Trung Quốc tạo kỳ tích dưới lòng sông Dương Tử

Hai máy đào hầm khổng lồ của Trung Quốc đã ghép nối chính xác dưới đáy sông Dương Tử với sai số chỉ 2 mm, cứu một siêu dự án hạ tầng từng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ hoàn toàn.

Đường hầm sông Dương Tử Giang Âm - Cảnh Giang dài 6,4 km (4 dặm) là một dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Sự việc bắt nguồn từ tháng 2/2023, khi dự án đường hầm Giang Âm - Tĩnh Giang dài 6,4 km, thuộc tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc), gặp sự cố nghiêm trọng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc hai chiều, mỗi chiều 6 làn xe, nhằm kết nối hai khu công nghiệp lớn qua sông Dương Tử, theo SCMP.

Trong quá trình thi công, khi công tác đào hầm đi được nửa chặng và ở độ sâu khoảng 54 m, một máy đào hầm khiên đường kính 16 m bất ngờ dừng hoạt động.

Do nằm ngay dưới luồng hàng hải chính của sông Dương Tử, nơi áp lực nước lên tới gần 0,76 megapascal - tương đương lực nén khoảng 77 tấn/m2 - cỗ máy trị giá khoảng 50 triệu USD không thể sửa chữa hay kéo ngược, khiến toàn bộ dự án rơi vào bế tắc.

Trước nguy cơ phải hủy bỏ dự án, các chuyên gia đầu ngành, trong đó có nhiều viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc, đã đề xuất một phương án táo bạo chưa từng có tiền lệ: triển khai một máy đào hầm thứ hai từ bờ đối diện, tiến hành ghép nối trực tiếp với máy bị mắc kẹt ngay dưới lòng sông.

Để đảm bảo an toàn, nhóm kỹ sư đã áp dụng công nghệ đóng băng nền đất tiên tiến, tạo ra một “vùng băng” nhân tạo với nhiệt độ âm 13 độ C nhằm cố định khu vực ghép nối trong điều kiện đất cát bão hòa nước và chịu áp lực cực lớn.

Sáu tháng sau sự cố, máy đào hầm thứ hai bắt đầu tiến chậm rãi từ bờ đối diện. Nhằm đạt độ chính xác gần như tuyệt đối, đội ngũ kỹ thuật phát triển hệ thống dẫn hướng thời gian thực, kết hợp camera, cảm biến và các thiết bị trắc địa hiện đại để theo dõi liên tục vị trí, hướng đi và môi trường xung quanh của máy đào.

Ngày 21/7/2025, hai máy đào hầm đường kính 16 m đã kết nối thành công dưới lòng sông Dương Tử. Kết quả vượt xa mong đợi: sai lệch ngang bằng 0, sai lệch đứng chỉ 2 mm - thấp hơn rất nhiều so với mức dung sai thiết kế cho phép là 10 cm.

Các nhóm kỹ sư trong công trình giải cứu ngoạn mục của siêu dự án đào hầm Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Sau khi ghép nối, thách thức tiếp theo là cố định vĩnh viễn khu vực tiếp giáp trong điều kiện toàn bộ khối đất xung quanh bão hòa nước. Các kỹ sư đã khoan hàng trăm ống từ bên trong hai máy đào để bơm vữa gia cố, sau đó tiếp tục đóng băng, tạo thành lớp đất đông cứng dày gần 4 m bao quanh mối nối.

Công đoạn cuối cùng là tháo dỡ hai cỗ máy khổng lồ. Do bị kẹt đối đầu, mỗi máy buộc phải cắt thành khoảng 2.000 bộ phận để vận chuyển ra ngoài, toàn bộ quá trình được thực hiện thủ công nhằm đảm bảo ổn định nhiệt độ và an toàn kết cấu.

Đến cuối tháng 11/2025, đoạn hầm ghép dưới nước của dự án Giang Âm - Tĩnh Giang chính thức hoàn thành, khép lại 5 năm xây dựng phần kết cấu chính. Dự kiến, công trình sẽ thông xe toàn tuyến vào giữa năm nay, trở thành đường hầm có đường kính lớn nhất và khả năng chịu áp lực nước cao nhất từng được xây dựng tại Trung Quốc.