Tướng Mỹ nói Iran không mạnh hơn dự đoán

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói với các phóng viên rằng mặc dù Iran đang chiến đấu, Tehran không đáng gờm hơn Washington dự đoán.

Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Ông cũng cho biết, Mỹ đang tiến hành tấn công nhằm vào các tàu rải thủy lôi của Iran, và Lầu Năm Góc sẽ xem xét nhiều phương án nếu được giao nhiệm vụ hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã khiến eo biển Hormuz - điểm nghẽn quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - gần như bị đóng cửa. Các tàu chở dầu không thể đi qua vùng biển này trong 1 tuần qua, buộc các hãng khai thác dầu mỏ phải ngừng bơm dầu khi kho chứa đã đầy.

“Tôi nghĩ họ đang chiến đấu, và tôi tôn trọng điều đó, nhưng tôi không cho rằng họ đáng gờm hơn những gì chúng tôi đã nghĩ”, tướng Caine nói trong cuộc họp báo ngày 10/3.

Ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ leo thang cuộc chiến với Iran nếu nước này chặn các chuyến tàu chở dầu từ Trung Đông, dù ông cũng dự đoán cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc.

Tướng Caine cho biết, Mỹ đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu ở Iran trong 10 ngày đầu của chiến dịch, bao gồm hơn 50 tàu hải quân.

Cụ thể, quân đội Mỹ đã thả “hàng chục quả” bom xuyên phá nặng hơn 900kg xuống các vị trí tên lửa của Iran dưới lòng đất. Ông cho biết, trọng tâm của cuộc tấn công hiện nay là các mục tiêu dưới mặt đất.

“Các máy bay ném bom của Bộ Tư lệnh Chiến lược gần đây đã thả hàng chục quả bom xuyên phá GPS nặng hơn 900kg vào các bệ phóng tên lửa được chôn sâu dưới lòng đất ở khu vực sườn phía nam. Chúng tôi cũng đã tấn công một số nhà máy sản xuất máy bay không người lái một chiều nhằm đánh vào năng lực tự động của họ”, tướng Caine nói.

Tướng Caine và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đều nhắc lại mục tiêu của Mỹ trong chiến dịch là phá hủy khả năng phóng và sản xuất tên lửa và các cơ sở công nghiệp quân sự của Iran, bao gồm cơ sở nằm dưới lòng đất.

Dù vị tướng này khẳng định Mỹ đang đạt được tiến triển trong việc loại bỏ năng lực tên lửa của Iran, nhưng vẫn chưa rõ Lầu Năm Góc dự định giải quyết các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất của Iran như thế nào, đặc biệt là những nơi bị nghi ngờ chứa uranium làm giàu ở mức cao.

Trước đó, CNN đưa tin việc phá hủy kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran không thể thực hiện chỉ bằng sức mạnh không quân, và chính quyền của Tổng thống Trump đã tính đến khả năng điều động lực lượng trên bộ để tịch thu số vật liệu này từ các địa điểm lưu trữ dưới lòng đất.

Nhiều quan chức đương nhiệm và cựu quan chức cho rằng nhiệm vụ như vậy sẽ cần lực lượng mặt đất đông đảo, vượt quá quy mô của một đơn vị nhỏ lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Mỹ phá hủy tàu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên X đoạn video ghi lại một số vụ tấn công của Mỹ nhằm vào tàu hải quân và tàu rải thủy lôi của Iran. Các vụ tấn công diễn ra ở khu vực eo biển Hormuz trong ngày 10/3 theo giờ địa phương.