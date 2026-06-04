Ông Kim Jong Un tuyên bố năng lực hạt nhân Triều Tiên tăng gấp đôi

Ông Kim Jong Un kêu gọi mở rộng lực lượng hạt nhân với tốc độ “theo cấp số nhân” sau khi thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới.

nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phía trước bên phải) thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành tại một địa điểm không xác định vào ngày 3/6. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 5 năm qua, khi ông thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động vào hôm 3/6, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 4/6.

Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã được báo cáo về kế hoạch sản xuất dài hạn của cơ sở này và nhấn mạnh yêu cầu tăng cường lực lượng hạt nhân của đất nước với tốc độ “theo cấp số nhân”.

Những hình ảnh do KCNA công bố cùng thời điểm cho thấy cơ sở mới được trang bị số lượng lớn máy ly tâm - thiết bị thường được sử dụng trong quá trình làm giàu uranium. Điều này làm dấy lên nhận định rằng nhà máy có thể đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên không tiết lộ vị trí cụ thể của cơ sở này.

Theo KCNA, ông Kim cho rằng các mối đe dọa an ninh tiềm tàng cùng những cuộc khủng hoảng dài hạn khó lường đang làm nổi bật hơn bao giờ hết tính cấp thiết của nhiệm vụ tăng cường năng lực răn đe hạt nhân cả về chất lượng lẫn số lượng.

Ông nhấn mạnh Triều Tiên cần tiếp tục mở rộng và củng cố lực lượng hạt nhân quốc gia, coi đây là trụ cột trong chiến lược ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ vị thế của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Những nguy cơ tiềm ẩn và các cuộc khủng hoảng kéo dài khó dự báo càng cho thấy tính cấp bách và trách nhiệm của sứ mệnh lịch sử là phải tăng cường năng lực răn đe hạt nhân một cách bền vững, nhanh chóng và toàn diện cả về chất lượng lẫn số lượng”, KCNA dẫn lời ông Kim.

Tuyên bố mới nhất tiếp tục khẳng định lập trường nhất quán của Bình Nhưỡng trong những năm gần đây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân của nước này tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 29/1. Ảnh: KCNA.

Đầu năm 2025, ông Kim từng tuyên bố Triều Tiên sẽ duy trì vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Đến tháng 9/2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại đối thoại với Washington nếu Mỹ từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Đây không phải lần đầu tiên ông Kim công khai thị sát các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân. Hồi tháng 1/2025, KCNA cũng đưa tin ông đã đến thăm một căn cứ sản xuất vật liệu hạt nhân cùng Viện Vũ khí Hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, các tổ chức quốc tế và cơ quan tình báo khu vực thời gian qua liên tục ghi nhận dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang mở rộng đáng kể năng lực làm giàu uranium.

Tháng 6/2025, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhận định Bình Nhưỡng đang xây dựng một cơ sở làm giàu uranium mới tại Yongbyon, khu phức hợp hạt nhân lớn nhất của Triều Tiên ở phía tây bắc nước này. Theo IAEA, cơ sở mới có nhiều đặc điểm tương đồng với nhà máy làm giàu uranium hiện hữu tại Kangson, gần thủ đô Bình Nhưỡng.

Ngoài Yongbyon và Kangson, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young trước đó cũng cho biết Triều Tiên được cho là đang vận hành thêm một cơ sở làm giàu uranium khác tại Kusong, thuộc khu vực tây bắc đất nước.

Tuy nhiên, theo nhận định của Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), địa điểm mà ông Kim vừa thị sát nhiều khả năng là một cơ sở hoàn toàn mới, khác với ba địa điểm hạt nhân đã được biết đến trước đó.