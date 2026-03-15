Điều lực lượng viễn chinh tới Trung Đông, Mỹ chơi nước cờ rắn với Iran

Căng thẳng tại Trung Đông đang gia tăng trở lại khi Mỹ triển khai thêm lực lượng quân sự tới khu vực, làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng Washington tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Iran.

Lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ. Ảnh: IBTimes

Theo các quan chức nắm rõ động thái này, Lầu Năm Góc đã điều khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ tới khu vực như một phần của lực lượng phản ứng nhanh. Đơn vị này dự kiến hoạt động cùng các tàu chiến đổ bộ đang di chuyển về Trung Đông khi xung đột tiếp tục leo thang.

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết việc triển khai này không phải dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công trên bộ sắp xảy ra. Động thái này phản ánh chiến lược quen thuộc của Washington: điều động các lực lượng cơ động cao, có khả năng phản ứng nhanh nếu tình hình xấu đi.

Mỹ triển khai 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Động thái triển khai mới diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép đối với Tehran khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trong năm 2026.

Theo các báo cáo, lực lượng lính thủy đánh bộ đang di chuyển trên các tàu đổ bộ có khả năng hoạt động gần bờ và hỗ trợ nhiều loại nhiệm vụ khác nhau.

Các tàu này đóng vai trò như những căn cứ nổi, cho phép Mỹ triển khai máy bay, trực thăng, tàu đổ bộ cũng như các đội đặc nhiệm.

Việc điều động lực lượng nằm trong kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự rộng hơn của Mỹ tại Trung Đông, nhằm củng cố khả năng răn đe đồng thời duy trì nhiều phương án cho các nhà hoạch định quân sự.

Các quan chức Mỹ cho biết lực lượng này cũng có thể tham gia bảo đảm an ninh các tuyến vận tải quan trọng, đặc biệt là eo biển Hormuz - nơi căng thẳng với Iran đang làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.

Tuyến đường thủy này vận chuyển một phần đáng kể nguồn năng lượng của thế giới, khiến nó trở thành một trong những điểm nghẽn hàng hải chiến lược quan trọng nhất.

Ngoài ra, quyết định triển khai lính thủy đánh bộ tới Trung Đông cũng phù hợp với chiến lược quân sự đang được Washington áp dụng trong cuộc đối đầu với Iran, trong đó ưu tiên khả năng huy động lực lượng nhanh và linh hoạt thay vì ngay lập tức đưa quân quy mô lớn vào khu vực.

Vai trò của lực lượng phản ứng nhanh

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vừa triển khai nhiều khả năng là một Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (Marine Expeditionary Unit – MEU). Đây là lực lượng tác chiến tiền phương kết hợp với các đơn vị bộ binh, không quân và lực lượng hậu cần, được thiết kế để phản ứng nhanh với các tình huống khủng hoảng.

Một MEU thường có khoảng 2.200 đến 2.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, được tổ chức như một lực lượng tác chiến hỗn hợp có khả năng hoạt động độc lập trong thời gian dài, trực tiếp từ các tàu trên biển.

Trên thực tế, đơn vị này mang theo đầy đủ các năng lực chiến đấu và hỗ trợ như bộ binh, máy bay, pháo binh, công binh và hệ thống hậu cần. Nhờ cấu trúc đó, MEU có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tấn công đổ bộ, sơ tán công dân, viện trợ nhân đạo, chống khủng bố cho tới triển khai chiến đấu khẩn cấp.

Các nhà hoạch định quân sự cho biết, những đơn vị như vậy là lực lượng sẵn sàng cho “đêm đầu tiên của xung đột”, có thể nhanh chóng có mặt tại khu vực khủng hoảng trước khi các lực lượng lớn hơn được huy động.

Chưa có dấu hiệu về một cuộc tấn công trên bộ

Theo giới phân tích, quyết định của Mỹ điều động lực lượng phản ứng nhanh không đồng nghĩa với việc Washington đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Iran. Thay vào đó, động thái này nhằm mang lại thêm sự linh hoạt cho các chỉ huy quân sự của Mỹ trong trường hợp tình hình thay đổi đột ngột.

Các đơn vị phản ứng nhanh thường được triển khai vì có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau mà không cần đến một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Chẳng hạn, họ có thể tham gia bảo vệ các tuyến vận tải thương mại, hỗ trợ lực lượng đồng minh, tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu hoặc tổ chức sơ tán dân thường nếu xung đột trong khu vực lan rộng.

Theo các chuyên gia quân sự, trong trường hợp này, lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ chủ yếu cung cấp thêm các phương án tác chiến cho giới hoạch định chiến lược, thay vì báo hiệu một quyết định tiến hành tấn công toàn diện.

Nước cờ cứng rắn với Iran

Dù không nhất thiết là bước mở đầu cho một cuộc chiến trên bộ, việc triển khai lực lượng này vẫn cho thấy Mỹ đang chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau.

Hiện Trung Đông có hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đồn trú tại các căn cứ và vị trí hải quân, trải dài từ phía đông Địa Trung Hải tới khu vực Vùng Vịnh. Lực lượng này đóng vai trò bảo vệ đồng minh của Washington, răn đe các đối thủ trong khu vực và sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên hoặc lợi ích của Mỹ.

Việc bổ sung một đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến sẽ tăng cường khả năng phản ứng nhanh của quân đội Mỹ nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Đồng thời, động thái này cũng được xem là tín hiệu chiến lược gửi tới Tehran và các bên liên quan trong khu vực rằng Washington sẵn sàng nâng mức độ phản ứng nếu cần thiết.