Trung Quốc: Mỹ lấy hàng triệu thùng dầu của Venezuela là 'bắt nạt'

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích thông báo của Tổng thống Mỹ về việc Venezuela giao nộp hàng chục triệu thùng dầu, đồng thời gọi hành động này của Washington là hành vi “bắt nạt” công khai.

Người phát ngôn Mao Ninh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ngày 7/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cáo buộc các hành động của Mỹ đối với dầu mỏ Venezuela là “vi phạm luật pháp quốc tế”. Bà khẳng định, Venezuela là một quốc gia có chủ quyền với quyền lực đầy đủ và vĩnh viễn đối với tài nguyên thiên nhiên và mọi hoạt động kinh tế của mình.

“Việc Mỹ trắng trợn sử dụng vũ lực đối với Venezuela và yêu cầu Venezuela đặt ‘Nước Mỹ trước tiên’ trong xử lý tài nguyên dầu mỏ của mình, là hành vi bắt nạt điển hình, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân Venezuela. Trung Quốc lên án mạnh mẽ điều này”.

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra khi đáp trả thông tin Mỹ yêu cầu Caracas chấm dứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc, Nga, Iran và Cuba, chỉ hợp tác với Washington trong sản xuất dầu thô, cũng như sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Venezuela sẽ chuyển giao 30-50 triệu thùng dầu đang không thể xuất đi bởi lệnh phong tỏa dầu mỏ cho Mỹ, nhưng không nêu khung thời gian cụ thể.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nêu rõ, hợp tác giữa Trung Quốc và Venezuela là sự hợp tác giữa “hai quốc gia có chủ quyền”, đồng thời nhấn mạnh “các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc tại Venezuela phải được bảo vệ”.

Bên cạnh đó, khi đáp lại tuyên bố mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio liên quan đến Tây bán cầu, bà Mao Ninh cho rằng, việc phân chia phạm vi ảnh hưởng và tạo ra đối đầu địa chính trị sẽ không làm cho một quốc gia an toàn hơn, càng không thể mang lại hòa bình cho thế giới. An ninh chung và an ninh hợp tác mới là những hình thức an ninh bền vững.

Khi được hỏi Trung Quốc sẽ có những hành động tiếp theo hoặc hỗ trợ thêm như thế nào đối với các quốc gia như Cuba và Venezuela, người phát ngôn khẳng định, Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các quốc gia này, cũng như các nước Mỹ Latinh và Caribe khác: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau. Về hình thức hợp tác hoặc hỗ trợ cụ thể, điều đó cần được Trung Quốc và các quốc gia liên quan cùng nhau bàn bạc, quyết định”.