Quan chức an ninh Iran cảnh báo sẽ 'loại bỏ' TT Trump

Iran bác bỏ các lời đe dọa tấn công mạnh gấp 20 lần của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo ông có thể bị “loại bỏ”.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Iran Ali Larijani. Ảnh: Al Jazeera

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 10/3 cho biết quan chức an ninh hàng đầu của Iran, ông Ali Larijani đã bác bỏ những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông cam kết sẽ tấn công Iran “mạnh gấp 20 lần” nếu nước này tiếp tục ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua Eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Viết trên Telegram, ông Larijani gọi lời đe dọa của Tổng thống Trump là “trống rỗng”, đồng thời nhấn mạnh: “Ngay cả những nhân vật quyền lực hơn ông cũng không thể tiêu diệt được dân tộc Iran. Hãy cẩn thận kẻo bị loại bỏ!”

Cùng ngày, quân đội Iran ra tuyên bố cứng rắn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn kiểm soát Eo biển Hormuz.

Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại Eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay dẫn thông tin đăng tải trên các cơ quan truyền thông nhà nước Iran cho biết vào sáng sớm 10/3, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini nói rằng quân đội Iran đã sẵn sàng cho sự hiện diện của lực lượng hải quân Mỹ tại tuyến đường biển chiến lược này.

Tướng Naeini tuyên bố: “Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Iran đang chờ hạm đội hải quân Mỹ tại khu vực Eo biển Hormuz và đang chờ tàu sân bay USS Gerald R. Ford”.

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố rằng việc kết thúc chiến tranh “nằm trong tay Iran”.

Tướng Naeini khẳng định rằng các tàu chiến và máy bay Mỹ đã rút khỏi khu vực để tránh vũ khí của Iran.

Tướng Naeini nói: “Ông ấy (Tổng thống Mỹ Donald Trump) nói rằng có sự hiện diện của các tàu thương mại và tàu quân sự trong khu vực và việc đi lại qua Eo biển Hormuz diễn ra dễ dàng; trong khi các tàu Mỹ, tàu chiến và toàn bộ máy bay chiến đấu đã rời khỏi khu vực và đang đóng ở khoảng cách hơn 1.000 km để tránh tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) mạnh mẽ của Iran”.

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp tục, Iran sẽ chặn xuất khẩu dầu từ khu vực.

“Nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, Iran sẽ không cho phép xuất khẩu một lít dầu nào từ khu vực”, Tướng Naeini nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ khó có thể sớm được đưa trở lại chương trình nghị sự, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang sau các diễn biến quân sự gần đây.

Trong cuộc phỏng vấn với đài PBS, ông Araghchi được hỏi liệu có quan chức Iran nào đã liên hệ với phía Mỹ kể từ khi ông Mojtaba Khamenei - con trai của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - được lựa chọn làm lãnh đạo tối cao mới của Iran, hay chưa.

Ngoại trưởng Iran trả lời: “Trước hết, còn quá sớm để ông ấy đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tất cả chúng tôi đang chờ các bài phát biểu và tuyên bố của ông ấy trong thời gian tới”.

Tuy nhiên, ông Araghchi cho rằng khả năng khôi phục các cuộc đối thoại với Mỹ hiện chưa phải là ưu tiên trong chương trình nghị sự của Tehran.

“Tôi không nghĩ câu chuyện đàm phán hay đối thoại với Mỹ sẽ được đưa trở lại bàn nghị sự. Chúng tôi có những trải nghiệm rất tệ trong quá trình đối thoại với Mỹ”, ông Araghchi nói.

Những phát biểu của ông Araghchi được đưa ra sau khi căng thẳng quân sự bùng phát giữa Mỹ, Israel và Iran. Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành một chiến dịch quân sự phối hợp nhằm vào Iran. Một số thành phố lớn của nước này, trong đó có thủ đô Tehran, đã bị tấn công.

Nhà Trắng khi đó cho biết chiến dịch được tiến hành do lo ngại về các mối đe dọa liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran. Washington nhấn mạnh các năng lực quân sự này có thể gây bất ổn cho khu vực và đe dọa an ninh của các đồng minh.

Sau các cuộc tấn công, Iran tuyên bố tiến hành chiến dịch đáp trả nhằm vào các mục tiêu tại Israel. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các đòn phản kích nhằm vào một số cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông cũng đã bị tấn công. Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và UAE cũng nằm trong các mục tiêu bị tấn công.

Những diễn biến này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực, vốn đã chịu nhiều bất ổn trong nhiều năm qua.