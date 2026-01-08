Tổng thống Trump nói về kế hoạch giám sát Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "chỉ có thời gian mới trả lời được" về việc Mỹ dự định giám sát Venezuela trong bao lâu.

Tổng thống Trump tại Phòng Bàu dục cùng Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio vào tối 7/1. Ảnh: NYT

Tối 7/1, trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng Mỹ sẽ giám sát Venezuela và khai thác dầu mỏ từ trữ lượng khổng lồ của nước này trong nhiều năm, đồng thời khẳng định rằng chính phủ lâm thời của quốc gia này đang "cung cấp mọi thứ mà chúng tôi cần".

"Chúng tôi sẽ tái thiết nó một cách có lợi nhất", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn kéo dài gần hai giờ. "Chúng tôi sẽ sử dụng dầu, và chúng tôi sẽ lấy dầu. Chúng tôi đang kéo giá dầu xuống, và sẽ trả lại tiền cho Venezuela”.

Những phát ngôn của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi các quan chức chính quyền cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch nắm quyền kiểm soát thực tế việc bán dầu của Venezuela vô thời hạn, một phần trong kế hoạch ba giai đoạn mà Ngoại trưởng Marco Rubio đã vạch ra cho các thành viên Quốc hội.

Trong khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa phần lớn ủng hộ hành động của chính quyền, các thành viên Dân chủ vào thứ Tư đã lặp lại cảnh báo rằng Mỹ đang hướng tới một cuộc can thiệp quốc tế kéo dài mà không có thẩm quyền pháp lý rõ ràng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump không đưa ra khoảng thời gian chính xác cho việc Mỹ sẽ duy trì vị thế là bên giám sát Venezuela trong bao lâu. Liệu đó sẽ là ba tháng? Sáu tháng? Một năm? Hay lâu hơn?

"Tôi cho là lâu hơn nhiều", Tổng thống trả lời.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, ông Trump né tránh giải thích lý do công nhận Phó Tổng thống Delcy Rodríguez - một đồng minh cũ của ông Maduro - làm lãnh đạo mới. Tổng thống cũng từ chối xác nhận việc đã trực tiếp đàm thoại với bà Rodríguez hay chưa.

"Nhưng ông Marco nói chuyện với bà ấy suốt", Tổng thống nói về vị Ngoại trưởng. Ông Trump khẳng định thêm: "Tôi có thể nói với các bạn rằng chúng tôi đang giữ liên lạc thường xuyên với bà ấy và chính quyền lâm thời".

Trong cuộc trò chuyện dài với tờ Times, ông Trump đã thông tin về chiến dịch đột kích vào khu phức hợp kiên cố ở Caracas và bắt giữ vợ chồng nhà lãnh đạo Venezuela Maduro.

Ông tiết lộ đã theo dõi sát sao toàn bộ quá trình huấn luyện lực lượng cho chiến dịch, bao gồm cả việc xây dựng một mô hình bản sao với kích thước thực của khu phức hợp tại một cơ sở quân sự ở bang Kentucky.

Khi được hỏi ông có kế hoạch đưa quân đội Mỹ vào nếu chính phủ Venezuela chặn quyền tiếp cận dầu mỏ của nước này hay không. Ông Trump từ chối trả lời.

Theo nguồn tin từ Politic, trong phiên điều trần kín tại Thượng viện ngày 7/1, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio đã trấn an các nghị sĩ rằng Nhà Trắng hiện chưa có ý định đưa bộ binh vào Venezuela.

Dù vậy, các quan chức này khẳng định Mỹ sẽ duy trì áp lực quân sự tối đa bằng đường biển. Cụ thể, hạm đội gồm hàng chục tàu chiến cùng 15.000 binh sĩ sẽ tiếp tục đồn trú tại vùng biển quanh Venezuela trong thời gian không xác định để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Sau chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế tiếp tục dâng cao. Nhiều quốc gia cho rằng hành động này là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, an ninh khu vực và trật tự toàn cầu.

Ngày 8/1, Trung Quốc một lần nữa khẳng định lập trường phản đối quyết liệt đối với hành động của Mỹ tại Venezuela. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Hà Á Đông, tuyên bố rằng chiến dịch của Mỹ không chỉ vi phạm các quy tắc quốc tế mà còn xâm phạm thô bạo chủ quyền của Venezuela, gây bất ổn cho nền hòa bình và an ninh tại khu vực Mỹ Latinh.

Theo CNA, Bộ trưởng Cấp cao Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại một diễn đàn học thuật vào thứ Năm (8/1) rằng: Singapore "hết sức lo ngại" trước sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela vì hành động này đi ngược lại luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.