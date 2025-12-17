Lai lịch của nghi phạm thảm sát ở Australia

Cảnh sát Ấn Độ cho biết gia đình của nghi phạm trong vụ nổ xả súng tại Australia không hề hay biết về “tư tưởng cực đoan” của người này.

Theo thông tin từ cảnh sát Australia, nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ trong vụ xả súng tại Australia ngày 14/12, có xuất thân từ thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ, Reuters cho biết.

Vụ tấn công nhằm vào một sự kiện lễ Hanukkah đã khiến 15 người thiệt mạng, trở thành vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Australia trong gần 30 năm. Nhà chức trách đang điều tra đây là một hành vi khủng bố nhắm vào cộng đồng Do Thái.

Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại Australia ngày 14/12. Ảnh: Sky News.

Trong thông cáo cung cấp thêm thông tin về nghi phạm bị cáo buộc gây án cùng sự hỗ trợ của con trai, cảnh sát bang Telangana (miền nam Ấn Độ) cho biết ông Sajid Akram, 50 tuổi, từng tốt nghiệp ngành thương mại tại Hyderabad - trung tâm công nghệ và dược phẩm lớn của bang.

Ông Akram sang Australia vào tháng 11/1998 để tìm việc làm và kết hôn với một phụ nữ gốc châu Âu. Hai người có một con trai và một con gái.

Theo cảnh sát, ông Akram đã sáu lần trở về Ấn Độ vì lý do gia đình, như giải quyết tài sản hoặc thăm cha mẹ, nhưng không về dự tang lễ khi cha qua đời.

Nhà chức trách cho biết gia đình ông Akram dường như không hay biết về quá trình “cực đoan hóa” của ông, đồng thời khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy quá trình này liên quan đến Ấn Độ. Trước khi rời quê hương năm 1998, ông Akram không có bất kỳ tiền án hay hồ sơ bất lợi nào.

“Các thành viên trong gia đình cho biết họ không hề biết về tư tưởng hay hoạt động cực đoan của ông Akram, cũng như những hoàn cảnh nào đã dẫn tới quá trình cực đoan hóa”, thông cáo nêu rõ.

“Những yếu tố khiến Sajid Akram và con trai ông, Naveed, bị cực đoan hóa dường như không liên quan tới Ấn Độ hay bất kỳ tác động địa phương nào tại bang Telangana”, thông cáo cho biết.

Ngày 16/12, phóng viên Reuters tìm đến “Zehra Cottage”, ngôi nhà của gia đình Akram tại khu Al Hasnath, thuộc Tolichowki - một khu dân cư Hồi giáo trung lưu ở Hyderabad. Cổng ngôi nhà ba tầng đóng kín, không thấy thành viên nào của gia đình xuất hiện.

Hầu hết hàng xóm đều từ chối trả lời báo chí. Một người hàng xóm, đề nghị giấu tên, cho biết anh trai của Akram là bác sĩ và sống tại đây cùng mẹ già.

“Chúng tôi nghe nói anh trai ông ấy là bác sĩ. Đây là khu dân cư yên tĩnh, chưa từng xảy ra chuyện gì. Chúng tôi hầu như không giao tiếp với gia đình họ, và trong khu này cũng không ai có tiền án hay từng bị cảnh sát chú ý”, người này nói.

Người dân đến tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt nhắm vào lễ kỷ niệm ngày lễ của người Do Thái hôm 14/12 tại bãi biển Bondi, Sydney (Australia) ngày 16/12. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Australia xác nhận ông Akram và con trai Naveed 24 tuổi đã tới Philippines vào tháng trước. Sau vụ tấn công, Naveed bị bắn và hiện trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Giới chức cho biết người cha nhập cảnh Philippines bằng hộ chiếu Ấn Độ, còn người con sử dụng hộ chiếu Australia.

Mục đích chuyến đi đang được điều tra, song hiện chưa có kết luận cho thấy hai người có liên hệ với tổ chức khủng bố nào hay từng được huấn luyện tại Philippines.

Cảnh sát Australia hạ gục hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng Ít nhất 12 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra trên bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia, ngày 14/12, theo giờ địa phương.