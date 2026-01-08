Trung Quốc lần đầu lên tiếng về vụ Trần Chí bị dẫn độ

Trung Quốc đã đưa ra phản hồi chính thức đầu tiên liên quan đến vụ bắt giữ Trần Chí tại Campuchia và quá trình dẫn độ ông này về nước để phục vụ điều tra, xét xử.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo chiều 8/1. Ảnh: CCTV.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ chiều 8/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh việc trấn áp cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.

Theo bà, Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các quốc gia láng giềng, trong đó có Campuchia, nhằm đối phó hiệu quả với các loại tội phạm xuyên biên giới.

Theo trang Guancha, tại buổi họp báo, phóng viên Reuters đã đặt câu hỏi về việc Trung Quốc có thể xác nhận thông tin Trần Chí - người bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo viễn thông và là nhà sáng lập Prince Group - đã bị bắt giữ tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc hay không.

Trần Chí bị áp giải xuống máy bay ở Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Các câu hỏi cũng đề cập đến vấn đề quốc tịch Campuchia của Trần Chí, khả năng Trung Quốc tiếp tục khởi tố ông này, cũng như mức độ phối hợp giữa Trung Quốc với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong vụ việc.

Trả lời các câu hỏi trên, bà Mao Ninh cho biết các cơ quan chức năng liên quan của Trung Quốc sẽ công bố thông tin chi tiết vào thời điểm thích hợp.

Bà đồng thời nhấn mạnh rằng thời gian qua, Trung Quốc đã tích cực phối hợp với Campuchia và nhiều quốc gia khác trong công tác thực thi pháp luật, đạt được những kết quả đáng kể trong cuộc chiến chống lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới.

Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì trật tự, ổn định khu vực.

Trước đó, trong một thông cáo muộn tối 7/1, Khmer Times dẫn lời Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận Trần Chí đã bị bắt giữ tại Campuchia, tước quốc tịch nước này và bị trục xuất về Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra.

Trang tin Ifeng ngày 8/1 dẫn nguồn quan chức Bộ Công an Trung Quốc cho biết, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Campuchia, Bộ Công an Trung Quốc đã cử tổ công tác tới Phnom Penh và áp giải thành công Trần Chí về nước. Đây được xem là một thắng lợi quan trọng trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia.

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông trùm Trần Chí Video CCTV công bố cho thấy trùm Trần Chí ngày 7/1 được dẫn độ về Trung Quốc trên chuyến bay China Southern. Trên máy bay, ông bị xích tay chân, đội mũ đen, sau đó được áp giải xuống ôtô rời sân bay.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổ chức do Trần Chí cầm đầu bị nghi ngờ liên quan nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm tổ chức đánh bạc trái phép, lừa đảo, kinh doanh phi pháp, che giấu và rửa tiền có nguồn gốc từ tội phạm.

Hiện Trần Chí đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật, trong khi các vụ án liên quan vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Quan chức Bộ Công an Trung Quốc cho biết cơ quan này sẽ sớm tiến hành truy tố công khai đợt đầu các thành viên nòng cốt của tổ chức tội phạm nói trên, đồng thời kiên quyết truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn.

Cảnh sát Trung Quốc cũng cảnh báo các nghi phạm cần sớm nhận thức rõ tình hình, kịp thời dừng lại trước “bờ vực”, chủ động ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo bản cáo trạng do Tòa án Liên bang Brooklyn (Mỹ) công bố tháng 10/2025, Trần Chí bị cáo buộc liên quan đến các tội danh lừa đảo viễn thông và rửa tiền.

Dù bề ngoài Prince Group hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ tài chính, song theo kết quả điều tra của phía Mỹ, Trần Chí đã biến tập đoàn này thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, chiếm đoạt hàng chục tỷ USD từ các nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.