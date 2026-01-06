Bóng hồng triệu view của Tổng thống Trump

Không chỉ là một trợ lý, Margo Martin đang được xem là "vũ khí bí mật" trong bộ máy truyền thông chiến lược, đứng sau những video, hình ảnh triệu view của Tổng thống Donald Trump.

Margo Martin là một trợ lý ít người biết tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Washington Post.

Trong hai năm qua, Margo Martin - một trợ lý kín tiếng của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã trở thành một trong những người sáng tạo nội dung có ảnh hưởng nhất trong đảng Cộng hòa. Cô chịu trách nhiệm quay phim ông Trump nhảy múa trên đường băng ở Malaysia, phục vụ khoai tây chiên tại McDonald’s trong chiến dịch tranh cử tổng thống và chào hỏi trẻ nhỏ trong Phòng Bầu dục.

Washington Post nhận định người phụ nữ 30 tuổi này có vị trí gần gũi với tổng thống Mỹ ngang đội cận vệ của ông. Cô Martin là động lực âm thầm thúc đẩy chiến dịch mạng xã hội đã làm thay đổi cách thức truyền thông của ông Trump.

Tác nghiệp chỉ bằng iPhone

Chỉ với chiếc iPhone, Martin mang đến những hình ảnh phía sau hậu trường của ông Trump. Những bức ảnh này là yếu tố mạnh mẽ thúc đẩy người xem tương tác trực tuyến bởi tính chân thực.

Nguồn tư liệu truyền thông thô sơ sau đó được lan truyền bởi những người có sức ảnh hưởng nổi tiếng hơn. Họ thường khuếch tán nội dung truyền thông về ông Trump như một cách củng cố mối liên kết giữa tổng thống và những cử tri cuồng nhiệt nhất, đồng thời duy trì vị thế của ông Trump như một nhân vật văn hóa đại chúng phổ biến với công chúng.

Trong chuyến công du châu Á của ông Trump hồi mùa thu năm 2025, các video và hình ảnh do cô Martin chụp đã thu hút gần 50 triệu lượt xem trên tài khoản X @MargoMartin47 và hơn 222 triệu lượt xem trên Instagram và TikTok @TeamTrump.

Ngay cả những chuyên gia ủng hộ đảng Dân chủ cũng thừa nhận chiến lược của cô Martin có hiệu quả.

“Càng thấy điều gì nhiều, bạn càng tin nó là sự thật. Càng nhiều nội dung được đăng tải theo chiều hướng có chọn lọc, và càng nhiều nội dung kiểu đó xuất hiện trên tường của mọi người, họ càng tin và ít đặt câu hỏi về thực tế”, Sammy Kanter - nhà sáng tạo nội dung và tư vấn truyền thông thế hệ mới thuộc đảng Dân chủ - cho biết.

Margo Martin tại Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: Washington Post.

Martin từng là trợ lý báo chí trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và sau đó chuyển tới Palm Beach, bang Florida để tiếp tục làm việc với ông Trump sau khi ông rời nhiệm sở. Đoạn ghi âm cô thực hiện trong các buổi phỏng vấn viết sách cho ông Trump đã trở thành một phần cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Jack Smith về cách tổng thống xử lý các tài liệu mật.

Chính những yếu tố đó - cộng với tính cách kín đáo và điềm đạm, một điều hiếm thấy giữa dàn cố vấn đầy phô trương của ông Trump - đã tạo nên sợi dây liên kết chặt chẽ giữa cô Martin và ông Trump. Trong một buổi vận động tranh cử, vị tổng thống từng không tiếc lời ca ngợi cô là “nhiếp ảnh gia đẹp nhất thế giới”.

“Tổng thống tin tưởng cô ấy”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, lưu ý vị trí làm việc của cô Martin ngay bên ngoài Phòng Bầu dục, “giúp cô ấy nhìn thấy những hoạt động nội bộ hàng ngày của tổng thống và chia sẻ với công chúng Mỹ”.

Vũ khí khiến người xem không thể rời mắt

So với những hình ảnh hào nhoáng trên nhiều tài khoản của ông Trump và Nhà Trắng, nội dung của cô Martin khá giản dị khi chủ yếu là ảnh và video dọc được tối ưu hóa cho người xem trên điện thoại. Cô thường chú thích ngắn gọn như “Phải xem” hay “Tổng thống của nhân dân”, kèm theo biểu tượng cảm xúc trái tim đỏ, cờ Mỹ, ngọn lửa hoặc biểu cảm cười.

Cách tiếp cận cơ bản này là miếng mồi ngon cho những người sáng tạo nội dung muốn sử dụng, bởi các ảnh và video này miễn phí, khác với các video tin tức chuyên nghiệp như Getty Images hay AP thường yêu cầu trả phí. Link Lauren - cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Robert F. Kennedy Jr. - cho biết, luồng thông tin này “rất hữu ích giúp cử tri thảo luận về những gì chính quyền đang làm”.

Khó có thể tìm thấy một người có sức ảnh hưởng hoặc chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa nào chưa từng đăng lại bài đăng của cô Martin. Phân tích của Washington Post cho thấy hơn 300 người có sức ảnh hưởng và chính trị gia cánh hữu nổi tiếng đã nhắc đến cô Martin kể từ lễ nhậm chức, chia sẻ bài đăng của cô hàng nghìn lần. Elon Musk, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và Fox News chia sẻ bài đăng của cô hơn 10 lần trong khoảng thời gian đó.

Ông Trump và cô Martin trên chuyên cơ riêng hồi năm 2023. Ảnh: Washington Post.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt và các đồng minh đánh giá cao Margo Martin trong việc dẫn dắt các chu kỳ tin tức và kết nối cử tri trực tuyến. Nhờ khả năng khuếch đại thông điệp Nhà Trắng lên sóng giờ vàng Fox News, tầm ảnh hưởng của cô vượt xa con số 337.000 người theo dõi trên X.

“Cô ấy chắc chắn là một trong những người sáng tạo nội dung có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay của Nhà Trắng. Nội dung của cô ấy tiếp cận được số đông theo cách chưa ai trong chính quyền Trump - hoặc mọi chính quyền trước đây - từng làm được”, Alex Bruesewitz - người xây dựng chiến lược truyền thông trực tuyến cho chiến dịch tranh cử Trump 2024 - cho biết.

Martin không đăng mọi tác phẩm lên tài khoản chính thức. Cô đăng nhiều nội dung cá nhân hơn trên Instagram, nơi cô thể hiện hình ảnh kết hợp giữa người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch và trợ lý tổng thống. Các bài đăng và video ngắn gồm cảnh cô ngồi đối diện tổng thống trên chuyên cơ Air Force One và hậu trường các chuyến công du nước ngoài, đan xen nội dung về phòng gym, hòa nhạc và gia đình.

Cách tiếp cận này phản ánh chiến lược truyền thông đã áp dụng trong chiến dịch bầu cử năm 2024 của ông Trump, kết hợp chính trị cùng những chủ đề khác để chạm tới những cử tri ít khả năng đi bỏ phiếu.

Azza Cohen - từng quay phim cho cựu Phó tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng - dẫn chứng video ngắn về Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Alaska hồi tháng 8/2025 trên tài khoản của bà Martin là ví dụ điển hình của việc “đánh bóng hình ảnh”.

Bà Cohen cho rằng video này được biên tập trông "chẳng khác gì video của một người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch", dù có những cảnh quay chuyên nghiệp về tổng thống trên chuyên cơ, màn bay biểu diễn của quân đội, cú bắt tay giữa hai lãnh đạo và quốc kỳ Nga - Mỹ tung bay.

"Về mặt thị giác, nó cực kỳ hiệu quả vì bình thường hóa ông Putin và bình thường hóa tình bạn giữa hai nhà lãnh đạo”, bà nói.

Ngược lại, các quan chức Nhà Trắng bác bỏ điều này, gọi các tác phẩm của cô Martin là minh chứng cho sự minh bạch ở cấp độ cao nhất. "Tôi không thể nghĩ ra thứ gì ít tính dàn dựng hơn là một đoạn video thô từ iPhone, được đăng tải và chia sẻ với thế giới theo thời gian thực", cô Leavitt nói.