Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái thị sát tàu khu trục mới

Truyền thông Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên số ra hôm nay (6/6) cho biết nước này vừa cho chạy thử nghiệm một tàu khu trục mới dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), chiến hạm được chạy thử nghiệm hôm 4/6 vừa qua là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ 2 do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5/2025 dưới sự chứng kiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu này bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ 2 hôm 4/6/2026. Ảnh: KCNA.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Triều Tiên đánh giá mức độ hư hại của khí tài chiến lược này là "không nghiêm trọng" và tàu đã được đưa vào ụ khô để khắc phục. Đồng thời, Triều Tiên đã bắt giữ 4 quan chức cấp cao để điều tra. Sau hơn 1 năm sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Đông Bắc Triều Tiên, hôm 4/6 vừa qua, tàu này đã có hải trình thử nghiệm đầu tiên dưới sự thị sát của ông Kim và con gái.

Sau khi kiểm tra, xác định tính năng hệ thống tuần hành của khí tài này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu - phát triển các loại “vũ khí bí mật dưới nước”.

Tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ 2 của Triều Tiên được chạy thử hôm 4/6. Ảnh: KCNA.

Sau sự cố của tàu khu trục nêu trên, Triều Tiên tiếp tục tiến hành hạ thủy thành công một chiến hạm khác. Tàu này cũng là loại tàu khu trục lớp 5.000 tấn đa nhiệm thế hệ mới, được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa hành trình chiến lược siêu thanh, tên lửa đạn đạo chiến thuật... Tàu này sẽ bắt đầu được triển khai cho lực lượng hải quân Triều Tiên từ năm 2026.