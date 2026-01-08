Ông Trump lên tiếng về đặc vụ ICE bắn chết người nhập cư

Phóng viên New York Times tường thuật lại cuộc trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ việc các đặc vụ liên bang Mỹ bắn chết một phụ nữ tại thành phố Minneapolis.

Ông Trump và các phóng viên New York Times trò chuyện liên quan đến vụ xả súng tại Minneapolis. Ảnh: New York Times.

Cuộc trò chuyện diễn ra chỉ vài tiếng sau vụ nổ súng hôm 7/1, New York Times cho biết. Một nhân viên Cơ quan Nhập cư và Hải quan Mỹ (ICE) đã nổ súng khiến một phụ nữ 37 tuổi thiệt mạng trong xe ôtô.

Ngay sau khi các phóng viên nhắc đến vụ việc, ông Trump tuyên bố bản thân “không muốn thấy ai bị bắn”, nhưng cũng “không muốn thấy ai la hét và cố đâm vào cảnh sát”. “Đó là tình huống nguy hiểm”, ông chủ Nhà Trắng nói.

Những nhận định này tương đồng với quan điểm của giới chức Mỹ về vụ nổ súng. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem gọi đây là hành vi "tự vệ". Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ Tricia McLaughlin tuyên bố nạn nhân đã “biến chiếc xe thành vũ khí, cố tình lao vào các sĩ quan thực thi pháp luật nhằm giết họ”.

Tuy nhiên, các quan chức địa phương tại Minneapolis và bang Minnesota bác bỏ nhận định này. Các đoạn video trên mạng xã hội cũng không mấy rõ ràng.

“Cô ta đã hành xử tồi tệ. Và rồi cô ta tông xe vào ông ấy…”, ông Trump nói khi được hỏi về việc liệu hành vi nổ súng vào chiếc xe có được chấp nhận hay không.

Sau đó, một trợ lý của ông Trump bật lại đoạn video về vụ việc. Sau khi xem xong, ông Trump nói rằng đây là cảnh tượng “tồi tệ” và “không muốn xem cảnh này”. “Nói tóm lại, tôi không thích điều đó xảy ra”, ông cũng nói trước đó. Ông không trả lời câu hỏi rằng liệu chiến dịch của ICE đã đi quá xa hay chưa.

Một số quan chức liên bang khác cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. "Hãy để cuộc điều tra diễn ra và quy trách nhiệm dựa trên kết quả điều tra", ông Tom Homan, quan chức phụ trách an ninh biên giới của chính quyền Trump, phát biểu.

Cảnh sát nhập cư Mỹ bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis Sáng 7/1 (giờ Mỹ), một nhân viên ICE đã bắn chết một người phụ nữ tại phía nam Minneapolis. Vụ việc xảy ra khi lực lượng ICE thực hiện một chiến dịch truy quét nhập cư có mục tiêu ở thành phố này.