực lượng chức năng phát hiện hai lá cờ của IS trong xe của gia đình Akram tại Bondi Beach, và các điều tra viên tin rằng hai nghi phạm đã tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố này.

Hôm nay, bãi biển Bondi sẽ tiếp tục bị phong tỏa như một hiện trường vụ án, trong khi Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Krissy Barrett cam kết cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố sẽ được tiến hành “công khai, chính xác và liên tục 24/7”.

Đài ABC cho biết đã xác định được danh tính 9 trong tổng số 15 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Sydney hôm Chủ nhật.