Trung Quốc tiếp tục hợp tác kinh tế với Venezuela bất chấp sức ép Mỹ

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, Trung Quốc một lần nữa khẳng định cam kết trong việc duy trì và phát triển quan hệ kinh tế - thương mại với Venezuela.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế với Venezuela. Ảnh: Bộ Thương mại Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 8/1, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho rằng hành động của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực Mỹ Latin.

Ông khẳng định, hợp tác kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và Venezuela là hợp tác giữa các quốc gia có chủ quyền, được bảo hộ bởi luật pháp quốc tế và pháp luật hai nước, không quốc gia nào có quyền can thiệp. Ông nhấn mạnh, bất kể tình hình chính trị nội bộ của Venezuela diễn biến ra sao, ý nguyện của Trung Quốc trong việc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại với Venezuela vẫn không thay đổi.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi kênh truyền hình ABC (Mỹ) hôm 7/1 cho biết phía Mỹ đã yêu cầu Chính phủ Venezuela ngừng hợp tác kinh tế với Trung Quốc, Nga, Iran và Cuba, đồng thời ưu tiên bán dầu thô cho Mỹ.

Trong bài phát biểu, ông Hà Á Đông cũng nêu rõ triết lý hợp tác của Bắc Kinh với khu vực Mỹ Latin là dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, không tìm kiếm vùng ảnh hưởng và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Ông nhấn mạnh rằng tính bổ sung kinh tế chính là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, với tinh thần cởi mở và hướng đến kết quả đôi bên cùng có lợi.

Ông khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các quốc gia Mỹ Latin, thông qua tăng cường đoàn kết và hợp tác để ứng phó với những biến động trên trường quốc tế, cùng nhau thúc đẩy phát triển và thịnh vượng chung dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Trong một diễn biến khác liên quan đến Mỹ và Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (8/1) đã có phản ứng mới nhất trước việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế. Bộ này cho rằng đây không phải là “tin mới”, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của các tổ chức này là không đại diện cho lợi ích riêng của bất kỳ quốc gia nào.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 8/1. Theo bà, ý nghĩa sự tồn tại của các tổ chức quốc tế và các thể chế đa phương nằm ở việc không đại diện cho lợi ích riêng của bất kỳ quốc gia nào, mà là bảo vệ lợi ích chung của các quốc gia thành viên.

“Tình hình quốc tế hiện nay một lần nữa chứng minh rằng chỉ bằng cách đảm bảo sự vận hành hiệu quả của hệ thống đa phương, mới có thể ngăn chặn sự lan rộng của ‘luật rừng’ và giữ cho trật tự quốc tế không bị chi phối bởi logic ‘kẻ mạnh thắng thế và vũ lực là công lý’.”

Bà cho biết, bất kể tình hình thay đổi ra sao, Trung Quốc sẽ luôn kiên định với chủ nghĩa đa phương, ủng hộ Liên hợp quốc đóng vai trò nòng cốt trong các vấn đề quốc tế và cùng với cộng đồng quốc tế thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.