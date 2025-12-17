Philippines bác tin kẻ xả súng ở Bondi sang huấn luyện ở nước này

Chiều 17/12, giới chức Philippines bác bỏ thông tin cho rằng hai nghi can gây ra vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi đã từng đến nước này tham gia khóa học huấn luyện quân sự.

Nghi phạm Naveed Akram trong vụ xả súng Bondi Beach sẽ bị truy tố chính thức trong ngày 17/12. Ảnh: Sky News.

Trước đó một ngày, đài ABC của Australia đưa tin hai tay súng Australia Sajid Akram và Naveed Akram đã tới Philippines để tham gia “huấn luyện quân sự”.

Phản hồi về thông tin trên, phát ngôn viên tổng thống Claire Castro khẳng định trong cuộc họp báo ngày 17/12: "Tổng thống Ferdinand Marcos kiên quyết bác bỏ những phát ngôn mang tính khái quát và cách mô tả sai lệch Philippines là điểm nóng huấn luyện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)”.

“Hiện tại, không có bằng chứng cho thấy trên lãnh thổ Philippines tồn tại hoạt động huấn luyện khủng bố. Ngoài ra, không có báo cáo hay xác nhận nào chứng minh những cá nhân liên quan tới vụ việc ở bãi biển Bondi được huấn luyện dưới bất cứ hình thức nào ở Philippines”, bà Castro nói thêm.

Theo CNA, trước đó một ngày (16/12), Cục Di trú Philippines xác nhận hai nghi phạm này đã nhập cảnh vào Philippines ngày 1/11 và di chuyển tới tỉnh Davao ở miền nam nước này. Đảo Mindanao của Davao từ lâu được biết đến là khu vực từng xảy ra các phong trào nổi dậy cực đoan chống lại chính quyền.

Tuy nhiên, quân đội Philippines ngày 17/12 cho biết các nhóm vũ trang Hồi giáo hoạt động ở Mindanao đã suy yếu đáng kể. "Chúng tôi không ghi nhận hoạt động khủng bố lớn hoặc huấn luyện nào kể từ đầu năm 2024. Các nhóm nổi dậy đã bị chia rẽ và không có người đứng đầu", phát ngôn viên quân đội Philippines Francel Padilla nói.

Đại tá Xerxes Trinidad nhận định chuyến đi Philippines hồi tháng 11 của hai cha con quá ngắn, không đủ thời gian huấn luyện bài bản. "Không thể huấn luyện chỉ trong 30 ngày, đặc biệt với bài tập bắn súng", ông nói.

Ngày 16/12, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết có khả năng nghi phạm bị ảnh hưởng bởi IS. “Cảnh sát đã thu thập một số bằng chứng, trong đó có lá cờ IS trong xe của nghi phạm. Việc xuyên tạc Hồi giáo một cách cực đoan chắc chắn là vấn đề”, ông nói. Trong khi đó, ABC News đưa tin các điều tra viên tin rằng hai nghi phạm đã tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố này.

Hiện giới chức Australia đang điều tra liệu hai người này có tiếp xúc hoặc gặp gỡ các phần tử cực đoan trong thời gian lưu trú tại Philippines hay không.

Giới chức Australia xác định nghi phạm là Sajid Akram, 50 tuổi, và con trai 24 tuổi đã sát hại 15 người hôm Chủ nhật. Người cha thiệt mạng trong cuộc đấu súng với cảnh sát, còn người con sống sót và đang bị giam giữ, thẩm vấn.

Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales (NSW) Mal Lanyon cho biết ngày 17/12, các thủ tục tố tụng đối với Naveed Akram đã được tiến hành ngay sau khi người này hồi tỉnh sau hôn mê và được các bác sĩ xác nhận đủ điều kiện về mặt y tế và tinh thần.

Nghi phạm bị truy tố với tổng cộng 59 tội danh, trong đó có cáo buộc liên quan đến khủng bố.