Người đứng đầu văn phòng quân sự Đại giáo chủ Iran thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Israel ngày 8/3 cho biết ông Abu al-Qassem Babayan, người mới được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng quân sự của Đại giáo chủ Iran, đã thiệt mạng.

Thông tin trên được đưa ra trong một cuộc họp về đánh giá an ninh giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz và các quan chức an ninh cấp cao, diễn ra tại trụ sở Bộ quốc phòng của Israel ở Tel Aviv.

Ông Babayan tiếp quản vị trí người đứng đầu văn phòng quân sự của Đại giáo chủ Iran sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong cuộc không kích đầu tiên mà Israel phối hợp với Mỹ thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Iran hôm 28/2. Quân đội Israel cho biết ông Babayan chịu trách nhiệm điều phối các chiến dịch tấn công nhằm vào Israel.

Trong cuộc họp, người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cũng cho biết các lực lượng nước này đã mở cuộc tấn công lớn phá hủy trụ sở Không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cơ quan chỉ huy các vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và căn cứ Mỹ trong khu vực.

Cùng ngày 8/3, IRGC ra tuyên bố thề trung thành với Giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, người vừa được Hội đồng chuyên gia Iran bầu chọn làm lãnh đạo tối cao thứ ba của đất nước. Cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel hôm 28/2.