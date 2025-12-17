Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Lai lịch của nghi phạm thảm sát ở Australia

  • Thứ tư, 17/12/2025 08:06 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Cảnh sát Ấn Độ cho biết gia đình của nghi phạm trong vụ nổ xả súng tại Australia không hề hay biết về “tư tưởng cực đoan” của người này.

Theo thông tin từ cảnh sát Australia, nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ trong vụ xả súng tại Australia ngày 14/12, có xuất thân từ thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ, Reuters cho biết.

Vụ tấn công nhằm vào một sự kiện lễ Hanukkah đã khiến 15 người thiệt mạng, trở thành vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Australia trong gần 30 năm. Nhà chức trách đang điều tra đây là một hành vi khủng bố nhắm vào cộng đồng Do Thái.

xa sung tai Australia anh 1

Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại Australia ngày 14/12. Ảnh: Sky News.

Trong thông cáo cung cấp thêm thông tin về nghi phạm bị cáo buộc gây án cùng sự hỗ trợ của con trai, cảnh sát bang Telangana (miền nam Ấn Độ) cho biết ông Sajid Akram, 50 tuổi, từng tốt nghiệp ngành thương mại tại Hyderabad - trung tâm công nghệ và dược phẩm lớn của bang.

Ông Akram sang Australia vào tháng 11/1998 để tìm việc làm và kết hôn với một phụ nữ gốc châu Âu. Hai người có một con trai và một con gái.

Theo cảnh sát, ông Akram đã sáu lần trở về Ấn Độ vì lý do gia đình, như giải quyết tài sản hoặc thăm cha mẹ, nhưng không về dự tang lễ khi cha qua đời.

Nhà chức trách cho biết gia đình ông Akram dường như không hay biết về quá trình “cực đoan hóa” của ông, đồng thời khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy quá trình này liên quan đến Ấn Độ. Trước khi rời quê hương năm 1998, ông Akram không có bất kỳ tiền án hay hồ sơ bất lợi nào.

“Các thành viên trong gia đình cho biết họ không hề biết về tư tưởng hay hoạt động cực đoan của ông Akram, cũng như những hoàn cảnh nào đã dẫn tới quá trình cực đoan hóa”, thông cáo nêu rõ.

“Những yếu tố khiến Sajid Akram và con trai ông, Naveed, bị cực đoan hóa dường như không liên quan tới Ấn Độ hay bất kỳ tác động địa phương nào tại bang Telangana”, thông cáo cho biết.

Ngày 16/12, phóng viên Reuters tìm đến “Zehra Cottage”, ngôi nhà của gia đình Akram tại khu Al Hasnath, thuộc Tolichowki - một khu dân cư Hồi giáo trung lưu ở Hyderabad. Cổng ngôi nhà ba tầng đóng kín, không thấy thành viên nào của gia đình xuất hiện.

Hầu hết hàng xóm đều từ chối trả lời báo chí. Một người hàng xóm, đề nghị giấu tên, cho biết anh trai của Akram là bác sĩ và sống tại đây cùng mẹ già.

“Chúng tôi nghe nói anh trai ông ấy là bác sĩ. Đây là khu dân cư yên tĩnh, chưa từng xảy ra chuyện gì. Chúng tôi hầu như không giao tiếp với gia đình họ, và trong khu này cũng không ai có tiền án hay từng bị cảnh sát chú ý”, người này nói.

xa sung tai Australia anh 2

Người dân đến tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt nhắm vào lễ kỷ niệm ngày lễ của người Do Thái hôm 14/12 tại bãi biển Bondi, Sydney (Australia) ngày 16/12. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Australia xác nhận ông Akram và con trai Naveed 24 tuổi đã tới Philippines vào tháng trước. Sau vụ tấn công, Naveed bị bắn và hiện trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Giới chức cho biết người cha nhập cảnh Philippines bằng hộ chiếu Ấn Độ, còn người con sử dụng hộ chiếu Australia.

Mục đích chuyến đi đang được điều tra, song hiện chưa có kết luận cho thấy hai người có liên hệ với tổ chức khủng bố nào hay từng được huấn luyện tại Philippines.

Cảnh sát Australia hạ gục hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng Ít nhất 12 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra trên bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia, ngày 14/12, theo giờ địa phương.

Ba người hùng mãi mãi ngã xuống khi ngăn chặn khủng bố ở Bondi

Trước họng súng khủng bố tại Bondi, bốn người dân thường đã dũng cảm lao vào ngăn chặn thảm sát. Ba người trong số họ đã hy sinh, để lại câu chuyện lay động nước Australia.

16 giờ trước

Nghi phạm thảm sát ở Australia từng sang nước ngoài huấn luyện

Cảnh sát Australia xác nhận hai tay súng cha con gây thảm sát Bondi Beach được cho là từng sang Philippines huấn luyện vũ trang, có liên hệ mạng lưới IS và quay về chỉ vài tuần trước vụ tấn công.

21 giờ trước

Liều mình cứu người ở Bondi, chủ tiệm trái cây nhận hỗ trợ toàn cầu

Ahmed Al Ahmed, chủ cửa hàng trái cây ở Sydney, bị bắn nhiều phát khi cứu người trong vụ xả súng tại Australia. Sự quả cảm của ông được ghi nhận bằng làn sóng ủng hộ chưa từng có.

40:2377 hôm qua

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

xả súng tại Australia Philippines Australia Australia Ấn Độ nghi phạm Do Thái Sajid Akram Bondi

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Them 5 quoc gia vao dien cam nhap canh My hinh anh

Thêm 5 quốc gia vào diện cấm nhập cảnh Mỹ

49 phút trước 07:39 17/12/2025

0

Hôm 16/12, Tổng thống Trump thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.

Israel tiep tuc khong kich Lebanon hinh anh

Israel tiếp tục không kích Lebanon

2 giờ trước 06:42 17/12/2025

0

Ngày 16/12, quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc không kích vào Lebanon, đẩy cao căng thẳng tại khu vực và làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý