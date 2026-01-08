Hé lộ hình ảnh ông trùm Trần Chí bị áp giải về Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc đã công bố loạt hình ảnh cho thấy lực lượng an ninh nước này áp giải Trần Chí về nước sau khi ông trùm bị bắt giữ tại Campuchia.

Trần Chí bị cáo buộc phạm nhiều tội danh, bao gồm mở sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh bất hợp pháp và che giấu tang vật do phạm tội. Ảnh: SCMP

Đoạn video do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cho biết Trần Chí (Chen Zhi) được đưa về Trung Quốc ngày 7/1 trên chuyến bay của hãng China Southern Airlines. Trong quá trình áp giải, Trần Chí mặc trang phục màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và được nhân viên an ninh hộ tống lên máy bay.

Trên khoang, Trần Chí bị xích tay chân, thay sang bộ đồ màu xanh dương và bị trùm kín đầu bằng mũ đen. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Trung Quốc, Trần Chí được hai sĩ quan đưa xuống thang. Một người sau đó tháo mũ che đầu để Trần Chí lộ diện trước khi áp giải lên ôtô rời khỏi sân bay.

Bộ Công an Trung Quốc cùng ngày xác nhận đã cử tổ công tác sang Phnom Penh để đưa Trần Chí về nước. Theo cơ quan này, các biện pháp cưỡng chế được áp dụng đúng quy định pháp luật đối với Trần Chí, người sáng lập tập đoàn Prince, trong khi vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Phía Trung Quốc cho biết sẽ công bố danh sách truy nã các nhân vật chủ chốt trong cái gọi là “nhóm tội phạm Trần Chí”, đồng thời kêu gọi những nghi phạm đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia thông báo đã bắt giữ Trần Chí cùng hai công dân Trung Quốc khác là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia với Bắc Kinh. Chiến dịch diễn ra ngày 6/1, sau nhiều tháng phối hợp điều tra giữa các cơ quan chức năng hai nước.

Quốc tịch Campuchia của Trần Chí đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia do Quốc vương Campuchia ban hành vào tháng 12/2025. Bộ Công an Trung Quốc khẳng định Chen hiện là công dân Trung Quốc và sẽ bị điều tra, xét xử theo pháp luật nước này.

Trang tin Ifeng ngày 8/1 dẫn nguồn quan chức Bộ Công an Trung Quốc cho biết cơ quan này sẽ sớm tiến hành truy tố công khai đợt đầu các nhân vật nòng cốt trong tổ chức tội phạm do Trần Chí cầm đầu, đồng thời kiên quyết truy bắt những đối tượng hiện vẫn đang lẩn trốn.

Theo cơ quan công an, các nghi phạm cần nhận thức rõ cục diện hiện nay, kịp thời dừng lại trước “bờ vực”, chủ động ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.

Trần Chí, sinh ngày 16/12/1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông khởi nghiệp tại thành phố Phúc Châu với một quán Internet quy mô nhỏ trước khi chuyển hướng sang thị trường bất động sản Campuchia vào năm 2011 và thành lập công ty tại Phnom Penh.

Được cấp quốc tịch Campuchia năm 2014, một năm sau Trần Chí sáng lập Prince Holding Group. Tập đoàn này phát triển nhanh chóng, mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia.

Việc bắt giữ và dẫn độ Trần Chí diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông bên ngoài đại lục. Ảnh: SCMP

Trong nhiều năm, Trần Chí được xem là nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Campuchia, với hình ảnh gắn liền các hoạt động từ thiện, cấp học bổng và mạng lưới quan hệ rộng khắp. Prince Group cũng được biết đến là một trong những tập đoàn lớn nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ và Anh, bức tranh hào nhoáng đó chỉ là vỏ bọc cho một đế chế tội phạm xuyên quốc gia. Các cuộc điều tra của Mỹ cáo buộc Trần Chí đứng sau một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất châu Á, hoạt động dựa trên lao động cưỡng bức và các hình thức lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.