Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo các phần tử tham nhũng trong quân đội

Ngày 7/3, Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo không để tồn tại các phần tử tham nhũng và bất trung trong quân đội, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh truyền hình RT, phát biểu trước các đại biểu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc ngày 7/3, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Không có chỗ trong quân đội cho những kẻ bất trung với Đảng, cũng như không có chỗ cho các phần tử tham nhũng”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi tăng cường giám sát trong các lĩnh vực trọng yếu như dòng tiền, việc thực thi quyền lực và kiểm soát chất lượng, trong bối cảnh nước này chuẩn bị thông qua kế hoạch phát triển 5 năm mới vào cuối tháng.

Sau khi bước vào nhiệm kỳ thứ ba năm 2023, ông Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn trong quân đội và bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chiến dịch này đã dẫn tới việc cách chức một số thành viên của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) cùng hàng chục tướng lĩnh cấp cao. Trong năm 2023, hai cựu bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc cũng bị khai trừ khỏi Đảng.

Đầu năm nay, chính quyền Trung Quốc tiếp tục mở cuộc điều tra đối với ông Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.