Nghi phạm thảm sát ở Bondi bị truy tố 59 tội danh

Trưa 17/12 Cảnh sát Australia cho biết đã truy tố nghi phạm nổ súng tại bãi biển Bondi, Sydney, với tổng cộng 59 tội danh, trong đó có cáo buộc liên quan đến khủng bố.

Hai nghi phạm, được xác định là cha và con, đã nổ súng vào một lễ hội Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi nổi tiếng ở Sydney hôm 14/12, gây rúng động cả nước và làm dấy lên lo ngại về làn sóng bài Do Thái cũng như chủ nghĩa cực đoan bạo lực đang gia tăng.

Nghi phạm Sajid Akram, 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường. Con trai ông ta, 24 tuổi, được truyền thông địa phương xác định tên là Naveed, đã tỉnh lại sau cơn hôn mê vào ngày 1712, sau khi cũng bị cảnh sát bắn trọng thương, Reuters cho biết.

“Anh ta sẽ bị truy tố chính thức, nếu chưa diễn ra thì tôi tin rằng việc này sẽ được thực hiện trong vài giờ tới”, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói về nghi phạm trong vụ xả súng Bondi Beach trong một cuộc phỏng vấn podcast sáng 17/12.

Nghi phạm Naveed Akram trong vụ xả súng Bondi Beach sẽ bị truy tố chính thức trong ngày 17/12. Ảnh: Sky News.

Theo Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales Mal Lanyon, các điều tra viên dự kiến sẽ thẩm vấn nghi phạm trẻ tuổi ngay khi thuốc an thần hết tác dụng và có luật sư hiện diện. Hiện người này vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện ở Sydney dưới sự canh gác nghiêm ngặt của cảnh sát.

Cảnh sát Australia cho biết, hai nghi phạm đã từng tới miền nam Philippines - khu vực lâu nay là điểm nóng của các nhóm Hồi giáo cực đoan - vài tuần trước vụ xả súng. Cuộc tấn công bị nghi là lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu tại một sự kiện Hanukkah ở Nhà Trắng tối 16/12, cho biết ông đang nghĩ đến các nạn nhân của “vụ tấn công khủng bố kinh hoàng và mang tính bài Do Thái”.

“Chúng tôi cùng chia sẻ nỗi đau với những người đã thiệt mạng và cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục”, ông Trump nói.

Cùng ngày 17/12, tang lễ của Giáo sĩ Eli Schlanger, trợ lý giáo sĩ tại giáo đường Chabad Bondi và là cha của năm người con, đã được tổ chức.

Ông Schlanger được biết đến rộng rãi với các hoạt động phục vụ cộng đồng Do Thái tại Sydney thông qua tổ chức Chabad - mạng lưới toàn cầu thúc đẩy bản sắc và sự gắn kết của người Do Thái.

Theo lãnh đạo cộng đồng Do Thái Alex Ryvchin, ông thường xuyên đến thăm các trại giam và hỗ trợ những người Do Thái sinh sống trong các khu nhà ở xã hội tại Sydney.

Tang lễ của Giáo sĩ Do Thái Eli Schlanger ngày 17/12. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Albanese cũng đang đối mặt với chỉ trích cho rằng chính phủ trung tả của ông chưa làm đủ để ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa bài Do Thái tại Australia trong suốt hai năm xung đột Israel - Gaza.

“Chúng tôi sẽ sát cánh cùng cộng đồng Do Thái và quyết tâm xóa bỏ, quét sạch chủ nghĩa bài Do Thái khỏi xã hội”, ông Albanese nói với báo giới.

Chính phủ và các cơ quan tình báo cũng chịu áp lực phải giải trình vì sao Sajid Akram có thể hợp pháp sở hữu các loại súng trường và shotgun công suất lớn được sử dụng trong vụ tấn công. Trước đó, chính phủ đã cam kết tiến hành cải cách toàn diện luật kiểm soát súng.

Trong khi đó, con trai của Akram từng bị cơ quan tình báo nội địa Australia điều tra ngắn hạn vào năm 2019 vì nghi ngờ có liên hệ với IS. Tuy nhiên, theo ông Albanese, vào thời điểm đó không có bằng chứng cho thấy người này gây ra mối đe dọa an ninh.